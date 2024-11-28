Yerli kuyumculuk markasından kritik uyarılar: Doğru seçim yatırımınızı şekillendirir

Yayınlanma: 28.11.2024 - 23:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 23:00

Altın, insanlık tarihinden bu yana hem estetik hem de ekonomik anlamda en önemli madenlerden biri olmaya devam ediyor. Mısır piramitlerinden modern bankacılık sistemine kadar altın her dönemde zenginliğin, gücün ve güvenin simgesi olarak önemini koruyor. Ancak günümüzde, artan talep ve karmaşık piyasa koşulları, tüketicilerin altın alımı sırasında önemli risklerle karşılaşmasına yol açabiliyor. Güneş Kuyumculuk, altın alımında doğru seçimler yapmanın önemine dikkat çekerek, altın yatırımının püf noktalarını ve güvenilir yollarını paylaşıyor.

ALTIN ALIMINDAKİ BAŞLICA RİSK: SAHTECİLİK

Günümüzde altın piyasalarında, özellikle sahte ürünler ve düşük kaliteli üretim gibi sorunlar giderek yaygınlaşıyor. World Gold Council tarafından yayımlanan bir rapora göre, dünya genelinde satılan altınların %15’inin standart dışı veya sahte olduğu görülüyor. Düşük fiyatlı ürünlerin cazibesine kapılan tüketicilerin genellikle sertifikasız veya ayar belgesi bulunmayan altınları tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu durum, özellikle bireysel yatırımcıların ciddi finansal kayıplar yaşamasına yol açıyor.

Güneş Kuyumculuk Yönetim Kurulu Üyesi Enes Duman, konuya dair şu değerlendirmelerde bulunuyor: "Altın alırken fiyatının piyasa ortalamasından çok düşük olması genellikle bir risk işaretidir. Sahte ürünler veya düşük kaliteli altınlar, yatırımcılara kısa vadede cazip görünse de uzun vadede ciddi kayıplara yol açabiliyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalar talep etmek, tüketicilerin kendilerini koruması için en önemli adımlardır.”

“ALTIN YALNIZCA BİR YATIRIM ARACI DEĞİLDİR”

Altının sadece bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel bir değer olarak da dikkat çektiğini belirten Güneş Kuyumculuk Yönetim Kurulu Üyesi Enes Duman, “Türk toplumunda altın, düğünlerden sünnet törenlerine, nişanlardan bayramlara kadar birçok özel günün vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu törenlerde altın, hem hediye hem de sosyal bağları güçlendiren bir araç olarak kabul ediliyor. Ekonomik anlamda ise altın, belirsizlik dönemlerinde güvenli liman işlevi görüyor. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda, altın birikimi bireysel yatırımcılar için güçlü bir korunma aracı sayılıyor olarak öne çıkıyor” diyerek altın alacakların dikkat etmesi gereken hususları dair şunları paylaştı.

“Altın alımında doğru ürün seçimi, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için büyük bir önem taşıyor. Altın alırken sadece fiyatına odaklanmak yerine, ürünün ayar belgesi ve sertifikaları gibi teknik detaylarına dikkat edilmeli. Ayrıca, uzun vadeli yatırım düşünülüyorsa, gram altın veya külçe gibi ürünler tercih edilmeli. Ürünlerin uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla satılması gerekiyor. Ayrıca güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak, sahte ürün riskini azaltıyor. Bu noktada biz de, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun çözümler sunarak, güvenilir ve kaliteli hizmet veriyoruz.”

“KUYUMCULUKTA DİJİTALLEŞME YAYGINLAŞIYOR”

2024 yılı itibarıyla altın piyasasında dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilerin etkisi giderek artırdığının altını çizen Güneş Kuyumculuk Yönetim Kurulu Üyesi Enes Duman, “Mobil uygulamalar ve e-ticaret platformları üzerinden altın alımı, tüketiciler için daha erişilebilir hale geldi. Ancak, tüketiciler bizim gibi yalnızca lisanslı ve güvenilir şirketlerin dijital mağazalarını tercih etmeli. Piyasa fiyatının çok altında sunulan ürünler genellikle sahte veya eksik gramajlı olabiliyor. Müşterilerimize dijital kanallarımızda da fiziksel mağazalarımızdaki güveni ve şeffaflığı sağlamayı ilke ediniyoruz” şeklinde konuşarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Dijitalleşmenin getirdiği bu yenilikler, tüketicilere zaman ve erişim avantajı sağlarken, doğru tercih yapılmadığında ciddi riskler barındırabiliyor. Bu nedenle, alışveriş yapılan platformun yetkinliği ve güvenilirliği her zaman öncelikli bir kriter olmalı. Altın, yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda tarihin, güvenin ve kalitenin bir sembolüdür. Biz de 65 yıllık tecrübemizle müşterilerimize hem geleneksel hem de modern ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyoruz. Dijital kanallarımız ve Ar-Ge merkezimizle sektörün geleceğini şekillendiren bir yaklaşımı benimsiyoruz.”