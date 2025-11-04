Zeren Group’tan İnsan Odaklı Dijital Dönüşüm: SAP SuccessFactors Projesi Başarıyla Hayata Geçirildi

Türkiye’de ve dünyada, üretimden enerjiye, hizmetten mobilyaya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Zeren Group, insan kaynakları alanındaki dijital dönüşüm stratejisinin önemli bir adımı olan SAP SuccessFactors projesini, NTT DATA Business Solutions Türkiye iş birliğiyle başarıyla hayata geçirdi. Zeren Group’un 5 ülkede bulunan 1500’ün üzerindeki çalışanına ait verilerinin merkezi olarak yönetilmesini sağlayan proje kapsamında, temel İK süreçleri bulut altyapısı üzerinde yeniden kurgulandı. “Z’era People” adı verilen merkezi platform sayesinde çalışan bilgilerinin takibi, izin, masraf, avans ve seyahat talepleri gibi süreçler dijital ortama taşınarak erişilebilir ve izlenebilir hale getirildi. Böylece hem çalışan deneyimi hem de süreç verimliliği önemli ölçüde artırıldı.

Projenin ilk fazında, SAP SuccessFactors Employee Central, bordro ve zaman yönetimi süreçleri 7 ay gibi kısa bir sürede bulut ortamında uçtan uca hayata geçirildi. Gelişmiş mobil destekle çalışanlar, sistemlere her yerden erişmeye başlarken, yöneticiler için tasarlanan raporlama araçları sayesinde veri odaklı karar alma mekanizmaları da güçlendirildi. Zeren Group’un, projenin ilerleyen fazlarında, farklı SuccessFactors modüllerini de devreye alarak dönüşümün kapsamını genişletmeyi hedeflediği açıklandı.

“Zeren Group’u geleceğe taşımaya devam ediyoruz”

Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, İsviçre, Karadağ, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzanan geniş operasyon ağı ile faaliyet gösterdiği her sektörde anlamlı ve sürdürülebilir bir etki yaratmaya devam ettiklerini söyleyen Zeren Group Holding CIO’su Mehmet Ufuk Dokuzluoğlu, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Yarım asrı aşan tarihimizde yarattığımız değerlerle global ölçekte saygın bir şirket olma yolunda ilerlerken; evrensel değerleri ilke edinerek farklı sektörlerdeki yatırımlarımızla Zeren Group’u geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Başarının ekip çalışmasıyla mümkün olduğu inancıyla, NTT DATA Business Solutions Türkiye ortaklığıyla çıktığımız SAP SuccessFactors dijital dönüşüm yolculuğumuzun ilk fazını tamamladık. Deneyimimizi inovasyonla harmanlayarak güçlü bir organizasyona dönüşüyoruz. Sürdürülebilir büyüme için kurumsal inovasyonu sağlam stratejiler üzerine inşa eden Zeren Group olarak, iş dünyasında öncü projeler yaratmaya devam edeceğiz.”

“Veriyle yönetilen bir kültürü kurumsallaştırmaya devam edeceğiz”

Zeren Group İnsan Kaynakları Müdürü Alena Kılınç ise “Dijital dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz SAP SuccessFactors projesiyle, insan kaynakları süreçlerimizi daha şeffaf, verimli ve erişilebilir hale getirdik. Böylece çalışanlarımızın taleplerini hızlı, şeffaf ve izlenebilir bir şekilde yönetecek altyapıyı kurduk. Esas hedefimiz, bu teknolojik altyapıyı insan odaklı, veriyle güçlenen stratejik karar mekanizmalarına dönüştürmekti. İK departmanının şirketin stratejik ortağı olarak konumlandığı bir ortamda, SAP SuccessFactors bize rehberlik eden güçlü bir yapı taşı oldu. Önümüzdeki dönemde, dijitalleşmenin getirdiği çeviklikle çalışan deneyimini daha da zenginleştirmeye, veriyle yönetilen bir kültürü daha da geliştirmeye ve Zeren Group’un geleceğin iş dünyasında da öncü konumunu korumaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

"İK alanında örnek bir dijital dönüşüm uygulaması gerçekleştirdik"

1973’ten bu yana farklı sektörlerdeki projeleriyle dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Zeren Group ile hayata geçirdikleri dijital dönüşüm projesinin İK alanında emsal teşkil edecek bir başarı öyküsü olduğunu aktaran NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Serdal Mermer, “Zeren Group gibi vizyoner bir yapıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje, çalışan deneyimini odağına alan dijital dönüşüm stratejilerinin güçlü bir örneğidir. 35 yılı aşkın global deneyimimiz ve SAP SuccessFactors alanındaki derin uzmanlığımızla, farklı sektör ve coğrafyalarda edindiğimiz bilgi birikimini müşterilerimizin stratejik hedeflerine hizmet edecek şekilde aktarıyoruz. Bu projeyle birlikte Zeren Group, çalışan odaklı bir yaklaşım benimseyerek, uçtan uca entegre süreçlerle tüm organizasyonda ortak bir odak noktası oluşturuyor. Stratejik hedeflerine ulaşırken, İK süreçlerinde modern ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor” dedi.

İK süreçleri merkezi bir platform üzerinden yönetilecek

Zeren Group’un SAP SuccessFactors projesiyle, çalışanların taleplerini sistem üzerinden yapabilmesi ve raporlayabilmesi sağlandı. Bu sayede şirket içi planlama süreçlerinde önemli bir kolaylık ve verimlilik artışı elde edildi. Yöneticilere sunulan detaylı raporlama araçlarıyla, çalışan bilgilerine ve tüm İK süreçlerine kapsamlı bir şekilde hakim olma ve veri odaklı kararlar alma imkanı tanındı.