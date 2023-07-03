İçinden çıkılması oldukça zor bir karmaşa durumu: Aşağılık kompleksini yenmek için neler yapabilirsiniz?

Aşağılık kompleksi ya da aşağılık karmaşası, bireysel psikoloji ekolünün kurucusu Alfred Adler tarafından ortaya atılan ve kişinin bazı yönlerden kendini diğerlerinden aşağı hissetmesine neden olan psikolojik bir durumdan ibaret.

Bu komplekse sahip kişilerde genellikle kendini ispat etme çabası görülür. Sıklıkla farkına varılmaz ve telafi etme düşüncesi kişileri eziyet içine sürükler ve şaşırtıcı bir kazanım veya aşırı bir antisosyal davranışla sonuçlanır. Peki, bu duygu durumundan kurtulmak için neler yapılabilir?