Zeyd Emrah İlkkahraman açıkladı: Üretimin geleceğinde “karanlık fabrikalar” var

Sanayi devrimleri tarih boyunca üretimi yeniden tanımlarken, bugün Endüstri 4.0 ile yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) ve robotik sistemlerin merkezinde yer aldığı karanlık fabrikalar, üretim süreçlerinin ötesine geçerek iş modellerini ve rekabet anlayışını temelden dönüştürüyor. Robotik hücre tasarımları, entegrasyon ve devreye alma süreçlerini uçtan uca yöneterek işletmelere anahtar teslim çözümler sunan ZYD Teknoloji Kurucusu, Endüstriyel Otomasyon Uzmanı Zeyd Emrah İlkkahraman ise karanlık fabrikaların geleceğine dair öngörülerini paylaşırken, dönüşümün mihenk taşlarını sıralıyor.

“ROBOTLAR SADECE ÜRETMİYOR, KURDUĞUMUZ SİSTEMLER ARIZALARI ÖNGÖRÜP AKSİYON ALIYOR”

Teknoloji sektöründeki 18 yılı aşkın çalışma deneyiminden hareketle artık sadece sistemleri programlamakla kalınmadığını, sistemlerin insanlarla birlikte öğrenip karar verebildiğini aktaran Endüstriyel Otomasyon Uzmanı Zeyd Emrah İlkkahraman, değerlendirmelerini şöyle paylaştı: “Yapay zeka, üretim hattındaki verileri saniyeler içinde analiz edip kararlar alabiliyor. Bu hem üretim hatalarının duruş sürelerinde düşüş sağlıyor hem de verimliliği zirveye çıkarıyor. Örneğin, paketleme hatlarında kullanılan robotlar artık ürünleri sadece tanımakla kalmıyor, kurulan sistemler arızaları tahmin edebiliyor ve gerekli aksiyonu otomatik olarak başlatabiliyor. Biz buna "öngörüsel üretim zekası" diyoruz.”

“KARANLIK FABRİKALAR ARTIK BİR VİZYON DEĞİL, OPERASYONEL GERÇEKLİK”

ZYD Teknoloji çatısı altında gerçekleştirdiği işbirlikleriyle Türkiye’nin üretim gücünü bir üst seviyeye taşıyan Zeyd Emrah İlkkahraman, endüstri 4.0’ın vazgeçilmezlerinden biri olan IoT teknolojileri hakkında, “IoT, makineleri birer sensör ağına dönüştürerek, üretim tesisinin her noktasından anlık veri toplamamıza olanak tanıyor. Bugün bir servo motorun titreşiminden bir vakum sisteminin emiş basıncına kadar onlarca veri akışı, merkezi kontrol sistemlerine ulaşarak üretim süreçlerini optimize ediyor. Verilerle oluşturduğumuz dijital ikizler sayesinde, sistemleri sanal ortamda test edip gerçek hayata aktarıyoruz. Bu, üretim hatlarını durdurmadan iyileştirme yapma fırsatı sunuyor” değerlendirmesinde bulunurken sözlerine şunları ekledi:

“Geleneksel üretimde insan müdahalesine bağımlı olan süreçler, artık robotik sistemlerle tam otomasyona geçiyor. Karanlık fabrikalar bu anlayışın simgesidir. Işığa bile ihtiyaç duymadan, 7/24 çalışan sistemlerle insan hatası minimize ediliyor, enerji tasarrufu sağlanıyor ve üretim sürekliliği garanti altına alınıyor. Biz de ZYD Teknoloji olarak Türkiye’de ve uluslararası pazarda bu tür sistemlerin kurulumunda aktif rol alıyoruz. Bir gıda fabrikasında gerçekleştirdiğimiz tam otomatik robotik paletleme projesi, %30 daha hızlı üretim ve %25 daha az enerji tüketimi ile bu dönüşümün canlı bir örneği oldu.”

“TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR ÜLKE OLMAK, SİSTEMLERİ KURMAKLA DEĞİL, GELİŞTİRMEKLE MÜMKÜN”

Türkiye’nin teknoloji üreten bir ülke olmasının yalnızca bu sistemleri kurmakla değil, geliştirmekle mümkün olduğunu belirten Zeyd Emrah İlkkahraman, “Hem sanayi kuruluşlarının hem de kamu politikalarının Ar-Ge’yi ve yerli teknoloji girişimlerini desteklemesi kritik öneme sahip. ZYD Teknoloji olarak yazılım geliştirme, IoT altyapısı ve robotik sistemler konularında ihracat odaklı projelere imza atıyoruz. Global olarak birçok pazarda Türk mühendisliğini temsil ediyoruz. Gelecekte başarılı olacak şirketler de, yalnızca yeni teknolojilere yatırım yapanlar değil, aynı zamanda insanını bu dönüşüme ortak edenler olacak” dedi.

ZYD Teknoloji, bugüne kadar yüksek hızlı paketleme robotlarından yapay zeka destekli durum izleme platformlarına kadar çok sayıda özel projeyi hayata geçirerek, sadece ilk tam mali yılında yaklaşık 500 bin dolar yıllık ciro elde etti. Tüm gelirlerini Türkiye’deki müşterilerinden elde ederken; mimarisi, dokümantasyonu ve destek iş akışlarını uluslararası çapta ölçeklenecek şekilde oluşturdu. Zeyd Emrah İlkkahraman tarafından kurulan şirket, küresel otomasyon markalarıyla işbirliği yaparak makine üreticileri ve son kullanıcılar için özel dijital çözümler sunmayı sürdürüyor.