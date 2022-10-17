Sonbaharda evinizi yenileyin

BAHAR EVİNİZDE DEVAM ETSİN: BİTKİLER

Takati kalmayan yapraklar, sonbaharda kendini boşluğa bırakırken, doğa tüm çıplaklığıyla uykuya dalmaya hazırlanıyor. Sonbahar yapraklarını dökerken, evinizi yeşilin tonlarıyla canlandırın çünkü bitkiler, bir odaya hayat vermek ve herhangi bir alana sakinleştirici bir hava katmak için özel bir güce sahiptirler.

Yatağınızın yanına koyacağınız Areka palmiyesi veya bambu ağacı gibi tropikal bölgelerde yetişen bitkiler odanızda bu havayı yaratmanızı sağlayacak. Yağmur ormanlarında yetişen bu bitkiler, sonbaharda yağan yağmurların sesiyle uyum sağlayarak, sabahları daha zinde uyanmanıza da imkan sunar.. Ayrıca istediğiniz köşeye asabileceğiniz yapay sarmaşıklar da bu büyüleyici havanın devamlılığı açısından iyi bir fikir olacaktır.