Yerli seramik markası, seminer dizisine Kayseri’deki bayileriyle başladı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:23

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:23

Yapı kimyasalları ve seramik pazarı büyümesini sürdürürken, sektörün lokomotifi olan yerli oyuncular yerel pazarın güçlenmesi için eğitim odaklı seminerler gerçekleştiriyor. Son olarak yapı kimyasalları, seramik ve vitrifiye markası Seramiksan, 2024 boyunca farklı şehirlerdeki ustaları için bayilerinin iş birliğiyle yapacağı Yapı Kimyasalları Usta Eğitim Seminerleri ’ne başladı. Kayseri’deki Zeki Seramik, Kuğu Yapı, Maben Yapı bayilerindeki 100’den fazla ustanın katılımıyla kendi yapı kimyasalları ürünlerine ve uygulama süreçlerine dair iki ayrı günde seminer düzenledi. Marka, seminerlerle birlikte ustalarının yetkinlikleri başta olmak üzere, ürünlerinin kalite ve avantajlarının farkındalığını ve marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

Yapı kimyasalları ürünlerinin uygulama ve satışına dair bilgiler paylaşıldı

‘’Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti’’ anlayışıyla, tüm kullanıcı, müşteri ve iş ortaklarının hayatını kolaylaştıracak çözümler üreten Seramiksan’ın Kayseri’deki bayileriyle gerçekleştirdiği seminerde, ustalara yapı kimyasalları ürünlerinin uygulama öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı. Bunun yanı sıra müşteri şikayetlerine sebep olan konular ile ilgili karşılıklı çözümler üretilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için bilgiler paylaşıldı. Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu, Vitrifiye ve Yapı Kimyasalları Türkiye Satış Müdürü Ahmet Kaptan ve Yapı Kimyasalları Fabrika Müdürü Ahmet Küçük ise seminere konuşmacı olarak katıldı.

SEMİNERDE, USTALARIN SORULARINI YANITLADILAR

Vitrifiye ve Yapı Kimyasalları Türkiye Satış Müdürü Ahmet Kaptan açılış konuşmasında şirket tarihçesinden bahsederken Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu da ustalara sosyal medya kanalları, web sitesi, katalog, broşür gibi pazarlama faaliyetleri,karo ve yapı kimyasalları ürün grupları hakkında bilgi verdi. Yapı Kimyasalları Fabrika Müdürü Ahmet Küçük ise uygulama öncesinde ve sonrasında dikkat etmesi gereken noktalara dair ustaların sorularını yanıtladı.

Seramiksan, seminer dizisinin ilkinde katılımcılarla Ceraseal Flex ve Extraflex çift bileşenli su izolasyon malzemesi, Ceraprimer Plus+ Camsı yüzey astarı, Ceraprimer BBA brüt beton astarı, Cerafix Power ve Cerafix seramik ve granit yapıştırma harçları, Ceraflex esnek seramik ve granit yapıştırma harcı ürünlerine dair detayları paylaştı.

Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu; Seramiksan olarak her zaman tüketiciyi dinleyen ve onların beklentilerini dikkate alan bir marka olarak müşteri memnuniyetine önem veriyoruz. Amacımız koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak. Düzenlediğimiz uygulamalı eğitimlerle seramik ustalarımızın karo ve yapı kimyasalları alanındaki yetkinliklerini geliştirerek iş kalitesini artırmalarına destek veriyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren ve seminerimize katılan ustalarımızın yetkinliklerini artırmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.