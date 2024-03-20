Yerli paket teslimat girişimi, 9 milyon TL yatırım aldı

Dijitalleşmeyle birlikte son yıllarda hızla yaygınlaşan online alışveriş trendi, şehir içi teslimat ve lojistik faaliyetlerini hızlandırırken karbon emisyonlarının artmasını tetikledi. Şehir içi teslimatları elektrikli araçlarla gerçekleştiren yerli girişim ise bu yenilikçi yaklaşımıyla 9 milyon TL’lik yatırım aldığını duyurdu. Bununla birlikte 2024’ün ikinci çeyreğinde 3 yeni şehirde hizmete başlayacaklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:19
Yerli paket teslimat girişimi, 9 milyon TL yatırım aldı
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Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat düzenlemelerine eklenecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında, karbon salımını esas alarak uygulayacağı vergilere karşı oluşturulan “Türkiye Sektörel Düşük Karbonlu Yol Haritaları” programının içeriği açıklandı. Programa göre, Türkiye’nin 2053 karbon nötr hedefi doğrultusunda gelecek 30 yılda 70 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekirken, buradan hareketle çalışmalara başlandı. Şehir içi teslimatları tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirerek karbon salımını azaltan yerli teslimat girişimi Yes¸il Paket ise çevreci kimliği ve geleceğe hazır teknolojik altyapısıyla yeni bir döneme kapı aralarken 9 milyon TL yatırım aldığını açıkladı.

“Bu yatırımla 3 şehirde daha hizmete başlayacağız”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Yeşil Paket Kurucusu Kaan Murat Ayvaz, “Girişimimizi  2022’de Isparta’da kurmamızın ardından, yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi yaklaşımımızla 2023’ün sonunda 9 milyon TL’lik yatırım aldık. Bu fırsat, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırdı. 2024’ün ikinci çeyreğinde 3 yeni şehirde hizmet vermeye başlayacağız. Zaten genç ve dinamik ekibimizle yerli ve değerli markalar yaratma hayaliyle yola çıkmıştık. Bu süreçte de KMA Savunma Sanayi, Yeşil Paket ve Yeşil Ajans gibi markaları kurduk. Hepsinde hedeflerimizi tutturarak ilerliyoruz. Tek gayemiz ülkemizi teknoloji ve girişimcilik alanında geliştirmek, nitelikli Türk gençleri yetiştirmek” dedi.

"Yerli batarya üreterek menzil sorununu ortadan kaldırdık’’

Yeşil Paket Kurucusu Kaan Murat Ayvaz, “Araçlarımızın tamamında, kendi üretimimiz olan yerli bataryaları kullanıyoruz. Araçların bataryalarını değiştirilebilir modül halinde tasarlayarak da ülkemizde bu konuda da bir ilke imza attık. Bataryalar azaldığı zaman, 30 saniye içinde dolusu ile değiştirerek menzil sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İleriye dönük hedeflerimize odaklanırken, büyükşehirlerin stratejik önemini göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda, öncelikli olarak Antalya'daki çalışmalarımızı başarıyla tamamlayıp nisan ayında hizmet vermeye başlayacağız. Ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye'nin diğer önemli metropollerine de açılmayı hedefliyoruz. 3 sene içinde 15 şehirde faaliyete başlayarak çevresel sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarında liderlik pozisyonumuzu korumayı amaçlıyoruz.”


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