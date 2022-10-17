Sonbaharda evinizi yenileyin
Sonbaharın tam anlamıyla kendini hissettirdiği günlerde; geçen kış raflara kaldırılan hırkalar, peluş terlikler, televizyon battaniyeleri tekrar yerini buldu.
Kışın tatlı habercisi sonbaharla birlikte evinizi daha kullanışlı ve keyifli bir hale getirmek için birkaç yaratıcı hamle yeterli.
İşte, sonbaharın ruhuna uygun dekorasyon fikirleri...
İÇİNİZİ ISITACAK BİR FİKİR: KAHVE KÖŞENİZ
Güne iyi yapılmış bir kahveyle başlamak, akşamları birer kahve eşliğinde sohbet etmek…
Serinleyen havalarla birlikte dışarıda yapılan kahve molaları da haliyle azalacak. Ancak evinizde müthiş bir kahve keyfi yapmak için doğru ambiyansı yakalayabilirsiniz. Kahve tonlarında seçeceğiniz masif ahşaptan bir raf, kahve köşelerinin olmazsa olmazlarından.
KAHVE AROMASIYLA DİNGİNLEŞİN
Rafın üzerine koyacağınız kahve makinanız, paketlenmiş çeşit çeşit kahveler; favori kupalarınızla sizi yansıtan, özgür bir köşenin en basit adımları...
Bu köşeye eşlik edecek kahve kokulu mumlar, evin atmosferini güçlendirirken aynı zamanda vücudunuzu dinlendirip, sizi günün yorgunluğundan arındıracak.
EVE RUH, ZİHNE VE EVRENE KANATLAR: MÜZİK KÖŞESİ
Huzurun ideal mevsimi sonbaharı müzikle taçlandırarak, tabiatın uykudan önceki son mahmurluğuna eşlik edebilirsiniz. Blues, Flamenko belki de Jazz dinlerken günün yorgunluğunu atmanın gaianın en hüzünlü mevsimine derin bir anlam katacağı kesin.
Salonunuzun köşesine yerleştireceğiniz ahşap bir konsol ve üzerinde özenle seçip aldığınız pikabınız…
Pikabınızın etrafını nostaljik ya da güncel plaklarınızla doldurmak, ruhunuzla mükemmel bir bütünlük sağlayacaktır. Rafine zevklere özel alanlar yaratmak, aynı zamanda hayatın içindeki kaostan kaçış noktasının da bir sırrı...
BAHAR EVİNİZDE DEVAM ETSİN: BİTKİLER
Takati kalmayan yapraklar, sonbaharda kendini boşluğa bırakırken, doğa tüm çıplaklığıyla uykuya dalmaya hazırlanıyor. Sonbahar yapraklarını dökerken, evinizi yeşilin tonlarıyla canlandırın çünkü bitkiler, bir odaya hayat vermek ve herhangi bir alana sakinleştirici bir hava katmak için özel bir güce sahiptirler.
Yatağınızın yanına koyacağınız Areka palmiyesi veya bambu ağacı gibi tropikal bölgelerde yetişen bitkiler odanızda bu havayı yaratmanızı sağlayacak. Yağmur ormanlarında yetişen bu bitkiler, sonbaharda yağan yağmurların sesiyle uyum sağlayarak, sabahları daha zinde uyanmanıza da imkan sunar.. Ayrıca istediğiniz köşeye asabileceğiniz yapay sarmaşıklar da bu büyüleyici havanın devamlılığı açısından iyi bir fikir olacaktır.
ŞÜPHESİZ ONLARIN BİR RUHU VAR: KIRLENT
Bir evde en çok kullanılan eşyaların başında şüphesiz koltuklar gelir. Özellikle üçlü koltuk ve televizyon ikilisinin kombinasyonu zaman zaman yatağın rahatlığını unutturabiliyor.
Bir evin en göze çarpan ve genel havasını yansıtan eşyası olan koltuklarınıza koyacağınız kırlentler, ortama çok daha sıcak bir hava katacaktır.
Peluş kılıflar için yeşil ya da kahve tonlarındaki seçimler, evinize daha stil sahibi ve özgün bir hava katar. Ancak burada önemli husus koltuklarınızın rengine göre seçim yapmaktır. Çok fazla desen içeren farklı kılıflar, kafa karışıklığı yaratıp, göz yorabilir.
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