Yerli dijital cüzdan, yurt dışı faaliyetlerine Azerbaycan ile başlıyor

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:28

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:28

Finansal hizmetlerin dijitalleşmesiyle birlikte nakit toplumu geride kalarak yerini dijital ödeme sistemlerine bırakıyor. Dijital cüzdanıyla Türk işletmelerin ve tüketicilerin finansal ihtiyaçlarını karşılayan yerli girişimler ise yurt dışına açılarak hizmetlerini globaldeki kullanıcılara açıyor. Son olarak İzmir merkezli dijital cüzdan pazaryeri Fely, yurt dışındaki faaliyetlerine Azerbaycan ile başlayacağını duyurdu.

Dijital dönüşümün hızla yaygınlaşması, finansal sistemlerle birlikte ödeme alışkanlıklarının da değişmesine kapı araladı. Nakit dönemi artık geride kalırken dijital ödeme sistemleri popülerleşti. The Business Research Company’nin açıkladığı veriler de 2024’ü 47,71 milyar dolarla kapatması beklenen dijital cüzdan pazarının, 4 yıl içinde 97,54 milyar dolara çıkacağına işaret ediyor. Bu hızlı büyüyen pazar içinde Türk kullanıcıların finansal ihtiyaçlarını karşılayan yerli girişimler ise yurt dışına açılarak küresel pastadaki payımızı artırıyor. Son olarak İzmir merkezli dijital cüzdan pazaryeri Fely, yurt dışındaki faaliyetlerine Azerbaycan ile başlayacağını duyurdu.

Fely Kurucu Ortağı Serkan İçer, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Fely henüz 5. ayında büyük bir ivme kaydederek Azerbaycan operasyonlarına başlama kararı aldık. Hem yeni özelliklerimiz hem de Azerbaycan açılımımız ile nakit ve kredi kartını birçok alanda oyundan çıkartıp, nakitsiz toplum yaratmak için üst seviye geliştirmeler yapacağımıza inanıyoruz. 5 aylık bir süreçte döviz ile gelir elde edeceğiz. Festivallerde iyi bir deneyime sahibiz. Restoran, kafe ve plajlar için profesyonel bir ekip oluşturduk. İnsanların rahatlıkla kazanç elde edeceği, ödemelerini sadakat programları dahilinde yapacağı bir dünya oluşturduk. Sistemimizle işletme sahipleri, organizatör ve sponsorlar, karmaşık yönetim sistemleri olmadan, sadakat ve saha yönetimini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.”

“5 AYDA 25 BİN KULLANICIYA HİZMET VERDİK”

Kasım ayından bu yana 25 binden fazla kullanıcının etkinlik ve festivallerde sıra beklemeden, güvenle ödeme yapmasına aracılık ettiklerini belirten Fely Kurucu Ortağı Serkan İçer, “Azerbaycan’daki faaliyetlerimizin sorumlusu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den inovasyon alanında devlet nişanı alan Tariyel Aghazada olacak. İlk adımda operasyonlarımıza 50’den fazla restoran ve kafeyle başlayacağız. Kısa zamanda bu sayıyı artırarak nice başarılara imza atacağımızı biliyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İşletme sahipleri kendi cüzdanınızı oluşturabilir, ekstra bir ücret bedeli ödemeden müşterilerinin bağlılığını artırabilir. Örneğin festivallerde her satış noktasında dakikalar içinde rapor çıkarabiliyoruz. Sonraki satışlar için öngörüler oluşturuyoruz. Gün sonunda tek tuşla hesap yapmalarını mümkün kılıyoruz. Kafelere özel cüzdanlarda ise müs¸terilere kolay bakiye yükleme ve kasada karekod ile nakitsiz, temassız, hızlı ödeme avantajı yaratıyoruz. Tüketiciler ise tek bir uygulamadan kafelerde, restoranlarda, plajlarda ve hatta stadyumlarda ödeme yapabilir. Sadakat programları ile hediye ürünler ve indirimler kazanabilir. Gelecek dönemde daha fazla avantaj sunmak için gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Fintech Factory Hızlandırma Programı partnerlerinden Sabrican Zaim ve Hasan Jabbarov şirketimize, ilk yatırım turunda yatırımcı olarak dahil oldular. Onların da exit ve bölgesel deneyimleri ile Fely’i farklı pazarlara ulaştıracağız. Şu an Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi için anlaşmalar yapıyoruz. Bu yıl içinde 2. tur yatırım alarak 2024 sonuna kadar yüz binlerce kullanıcıya hizmet vermek istiyoruz.”