Yerli sandviç panel ve EPS üreticisi, İSO 500 listesinde yerini koruyor

Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:39

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:39

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968’den bu yana her yıl kamuoyuna sunduğu Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İSO 500’ün 2023 sonuçları yayımlandı. Hazırlık sürecine nisan ayında başlanan ve 24 Mayıs’ta sona eren başvurular neticesinde, ulusal ve uluslararası başarılarıyla hem iç pazarı canlı tutan hem de Türkiye’yi küresel pazarlarda temsil eden en büyük 500 şirket belli oldu. 2005'ten bu yana, %100 yerli sermayeyle sandviç panel ve EPS üretimi gerçekleştiren ve yapı sektörünün lideri konumunda bulunan Teknopanel, bu yıl da İSO 500 listesinde yer alarak başarısını tazeledi. Geçtiğimiz yıl 330. sırada bulunanTeknopanel, bu yılki listede 306. sıraya yükseldi.

10 YILI AŞKIN SÜREDİR TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDA

İSO’nun 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de sanayi sektörünün gelişimine ışık tutan ve Türkiye ekonomisine ilişkin referans niteliği taşıyan araştırma kapsamında, net üretimden satışlarda 750 milyon TL sınırını aşabilen şirketler incelendi. Ayrıca katılımcılardan, büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satışlar büyüklüğünün Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile tutarlı olması beklendi.

İhracat başarılarıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan sandviç panel ve EPS üreticisi Teknopanel, bu yıl da Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alarak, kesintisiz başarısına bir yenisini ekledi.10 yıldır üst üste sektör lideri olarak İSO 500 listesinde yer almanın, Teknopanel’in istikrarlı başarısının bir göstergesi olduğunu belirten Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, "İSO birinci 500 listesinde yer alan kuruluşlar, Türk bayrağını farklı pazarlarda dalgalandıran, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunan şirketlerdir. Teknopanel’in 2005'te başlayan yolculuğu bugün Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’ya gerçekleştirdiği satış ve pazarlama faaliyetleriyle hız kesmeden devam ediyor. Kuzey Makedonya’daki yeni yatırımımızla beraber stratejik noktalarda bulunan toplam beş üretim tesisimizle, sektörün en büyük üretim kapasitesine sahip olarak, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarındaki geniş bayi ağımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Hayallerimizi her geçen gün büyüterek ilerlediğimiz dünya markası olma yolculuğunda, İSO 500 listesinde sektör lideri olarak aralıksız 10. kez yer alıyoruz. Her yıl bu araştırmayı gerçekleştiren İstanbul Sanayi Odası’na teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

500’DEN FAZLA ÇALIŞAN, 106 ÜLKEYE İHRACAT, SEKTÖRÜN EN BÜYÜK ÜRETİM KAPASİTESİ

İnşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren Teknopanel, sandviç panel ve EPS ürünlerini müşterilerine önemli noktalarda bulunan tesisleriyle kolay ve hızlı olarak ulaştırıyor. 34 bin metrekarelik ilk üretim tesisini Mersin’de açan, 2013’te 35 bin metrekare alana sahip Sakarya fabrikasını kuran Teknopanel, 2018 yılında faaliyete geçen 51 bin metrekarelik İzmir ve 8 bin metrekarelik İstanbul üretim tesislerinin yanında yurt dışındaki Kuzey Makedonya yatırımıyla büyüme stratejisine ara vermeden devam ediyor. Toplamda 128 bin metrekareye ulaşan, Avrupa’nın en modern tesisleri arasında yer alan ve Türkiye’nin en büyük üretim tesislerine sahip olan Teknopanel, 13,5 milyon metrekare sandviç panel ve 1,6 milyon metreküp EPS üretim kapasitesiyle Türkiye’nin lider sandviç panel ve EPS üreticisi olarak konumlanıyor. Teknopanel, 500’ü aşkın çalışanıyla yalnızca ülkemizde değil, 6 kıtada, 106 ülkedeki müşterilerine yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştirerek taleplere hızlı ve etkin çözümler sunuyor.

KUZEY MAKEDONYA YATIRIMIYLA BÜYÜYOR

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, Üsküp’teki 20 milyon Euro değerindeki yatırımın şirketin ilk yurt dışı fabrikası olduğunu belirterek, "16 bin metrekaresi kapalı, toplam 55 bin metrekare kurulu alana sahip tesisimizin üretim kapasitesi yıllık sandviç panelde 3 milyon metrekare, EPS ürünlerinde ise 350 bin metreküp. Sağlayacağımız 120’den fazla istihdam ile tüm Avrupa ve Balkan ülkelerine gerçekleştireceğimiz satış ve pazarlama faaliyetleriyle bu pazarda da lider olmayı hedefliyoruz" dedi.

"DOĞDUĞUMUZ TOPRAKLARA SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

Teknopanel, üretimden satışa, finanstan kaliteye her departmanda profesyonel insan kaynağı ile sektöre hizmet veriyor. Sektörün öncüsü olmanın kendilerine ayrıca sorumluluk yüklediğini kaydeden Kahveci, "İSO 500’ün yanında Türkiye'nin lider şirketlerinin sıralandığı Fortune 500, Anadolu 500, Capital 500 gibi önemli araştırmalarda yer alıyoruz. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan listede ilk bin ihracatçıdan biri olduk. Bugünümüz ve geleceğimiz için önceliğimize sürdürülebilir üretim ve ürünü koyarak sahip olduğumuz sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezinde gerekli iyileştirmeleri ve geliştirmeleri yapıyoruz. Üretim tesislerimizin çatılarında yer alan solar panellerle üretimde kullandığımız enerjimizi doğadan sağlıyoruz."

Kahveci sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Bugün Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye’den küresel markalar çıkarmak amacıyla başlatılan Turquality marka programına dahil edildik. %100 yerli sermayeyle her geçen gün daha da büyüyerek dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor, üretim ve ihracatımızla Türkiye’nin ekonomisine destek olmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."