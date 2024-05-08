Yılın ilk çeyreğinde en çok memecoin'ler kazandırdı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:06

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:06

Geleneksel piyasaların ardından, kripto ekosisteminde de yılın ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. CoinGecko tarafından yayımlanan araştırma, 2024’ün ilk çeyreğinde en çok kazandıran kripto temalarını ortaya koydu. 2023’ün sonlarında kriptonun öne çıkan temalarını derleyen platforma göre, 2024’ün ilk üç ayında memecoin’ler, %1.312 ile en iyi performans gösteren tema oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Operasyonları Müdürü Temir Gökalp, “Piyasa değeri en büyük 10 kripto para biriminin performansları üzerinden hesaplanan bu göstergeler, kripto ekosisteminin odak alanlarına dair genel bir görünüm sunuyor. Memecoin'lerin bu performansı, jeopolitik gerilimler, spot Bitcoin ETF, yarılanma gibi belirsizlik içeren olayların sebep olduğu volatilitenin bir sonucu olarak değerlendirilebilir” dedi.

Gerçek dünya varlıklarına yoğun ilgi

Analize göre memecoin'lerin açık ara en yüksek performansını, RWA olarak kısaltılan ve gerçek dünya varlıklarını temel alan kripto para birimleri izledi. Altın, ABD doları, gümüş gibi emtia ve itibari para birimlerine endeksli kripto para birimleri, %285 getiriyle ilk çeyreğin performans şampiyonları arasına adını ikinci sıradan yazdırdı. Gerçek dünyada var olan varlıkların blok zincirine yatırım yapılabilir parçalar olarak taşınmasını sağlayan tokenizasyon teknolojisinin ekosistem ve genel anlamda finans dünyası için yeni bir konsept olduğunu belirten Temir Gökalp, “İran-İsrail arasındaki tansiyon yükseldiğinde Bitcoin gibi lider dijital varlıklar çok büyük kayıplar verdi. Hem teknolojinin yeni olması hem de gerçek dünyada karşılığı olduğuna emin olunan altın ve itibari para gibi varlıkların güvenli liman işlevi, bu temanın yükselişini tetikledi” diye konuştu.

Yapay zeka kripto para birimleri %222 kazandırdı

2024'ün öne çıkan bir başka teması olan yapay zekanın kripto varlıklara etkisi de gözle görülür oldu. Yapay zeka odaklı kripto para projelerinin 2024'ün ilk çeyreğinde yatırımcılarına %222 kazandırdığını vurgulayan Temir Gökalp, “22 Nisan haftasında ABD'de açıklanan teknoloji şirketi bilançolarının da ortak teması yapay zekaydı. Kaldı ki küresel teknolojinin liderleri Google ve Microsoft, yapay zekaya yönelik yatırımlarının karşılığını aldıklarını finansal tablolarıyla da ortaya koydu. Google 26 Nisan işlem gününü piyasa değerine 194,8 milyar dolar ekleyerek tamamladı. Yapay zekanın hiçbir yere gitmemek üzere burada olduğunu herkes kabul etti. Bu durum, bu vaatle ortaya çıkan ve blokzincirini yapay zeka ile birleştiren kripto para birimlerine de yansıdı. Yapay zekanın bir moda sözcük olmaktan çıkıp gerçek sonuçlarda kendini gösterdiği bu dönem, kripto ekosisteminde de yeni bir kapı aralıyor” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji her zaman yeniliğin anahtarı”

Kriptoyu uzun vadeli yatırım aracı olarak gören yatırımcıların kripto para projelerinin gerçek karşılıklarına, toplulukta yarattığı etkiye, ekonomide ve finansta vaat ettiği dönüşümün büyüklüğüne göre değerlendirdiğinin altını çizen Gate.io Küresel Büyüme Operasyonları Müdürü Temir Gökalp, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2024’ün en kârlı kripto para birimlerini veya kriptoya hakim olan tüm temaları incelerken teknolojinin merkezde durduğunu görmek mümkün. Teknoloji her zaman yeniliğin, inovasyonun, piyasaya yönelik yeni ilginin merkezinde. Bitcoin yarılanmasıyla devreye giren yeni bir protokol olan Runes da bunun bir örneği. Varlık piyasalarında her bir yapıcı yenilik heyecan oluşturuyor ve yeniliğin anahtarı da daima teknoloji. 14 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısına 2000'den fazla kripto para birimini alıp satma olanağı sunan Gate.io, bu yenilikleri yakından takip ediyor.”