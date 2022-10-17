Sonbaharda evinizi yenileyin

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:31
<p><span lang="en-US">Sonbaharın tam anlamıyla kendini hissettirdiği günlerde; geçen</span><span lang="en-US"> kış raflara kaldır</span><span lang="en-US">ılan</span><span lang="en-US"> hırkalar, peluş terlikler, televizyon battaniyeleri tekrar yerini buldu.</span></p> <p><span lang="en-US">Kışın tatlı habercisi sonbaharla</span><span lang="en-US"> birlikte </span><span lang="en-US">evinizi daha kullanışlı ve keyifli bir hale getirmek için birkaç yaratıcı hamle yeterli.</span></p> <p><span lang="en-US"> İşte, sonbaharın ruhuna uygun dekorasyon fikirleri...</span></p>

Sonbaharın tam anlamıyla kendini hissettirdiği günlerde; geçen kış raflara kaldırılan hırkalar, peluş terlikler, televizyon battaniyeleri tekrar yerini buldu.

Kışın tatlı habercisi sonbaharla birlikte evinizi daha kullanışlı ve keyifli bir hale getirmek için birkaç yaratıcı hamle yeterli.

İşte, sonbaharın ruhuna uygun dekorasyon fikirleri...

<p><strong><span lang="en-US">İÇİNİZİ ISITACAK BİR FİKİR: KAHVE KÖŞENİZ</span></strong></p> <p><span lang="en-US">Güne iyi yapılmış bir kahveyle başlamak, akşamları birer kahve eşliğinde sohbet etmek…</span></p> <p><span lang="en-US">Serinleyen havalarla birlikte dışarıda yapılan kahve molaları da haliyle azalacak. Ancak evinizde müthiş bir kahve keyfi yapmak için doğru ambiyansı yakalayabilirsiniz. </span>Kahve tonlarında seçeceğiniz masif ahşaptan bir raf, kahve köşelerinin olmazsa olmazlarından.</p>

İÇİNİZİ ISITACAK BİR FİKİR: KAHVE KÖŞENİZ

Güne iyi yapılmış bir kahveyle başlamak, akşamları birer kahve eşliğinde sohbet etmek…

Serinleyen havalarla birlikte dışarıda yapılan kahve molaları da haliyle azalacak. Ancak evinizde müthiş bir kahve keyfi yapmak için doğru ambiyansı yakalayabilirsiniz. Kahve tonlarında seçeceğiniz masif ahşaptan bir raf, kahve köşelerinin olmazsa olmazlarından.

<p><strong>KAHVE AROMASIYLA DİNGİNLEŞİN</strong></p> <p><span lang="en-US">Rafın üzerine koyacağınız kahve makinanız, paketlenmiş çeşit çeşit kahve</span><span lang="en-US">ler</span><span lang="en-US">; </span><span lang="en-US">favori kupalarınızla sizi yansıtan, özgür bir köşenin en basit adımları... </span></p> <p><span lang="en-US">Bu köşeye eşlik edecek </span><span lang="en-US">kahve kokulu mumlar, </span><span lang="en-US">evin </span><span lang="en-US">atmosferi</span><span lang="en-US">ni </span><span lang="en-US">güçlendirirken </span><span lang="en-US">aynı zamanda</span> <span lang="en-US">vücudunuzu dinlendirip, sizi günün yorgunluğundan arındıracak.</span></p>

KAHVE AROMASIYLA DİNGİNLEŞİN

Rafın üzerine koyacağınız kahve makinanız, paketlenmiş çeşit çeşit kahveler; favori kupalarınızla sizi yansıtan, özgür bir köşenin en basit adımları...

Bu köşeye eşlik edecek kahve kokulu mumlar, evin atmosferini güçlendirirken aynı zamanda vücudunuzu dinlendirip, sizi günün yorgunluğundan arındıracak.

<p><strong> <span lang="en-US">EVE RUH, ZİHNE VE EVRENE KANATLAR: MÜZİK KÖŞESİ</span></strong></p> <p><span lang="en-US">Huzurun ideal mevsimi sonbaharı</span><span lang="en-US"> müzikle taçlandır</span><span lang="en-US">arak,</span> <span lang="en-US">tabiatın uykudan önceki son mahmurluğuna eşlik edebilirsiniz. </span><span lang="en-US">Blues, Flamenko belki de Jazz dinlerken günün yorgunluğunu atma</span><span lang="en-US">nın</span> <span lang="en-US">gaianın en hüzünlü mevsimine</span><span lang="en-US"> derin bir anlam katacağı kesin.</span></p> <p><span lang="en-US"> Salonunuzun köşesine yerleştireceğiniz ahşap bir konsol ve üzerinde özenle seçip aldığınız pikabınız…</span></p> <p><span lang="en-US">Pikabınızın etrafını nostaljik </span><span lang="en-US">ya da </span><span lang="en-US">güncel plaklarınızla doldurmak, </span><span lang="en-US">ruhunuzla </span><span lang="en-US">mükemmel bir bütünlük sağlayacaktır.</span><span lang="en-US"> R</span><span lang="en-US">afine zevklere özel alanlar yaratmak, </span><span lang="en-US">aynı zamanda </span><span lang="en-US">ha</span><span lang="en-US">yatın içindeki kaostan kaçış noktasının da bir sırrı...</span></p>

EVE RUH, ZİHNE VE EVRENE KANATLAR: MÜZİK KÖŞESİ

Huzurun ideal mevsimi sonbaharı müzikle taçlandırarak, tabiatın uykudan önceki son mahmurluğuna eşlik edebilirsiniz. Blues, Flamenko belki de Jazz dinlerken günün yorgunluğunu atmanın gaianın en hüzünlü mevsimine derin bir anlam katacağı kesin.

