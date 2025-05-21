100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bu yiyeceklerden uzak durun! Uzmanlar uzun yaşam için bu gıdaları mutfağınıza sokmamanızı öneriyor

Dünya genelinde insanların 100 yaşını geçtiği “Blue Zone”u inceleyen Dan Buettner, bu uzun ömürlü bireylerin ortak beslenme alışkanlıklarını araştırdı. Araştırmalarına göre, bazı yaygın gıdaların mutfaktan tamamen çıkarılması, yaşam süresini uzatmada etkili olabilir.





İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

Sosis, salam, pastırma ve benzeri işlenmiş et ürünleri, Buettner’in listesinde ilk sırada yer alıyor. Kanser Araştırma Kurumu’na (CRUK) göre bu ürünler, bağırsak kanseri riskini artıran haem, nitrat ve heterosiklik amin gibi maddeleri içeriyor.





PAKETLİ TATLILAR ŞEKERLİ İÇECEKLER

Şekerli gazlı içecekler ve ambalajlı tatlılar, gizli şeker bombaları olarak biliniyor. Aşırı şeker tüketimi kilo alımının yanı sıra, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve karaciğer sorunlarına zemin hazırlıyor.

TUZ YÜKLÜ ATIŞTIRMALIKLAR

Fazla tuz tüketimi, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek sorunları ve felç riski ile ilişkilendirilir. Yetişkin bireyler için günlük maksimum tuz miktarı 6 gramdır bu miktar, sadece yemeğe sonradan eklenen değil, ürünlerin içindeki gizli tuzu da kapsar.



