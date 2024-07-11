Yerli kripto borsası, OBIX Power Tap ile Telegram’daki yerini aldı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:45

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:45

Kullanıcıların gün içinde basit görevleri tamamlayarak puanlar toplaması üzerine kurgulanan, mesajlaşma uygulaması Telegram tabanlı mini oyunlar, son dönemde Web3 ve kripto ekosisteminin en çok konuşulan başlıklarından birine dönüştü. Bu oyunların en popülerlerinden Hamster Kombat’ın kullanıcı sayısının 300 milyonu aştığı bilinirken, oyun “en hızlı büyüyen dijital servisler” arasına adını yazdırmayı başardı. Küresel trendi yakından takip eden yerli kripto para borsası Ekonobi, Telegram tabanlı “dokun-kazan” oyunu OBIX Power Tap ile bu uygulamalara bir yenisini ekledi.

Hamster Kombat benzeri oyun geliştirdi

Bir buçuk yıllık Ar-Ge sürecinin ardından, Kasım 2023'te beta sürümünü yayına alan ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli kripto para borsası Ekonobi, dünya çapında ses getiren “dokun-kazan” konseptinin yerli temsilcisi oldu. Ekosistem token'ı OBIX'i kendi borsasında listeleyen ve 900 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması Telegram tabanlı mini uygulamayı da bu token üzerine inşa eden Ekonobi, kripto alım satımının yanı sıra farklı yöntemlerle de kazandırma fırsatı sunmaya başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Ekonobi Kurucusu Gülpaşa Kılınç, “Fikir çalışmaları Nisan 2022'de başlayan ve Ağustos 2022'de şirketleşen Ekonobi olarak, kullanıcının merkeze alınmadığı bir piyasanın sürdürülebilirlikten uzak olduğu içgörüsüyle yola çıktık. Ekonobi, 'hep kazan' mottosuyla kullanıcılarına yalnızca kripto para alım satımından değil, platformdaki tüm aktivitelerinden kazanma ve topladıkları puanlarla her gün kazanma fırsatı sunuyor. Ekonobi kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken de, platforma arkadaşlarını davet ederken de, referans oldukları kişilerin yaptıkları işlemlerden de aktivite puanı kazanabiliyor. Telegram’dan ulaşılabilen OBIX mini oyunu ise kullanıcıların dokunarak, günlük görevleri tamamlayarak, arkadaşlarını davet ederek ve günlük yarışmalara katılarak puan toplamasını sağlıyor.

Bir ayda 20 bin kullanıcıya ulaştı

Geliştirdikleri kripto para borsasının Bitcoin, Ethereum ve Solana'nın yanı sıra Tron, Avax, Dogecoin, Chiliz, Sui, Arbitrum gibi işlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek önemli kripto para birimlerini halihazırda listelediğini belirten Gülpaşa Kılınç, “1.500 ila 2 bine kadar kripto parayı kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeden listeleyebilecek olması, Ekonobi'yi rakiplerinden ayıran özelliklerin başında geliyor. Öte yandan 'hep kazan' yaklaşımımızla her gün Bitcoin fiyatını tahmin etme yarışması düzenliyoruz. Bitcoin fiyatına en yakın tahmini yapan 100 kullanıcımız, 500 TL’ye kadar ödül kazanabiliyor. Ödüller, kullanıcılarımıza OBIX token cinsinden dağıtılıyor ve kullanıcılar dilerlerse OBIX’i satarak Türk Lirası’na dönüştürebiliyor. Ekonobi'nin kullanıcı deneyimini ve refahını önemseyen büyüme stratejisi, platformumuza 1 ayda 20 bini aşkın kullanıcı kazandırdı” dedi.

Yıldız Teknopark girişimleri arasında

2 Temmuz’da yasalaşan kripto para düzenlemesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Ekonobi Kurucusu Gülpaşa Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

“Yetki ve sorumluluklara dair genel bir çerçeve sunan regülasyonun, Türkiye’de blokzinciri, kripto ve Web3 adaptasyonunu destekleyeceğinden şüphemiz yok. Ekonobi, regülasyonlara tam uyumu taahhüt eden, 30 milyon güncel sermayeye sahip Ekonobi Teknoloji A.Ş. ticari unvanıyla faaliyet gösteren yerli bir kripto para borsası. Eylül 2022'den bu yana, Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye’nin en başarılı teknoparklarından biri olan Yıldız Teknopark’ta, Türk mühendislerin emeğiyle sürdüren Ekonobi, yenilikçi yaklaşımı ve yarışma, oyun gibi büyüme araçlarıyla Türkiye’de kriptoya erişilebilirliği artıran güvenilir oyunculardan biri olacak.”