Yolcu360, Cumhuriyetin 100. yılına özel iletişim çalışmasıyla Cumhuriyet yolculuğundaki 100 değerli ismi hatırlatıyor

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:51

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:56

Türkiye'nin bağımsızlık ve modernleşme mücadelesinin simgesi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları için heyecan dorukta. Birçok marka bu özel günün coşkusuna katılmak için çeşitli çalışmalar hayata geçiriyor. Araç kiralama çözümleri sunan Yolcu360 da özgürlüğün simgesi olan bu anlamlı tarihi özel bir iletişim kampanyası ile selamlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümüne az bir süre kala tüm yurtta coşkulu kutlamalar için hazırlıklar devam ediyor. Markalar da üzerlerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmek amacıyla bu kutlu günün anlamına uygun iletişim kampanyaları gerçekleştiriyor. Türkiye’nin en büyük araç kiralama platformu da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hazırladığı iletişim çalışmasıyla cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkeye hizmet etmiş ve önemli izler bırakmış 100 önemli kahramanı anarak, #cumhuriyetyolcuları mottosuyla bu özel günde anlamlı bir çalışmaya imza atıyor.

“Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir çalışma”

Yolcu360 Marka Yöneticisi Özge Kocabaşoğlu, “Bugün sahip olduğumuz özgürlük ve saygınlığı cumhuriyete ve onun bizlere kattığı değerlere borçluyuz. Türlü yokluklar ve imkansızlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün 100 yıllık ulu bir çınar haline geldi. Biz de Yolcu360 olarak, bu kutlu günün anlam ve önemine yaraşır bir iletişim çalışması tasarladık. Cumhuriyet yolcuları olarak isimlendirdiğimiz çalışmamızda kuruluş serüvenine katkıda bulunan ve isimleri bugün hatırlanmakta güçlük çekilen 100 önemli kişiyi merkezimize aldık. Bu kişiler direksiyonunda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bulunduğu cumhuriyet yolculuğumuzun en önemli yolcularıdır” dedi.

“Ziya Gökalp, Safiye Ali, Afife Jale ve daha niceleri”

Cumhuriyet yolculuğunda Atatürk’ün yanında yer alan ve her biri ülkemizin gelişimi için önemli katkılarda bulunmuş 100 önemli isme dair bilgiler aktaran Özge Kocabaşoğlu, “Bizler bu kampanyayı hayata geçirmeye karar verdiğimizde gerçekten çok zorlandık. Çünkü cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen yüzlerce hatta binlerce kahraman var. Bu isimler arasında en simge olanları kararlaştırıp yeni neslin de hafızasında yer edecekleri şekilde bir çalışma hazırladık. Bu 100 ismin arasında milli mücadele kahramanlarından Halide Edip, kadın hakları ve sağlık alanında akla ilk gelen isimlerden Safiye Ali, büyük fikir insanı Ziya Gökalp ve cumhuriyet sanatçısı denince zihnimizde canlanan Afife Jale gibi pek çok değerli isim yer alıyor” şeklinde bilgiler verdi.

“100. yıl çalışmalarına özel logo tasarımı gerçekleştirdik”

Yolcu360 Marka Yöneticisi Özge Kocabaşoğlu, “Yolcu360 için gerçekleştirdiğimiz çalışmanın iki önemli ayağı var. İlk olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 29 Ekim haftasında sosyal medya kanallarında, internet sitesinde ve uygulama marketlerinde 100. yıla özel logo değişimi yapıyoruz. Ardından sosyal medya hesaplarımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde cumhuriyetin kurulmasında çok önemli yere sahip olan #CumhuriyetinYolcuları’nı özel tasarımlar ve video çalışması ile herkese tekrar hatırlatacağız. Yolcu360 olarak yola çıktığımız ilk günden beri Atamızın 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü ilke ediniyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da sağladığımız istihdam ve sunduğumuz hizmetler ile ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak için tüm gücümüzle çalışacağız” diyerek sözlerini noktaladı.