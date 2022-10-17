Gündelik hayat kalitesini arttırmak isteyenler için 7 öneri

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 16:26
<p lang="en-US">Başarılı insanların yaşamını nasıl şekillendirdiğini mutlaka merak etmiş, hatta bu konuda birkaç içeriğe ya da kitaba denk gelmişsinizdir.</p> <p lang="en-US">Her insanın gün içerisinde edindiği tecrübeler oldukça farklıdır. Günlük hayatta edindiğimiz alışkanlıklar, ruh halimizi ve hayat kalitemizi doğrudan etkiler. Aslında söz konusu konular doğrudan  rutin ve gündelik kelimesini tarif ediyor; ancak kelimenin üzerindeki negatif ve korkutucu etki, insanların geri durmasına sebep olduğu için konuya dolaylı bir yaklaşım gösterdik.</p>

Başarılı insanların yaşamını nasıl şekillendirdiğini mutlaka merak etmiş, hatta bu konuda birkaç içeriğe ya da kitaba denk gelmişsinizdir.

Her insanın gün içerisinde edindiği tecrübeler oldukça farklıdır. Günlük hayatta edindiğimiz alışkanlıklar, ruh halimizi ve hayat kalitemizi doğrudan etkiler. Aslında söz konusu konular doğrudan  rutin ve gündelik kelimesini tarif ediyor; ancak kelimenin üzerindeki negatif ve korkutucu etki, insanların geri durmasına sebep olduğu için konuya dolaylı bir yaklaşım gösterdik.

<p lang="en-US">Bu yazıdaki maddeler, sıkıcı veya tekdüze bir yaşamı değil aksine dengeli yaşamı ve yüksek bir hayat kalitesini vadediyor.</p> <p lang="en-US">'Yeni bir alışkanlık edinmeye enerjiniz ve vaktiniz yoksa' bu yazı tam da size göre. Çünkü bu öneriler; vakit kaybınızı azaltırken, enerjinizi baştan koruyacak. Yapmak zorunda olduğunuz işleri yapamıyor, sorumluluklarınızı erteliyorsanız doğru yerdesiniz.</p>

Bu yazıdaki maddeler, sıkıcı veya tekdüze bir yaşamı değil aksine dengeli yaşamı ve yüksek bir hayat kalitesini vadediyor.

'Yeni bir alışkanlık edinmeye enerjiniz ve vaktiniz yoksa' bu yazı tam da size göre. Çünkü bu öneriler; vakit kaybınızı azaltırken, enerjinizi baştan koruyacak. Yapmak zorunda olduğunuz işleri yapamıyor, sorumluluklarınızı erteliyorsanız doğru yerdesiniz.

<p lang="en-US"><strong> DÜZENLİ YAŞAMIN ANAHTARI: DÜZENLİ UYKU</strong></p> <p lang="en-US">Dünyanın en zeki ve en zengin insanlarının az uyuduğu efsanesi maalesef gerçekçi değil. Herkesin uyku ihtiyacı çok farklıdır ancak hayatı daha çok yaşamak, az uykudan geçmiyor. Üretken insanların en büyük silahlarından biri sağlıklı bir uykudur.</p> <p lang="en-US">Beynin ve vücudun dinlendiği uyku, insan bedeni ve ruhu için mucizevi bir yenileniştir. Bu yüzden uyku ihtiyacınızı tamamen giderecek,  çok şaşmayan bir düzen edinmeniz en önemli maddelerden biridir.</p>

DÜZENLİ YAŞAMIN ANAHTARI: DÜZENLİ UYKU

Dünyanın en zeki ve en zengin insanlarının az uyuduğu efsanesi maalesef gerçekçi değil. Herkesin uyku ihtiyacı çok farklıdır ancak hayatı daha çok yaşamak, az uykudan geçmiyor. Üretken insanların en büyük silahlarından biri sağlıklı bir uykudur.

Beynin ve vücudun dinlendiği uyku, insan bedeni ve ruhu için mucizevi bir yenileniştir. Bu yüzden uyku ihtiyacınızı tamamen giderecek,  çok şaşmayan bir düzen edinmeniz en önemli maddelerden biridir.

<p lang="en-US"><strong>VAKİT AYIRIN</strong></p> <p lang="en-US">Eğer hayat kalitenizi arttırmak, daha huzurlu ve mutlu hissetmek istiyorsanız, erken uyanma ve güne daha fazla zaman ayırma hissini sevmeyi öğrenmeniz gerekir.</p> <p lang="en-US">Dışarıda kocaman bir dünya var ve siz uyurken o hareket etmeye devam edecek. Bu rutin işleri zamanında bitirmenin ve gün içinde boş vakitler kazanmanın da anahtarıdır.</p>

VAKİT AYIRIN

Eğer hayat kalitenizi arttırmak, daha huzurlu ve mutlu hissetmek istiyorsanız, erken uyanma ve güne daha fazla zaman ayırma hissini sevmeyi öğrenmeniz gerekir.

Dışarıda kocaman bir dünya var ve siz uyurken o hareket etmeye devam edecek. Bu rutin işleri zamanında bitirmenin ve gün içinde boş vakitler kazanmanın da anahtarıdır.

<p lang="en-US"><strong> ÖZ BAKIM YAPIN</strong></p> <p lang="en-US">Kişisel bakım rutinleriniz, düşünülenin aksine başkaları için değil sizin için önemlidir. Birçok insan bir planı yoksa ya da özel bir gün yaklaşmıyorsa, kendine bakmanın zaman israfı olduğunu düşünüyor.</p> <p lang="en-US">Oysaki düzene oturmuş kişisel bakım rutini hem kendinize olan sevgi ve saygınızı arttırır hem de dışarıya imajınızı olumlu yönde etkiler.</p>

ÖZ BAKIM YAPIN

Kişisel bakım rutinleriniz, düşünülenin aksine başkaları için değil sizin için önemlidir. Birçok insan bir planı yoksa ya da özel bir gün yaklaşmıyorsa, kendine bakmanın zaman israfı olduğunu düşünüyor.