Salonunuzun köşesine yerleştireceğiniz ahşap bir konsol ve üzerinde özenle seçip aldığınız pikabınız…

Pikabınızın etrafını nostaljik ya da güncel plaklarınızla doldurmak, ruhunuzla mükemmel bir bütünlük sağlayacaktır. Rafine zevklere özel alanlar yaratmak, aynı zamanda hayatın içindeki kaostan kaçış noktasının da bir sırrı...

<p><strong>BAHAR EVİNİZDE DEVAM ETSİN: BİTKİLER</strong></p> <p><span lang="en-US">T</span><span lang="en-US">akati kalmayan yapraklar, </span><span lang="en-US">sonbaharda kendini boşluğa bırakırken, doğa tüm çıplaklığıyla uykuya dalmaya hazırlanıyor. </span><span lang="en-US">Sonbahar yapraklarını dökerken, eviniz</span><span lang="en-US">i</span><span lang="en-US"> yeşilin </span><span lang="en-US">tonlarıyla canlandırın çünkü bitkiler, bir odaya hayat vermek ve herhangi bir alana sakinleştirici bir hava katmak için özel bir güce sahiptirler.</span></p> <p><span lang="en-US">Yatağınızın yanına koyacağınız Areka palmiyesi veya bambu ağacı gibi tropikal bölgelerde yetişen bitkiler odanızda bu havayı yaratmanızı sağlayacak. Yağmur ormanlarında yetişen bu bitkiler, sonbaharda yağan yağmurların sesiyle uyum sağlayarak, </span><span lang="en-US">sabahları</span><span lang="en-US"> daha zinde uyanmanıza </span><span lang="en-US">da </span><span lang="en-US">imkan suna</span><span lang="en-US">r.</span><span lang="en-US">. Ayrıca istediğiniz köşeye asabileceğiniz yapay sarmaşıklar da </span><span lang="en-US">bu</span><span lang="en-US"> büyüleyici havanın devamlılığı açısından iyi bir fikir olacaktır.</span></p>

BAHAR EVİNİZDE DEVAM ETSİN: BİTKİLER

Takati kalmayan yapraklar, sonbaharda kendini boşluğa bırakırken, doğa tüm çıplaklığıyla uykuya dalmaya hazırlanıyor. Sonbahar yapraklarını dökerken, evinizi yeşilin tonlarıyla canlandırın çünkü bitkiler, bir odaya hayat vermek ve herhangi bir alana sakinleştirici bir hava katmak için özel bir güce sahiptirler.

Yatağınızın yanına koyacağınız Areka palmiyesi veya bambu ağacı gibi tropikal bölgelerde yetişen bitkiler odanızda bu havayı yaratmanızı sağlayacak. Yağmur ormanlarında yetişen bu bitkiler, sonbaharda yağan yağmurların sesiyle uyum sağlayarak, sabahları daha zinde uyanmanıza da imkan sunar.. Ayrıca istediğiniz köşeye asabileceğiniz yapay sarmaşıklar da bu büyüleyici havanın devamlılığı açısından iyi bir fikir olacaktır.

<p><strong>ŞÜPHESİZ ONLARIN BİR RUHU VAR: KIRLENT</strong></p> <p><span lang="en-US">Bir evde en çok kullanılan eşyaların başında şüphesiz </span><span lang="en-US">koltuk</span><span lang="en-US">lar gelir</span><span lang="en-US">. </span><span lang="en-US">Özellikle üçlü koltuk ve televizyon ikilisinin kombinasyonu z</span><span lang="en-US">aman zaman yatağ</span><span lang="en-US">ın rahatlığını unutturabiliyor.</span></p> <p><span lang="en-US">Bir evin en </span><span lang="en-US">göze çarpan ve genel havasını yansıtan eşyası olan</span> <span lang="en-US">koltuklarınıza </span><span lang="en-US">koyacağınız kırlentler</span><span lang="en-US">, </span><span lang="en-US">ortama</span><span lang="en-US"> çok daha sıcak bir hava katacaktır. </span></p> <p><span lang="en-US">P</span><span lang="en-US">eluş kılıflar için</span> <span lang="en-US">yeşil </span><span lang="en-US">ya da</span><span lang="en-US"> kahve tonların</span><span lang="en-US">daki seçimler, evinize daha stil sahibi ve özgün bir hava katar. Ancak burada önemli husus </span><span lang="en-US">koltuklarınızın rengine göre seçim yapmak</span><span lang="en-US">tır. Çok fazla desen içeren farklı kılıflar, kafa karışıklığı yaratıp, göz yorabilir.</span></p>

ŞÜPHESİZ ONLARIN BİR RUHU VAR: KIRLENT

Bir evde en çok kullanılan eşyaların başında şüphesiz koltuklar gelir. Özellikle üçlü koltuk ve televizyon ikilisinin kombinasyonu zaman zaman yatağın rahatlığını unutturabiliyor.

Bir evin en göze çarpan ve genel havasını yansıtan eşyası olan koltuklarınıza koyacağınız kırlentler, ortama çok daha sıcak bir hava katacaktır.

Peluş kılıflar için yeşil ya da kahve tonlarındaki seçimler, evinize daha stil sahibi ve özgün bir hava katar. Ancak burada önemli husus koltuklarınızın rengine göre seçim yapmaktır. Çok fazla desen içeren farklı kılıflar, kafa karışıklığı yaratıp, göz yorabilir.

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