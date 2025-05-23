Bir internet efsanesi: Ay’da bulunan mumya hikâyesi nasıl ortaya çıktı?

"MONA LİSA" ADLI KADININ UZAY GEMİSİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ NE KADAR GERÇEK?

İnternette dolaşan videolarda, 1976 yılında Ay’a düzenlendiği iddia edilen gizli bir görevde, bilinmeyen bir uzay aracının içinde, fiziksel olarak bozulmamış bir kadının bulunduğu ileri sürüldü. İddialara göre bu figür, söz konusu uzay gemisinin pilotuydu ve yaşı bir milyon ila bir milyar yıl arasında değişiyordu.

Ancak bu figürün geçmişi, yalnızca bu videolarla sınırlı değil. Fransız yazar Thierry Speth’in yazdığı ''Apollo 20: Bilinmeyen Görev'' adlı kitapta da aynı “Mona Lisa” karakteri yer alıyor. Kitapta geçen karakter isimleri, olay örgüsü ve Ay’ın karanlık yüzeyindeki uzaylı temasına dair detaylar, sosyal medyada dolaşan videolarla birebir örtüşüyor.





APOLLO 20 GÖREVİ HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEDİ

Tarihi kayıtlara göre, Apollo 20 görevi hiçbir zaman hayata geçirilmedi. 1970 yılında yaşanan federal bütçe kesintileri nedeniyle yalnızca Apollo 18 ve 19 değil, aynı zamanda 20 numaralı görev de iptal edildi. Böylece 1972 yılında gerçekleştirilen Apollo 17 programı insanlığın Ay’a yaptığı son yolculuk olarak tarihe geçti.

NASA'nın o dönemki yöneticisi James E. Webb, 1 Ağustos 1968’de, ilk 15 Saturn V roketi dışında başka roketlerin uzun vadeli üretimi için finansman sağlamayı reddetti. Bu kararla birlikte, Ay roketlerinin üretimi fiilen sona ermiş oldu.

Öte yandan Apollo 13’te yaşanan kaza, planlanan inişin iptal edilmesine ve sonraki görevlerin takviminde değişiklikler yapılmasına neden oldu. Apollo 14, Ocak 1971'e ertelenirken, daha önceki görevde hedeflenen Fra Mauro bölgesine iniş gerçekleştirdi. Ardından, 1970 yılı Eylül ayında NASA iki Ay görevini daha iptal etti ve böylece Apollo 17, Aralık 1972’de son Ay inişini yapan görev oldu.





NASA BAŞ TARİHÇİSİ İDDİAYI YANITLADI

Komplo teorilerinin en sık hedef aldığı kurumlardan biri olan NASA, bu söylentilere defalarca yanıt verdi. Ajansın baş tarihçisi Brian Odom, 2022 yılında Reuters’a yaptığı açıklamada, Apollo 20 görevinin hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve NASA’nın hiçbir görevinde Ay’da herhangi bir lahit, figür veya uzaylı benzeri bir varlığa rastlanmadığını kesin bir dille ifade etti. Odom ayrıca, Ay’da “Mona Lisa” adında bir figürün bulunduğuna dair hiçbir bilimsel veri veya kanıt olmadığını da özellikle vurguladı.

FİLM OLMASI AMAÇLANAN BİR KURGU OLARAK YAZILDI

Söz konusu “Mona Lisa” hikâyesinin arkasındaki isim olan Fransız yazar Thierry Speth, tüm bu olayın bir kurgudan ibaret olduğunu söyledi. 2017'de yazdığı “Apollo 20, the Unknown Mission” kitabının 5. sayfasında, “Bu hikâye bir kurgudur. Bazı halka açık isimler geçmektedir, ancak gerçek kişi ve olaylarla herhangi bir benzerlik tamamen tesadüftür” ifadesine yer verdi.

Speth, hikâyeyi genişletmek için bir Facebook grubu kurdu ve “Apollo 20” efsanesine dair detaylar paylaştı. Grubun hakkında bölümünde: “Apollo 20, 2006 yılında kısmen yazılmış kurgu bir hikâyedir. Ortak yapımlı bir film olarak düşünülmüştür” açıklaması bulunmaktadır.

Grup üzerinden viral videolarda yer alan “Mona Lisa”ya ait olduğu iddia edilen görüntülerin birebir aynısını da paylaşan Speth, bir gönderisinde verdiği röportajın bağlantısını ekledi. 10 Ocak 2017'de Youtube üzerinden yaptığı röportajda, bu “aldatmacanın” arkasındaki isim olduğunu açıkça dile getirdi. 1 Nisan 2007 tarihinde (1 Nisan Şaka günü) yayımladığı bir dizi video sayesinde, insanların bu içeriklerin gerçek olduğuna inanmalarını sağladığını belirtti. Gerçek NASA görüntülerini sahte görsellerle birleştirerek, Apollo 20’nin gerçekten yaşanmış gibi görünmesini sağlayan bir illüzyon yaratmayı hedeflediğini anlattı.











