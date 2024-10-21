Yerli kozmetik ve bakım markası, modern teknolojiyle aromaterapinin özlerini birleştiriyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:58

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:58

Son yıllarda popülerliği hızla artan aromaterapi, artık günlük bakım ürünlerinde de karşımıza çıkıyor. Bitkilerin mucizevi özlerinden elde edilen yağlar, günümüzde birçok mental problemin giderilmesi için kullanılırken, sonsuz faydaları sayesinde kozmetik pazarında da değerlendiriliyor. Tüketiciler tarafından da yoğun olarak tercih edilmeye başlanan aromaterapi pazarının, 2024 sonunda 7 milyar doları aşması ve 10 yıl içinde yaklaşık 2 kat büyümesi bekleniyor. Aromaterapiyi en çok kullanan bölgelerin başında Uzak Doğu, Çin, Hindistan ve Birleşik Krallık gelirken, yerli kozmetik ve cilt bakımı markası Polente Natural, bu doğal gücü ülkemizdeki tüketicilerle buluşturuyor.

“MODERN TEKNOLOJİ İLE AROMATERAPİYİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ”

Temiz içerikli ve doğal kaynaklı cilt bakım ürünleri ile insanlara sağlıklı bir kozmetik deneyimi sunan Polente Natural Kurucu Ortağı Işıl Büte, konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken, ürün ve hizmetlerine dair de şu bilgileri aktardı: “Son yıllarda kozmetik ve bakım sektöründe yaşanan en önemli gelişmelerden biri, doğaya dönüşün hız kazanması oldu. Bunun perde arkasında, tüketicilerin zehirli kimyasal içerikli ürünlerden uzaklaşıp, daha doğal ve etkili çözümlere yönelmesi bulunuyor. Biz de modern teknoloji ile yüksek etkili aktifleri kadim aromaterapi bilgileriyle birleştirerek faydalı ürünler geliştiriyoruz. Doğadan aldığımız ilhamla müşterilerimize yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.”

“DOĞANIN ŞİFASINI TÜKETİCİLERİN AYAĞINA KADAR GETİRİYORUZ”

Aromaterapinin en çok görülen faydalarını sıralayan Işıl Büte “Aromaterapi yağları kozmetik ve bakım ürünlerinde sadece güzel koku değil, aynı zamanda cildin derinliklerine işleyen ve tedavi edici etkileri olan bir aktif bileşen olarak kullanılarak değer kazanıyor. Ciltte sivilce, akne gibi problemlerin giderilmesinde önemli bir rol oynarken saç dökülmesi, kırılması, kepek gibi durumlarda da birçok fayda barındırıyor. Doğanın şifasını tüketicilerin ayağına kadar getiren bir marka olarak, geniş ürün yelpazemizle tam teşekküllü hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“6 YILDA 100 BİN MUTLU MÜŞTERİYE ULAŞTIK”

Doğru kozmetik ve kaliteli içerik üretme misyonuyla raflarında halihazırda 148 farklı ürünün bulunduğunu söyleyen Polente Natural Kurucu Ortağı Işıl Büte sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Kremler, aktif içeriklerle hazırlanan serumlar, nadir bölgelerden elde edilen değerli detoks maskeleri, saç bakımında doğallığın öncüsü olan katı şampuanlar ve saf uçucu yağlar gibi geniş bir skalamız var. Saç, vücut, yüz bakımı ürünlerimizle 6 yılda 100 bin mutlu müşteriye ulaştık. Kısa süre içinde elde ettiğimiz bu başarının rüzgarıyla gelecek dönemde de tüketicilerimize temiz içerikli yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz.”