Oysaki düzene oturmuş kişisel bakım rutini hem kendinize olan sevgi ve saygınızı arttırır hem de dışarıya imajınızı olumlu yönde etkiler.

<p lang="en-US"><strong> PATRON SİZSİNİZ</strong></p> <p lang="en-US">Aslında insanların sürekli savaştığı depresyon, iş hayatı olumsuzlukları, mutsuzluk gibi etkenler her zaman dile getirilen, basmakalıp önerilere uymaktan geçiyor. Tabi bu önerileri nasıl ve ne derece şekillendirdiğiniz sizin elinizde. İş hayatında ve sosyal hayatınızda ipleri elinize almanız bir rutinden ziyade yaşam standardınız olmalı.</p> <p lang="en-US">Öncelikle sahip olduğunuz hayatın tek patronu olduğunuzu bilin ve tüm mücadelenizi kendiniz adına verin. Her gün sıkıcı bir rutine başlıyor gibi değil, yeni bir savaşa giriyormuş gibi hazırlıklı olmalısınız. Çünkü bu savaşın kazananı, kaybedeni hatta tek rakibi sizsiniz.</p>

PATRON SİZSİNİZ

Aslında insanların sürekli savaştığı depresyon, iş hayatı olumsuzlukları, mutsuzluk gibi etkenler her zaman dile getirilen, basmakalıp önerilere uymaktan geçiyor. Tabi bu önerileri nasıl ve ne derece şekillendirdiğiniz sizin elinizde. İş hayatında ve sosyal hayatınızda ipleri elinize almanız bir rutinden ziyade yaşam standardınız olmalı.

Öncelikle sahip olduğunuz hayatın tek patronu olduğunuzu bilin ve tüm mücadelenizi kendiniz adına verin. Her gün sıkıcı bir rutine başlıyor gibi değil, yeni bir savaşa giriyormuş gibi hazırlıklı olmalısınız. Çünkü bu savaşın kazananı, kaybedeni hatta tek rakibi sizsiniz.

<p><strong>YEME ALIŞKANLIKLARINIZA DİKKAT EDİN</strong></p> <p lang="en-US">Daha ışıltılı bir beden ve ruh için daha sağlıklı yiyecekler tüketmelisiniz. Gün içindeki kaçamaklarınızı taze meyve ve sebzelerle kendiniz adına kısa vadeli yatırımlara dönüştürün. Elma, muz, kivi gibi besinler hem lezzetli hem sağlıklıdır. Çantanızda kolayca muhafaza edebilir ve ani açlık hissinizi daha sonra suçluluk duymadan bastırabilirsiniz.</p> <p lang="en-US">Bir anlık erteleme ve tembellik hissiyle yediğiniz besinler; cilt ve vücut sağlığınızı bozarken, ruh halinizi de değiştirir.</p>

YEME ALIŞKANLIKLARINIZA DİKKAT EDİN

Daha ışıltılı bir beden ve ruh için daha sağlıklı yiyecekler tüketmelisiniz. Gün içindeki kaçamaklarınızı taze meyve ve sebzelerle kendiniz adına kısa vadeli yatırımlara dönüştürün. Elma, muz, kivi gibi besinler hem lezzetli hem sağlıklıdır. Çantanızda kolayca muhafaza edebilir ve ani açlık hissinizi daha sonra suçluluk duymadan bastırabilirsiniz.

Bir anlık erteleme ve tembellik hissiyle yediğiniz besinler; cilt ve vücut sağlığınızı bozarken, ruh halinizi de değiştirir.

<p lang="en-US"><strong> GÜNE DÜZENLİ BAŞLAYIN</strong></p> <p lang="en-US">Kabul edelim herkes tembelliğini kabul etmemek için bozulacak bir şeyin neden sürekli toplanması gerektiğini sorgulamıştır. Ancak bu küçük adım, insan psikolojisini doğrudan etkiliyor.</p> <p lang="en-US">Akşam eve geldiğinizde düzgün bir yatak görmekle, dağınık bir yatağa yuvarlanmak oldukça farklı duygular...</p>

GÜNE DÜZENLİ BAŞLAYIN

Kabul edelim herkes tembelliğini kabul etmemek için bozulacak bir şeyin neden sürekli toplanması gerektiğini sorgulamıştır. Ancak bu küçük adım, insan psikolojisini doğrudan etkiliyor.

Akşam eve geldiğinizde düzgün bir yatak görmekle, dağınık bir yatağa yuvarlanmak oldukça farklı duygular...

<p lang="en-US"><strong>NOT TUTUN</strong></p> <p lang="en-US">Bir kalem ve ajandayla gezmek için büyük patron olmanıza gerek yok. Gün içinde yapmanız gerekenleri, özel günlerinizi ve günlük hatırlatmalarınızı istisnasız kaydedin.</p> <p lang="en-US">Yazacak pek bir şeyiniz yoksa ilk iş bu rutinleri kendinize hatırlatabilirsiniz.</p>

NOT TUTUN

Bir kalem ve ajandayla gezmek için büyük patron olmanıza gerek yok. Gün içinde yapmanız gerekenleri, özel günlerinizi ve günlük hatırlatmalarınızı istisnasız kaydedin.

Yazacak pek bir şeyiniz yoksa ilk iş bu rutinleri kendinize hatırlatabilirsiniz.

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