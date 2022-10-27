Güne erken başlayanlar: Sabah insanı olmanın 5 sırrı
Ünlü İspanyol atasözü ‘al que madruga dios lo ayuda’nın anlamı; sabah erken kalkanlara, Tanrı yardım eder’ demektir. Birçok kültürde aslında sabah erken kalkmanın ne denli önemli ve yararlı olduğuna övgü yapılır.
Peki, nasıl oluyor da birçok insan henüz gözünü açmamışken, sabah insanları güne enerjik başlıyor?
Onlar süper güç olarak aramızda yürüyenler, zaman yönetimini hayat tarzı haline getiren sabah insanları…
Başarılı kariyer hikayelerinin olmazsa olmazı, mekanik bir düzenin ilk adımı: Sabah erken kalkmak, güne bir adım önde başlamak. Çoğu insanın kafasında sabah erken kalkan insan modeli; tenis oynayan, sporunu yapan, kahvesini alıp gazete okuyan bir insandan ibaret.
Oysa ki başarının ve dengenin sırrı, klişelerden geçiyor. Sabah 6’da kalkıp yürüyüşünü yapan, birçok işini henüz biz gözümüzü açmadan halleden insanlara anlam veremiyor musunuz?. Günün 24 saatten ibaret olduğunu düşünürsek, hayatı şafakla beraber yakalamak oldukça mantıklı. Üstelik sabah erken kalkmak için CEO ya da kuş olmanıza gerek yok. Biraz irade biraz alışkanlıkla kolayca bu kervana katılabilirsiniz.
Düzenli uykuya psikolojinizi hazırlayın
Kaliteli bir gece uykusu almak veya her gün aynı saatte sürekli uyumak için bir programa uymak her zaman kolay değildir. İlk olarak hayata erken başlamak için zihninizi motive etmelisiniz.
Michigan Üniversitesi'nde sağlıklı yaşam uzmanı ve motivasyon bilimcisi olan Michelle Segar, ‘’düzenli bir uyku rutini oluşturmak gibi hayatınızdaki herhangi bir değişikliği kalıcı kılmak için, amacınızı açıkça tanımlamanız gerek’’ diyor. Örneğin, biriken işlerinizi yoluna koymak, biraz egzersiz yapmak veya kendinize daha çok zaman ayırmak bu alandaki motivasyonunuz olabilir.
Yemek saatlerinizi düzene oturtun
Kahvaltı edemeden kahveye yumulup, öğle molasına kadar aç kalmak büyük bir ızdıraptır. Hem sağlık hem de verimlilik açısından insanı tehdit eden bu alışkanlıktan uzaklaşmak için sabah erken kalkmayı deneyin.
Kahvaltıyı atlamayıp, gece yeme alışkanlığına bir an önce son vermelisiniz çünkü hazımsızlık veya mide ekşimesi uykunuzu engelleyebilir. Asit reflüsünden kaçınmak için yatmadan önce atıştırmayı sınırlayın.
Gün ışığını odanıza alın: Bedenin doğal alarmı
Weill Cornell Tıp Merkezi'nde uyku tıbbı doktoru olan Dianne M. Augelli, ‘’bedenlerimiz zamanı kavramak için ışığı kullanır, bu nedenle kendimizi her sabah aynı saatte ışığa maruz bırakarak, sirkadiyen ritimlerimizi (doğal uyku döngüsü) daha erken bir uyanma saatine ayarlamamıza yardımcı olabilir’’ diyor.
Sonuç olarak sağlınız ve dengeniz için karanlık bir odada uyanmaktan kaçınmalısınız. Perdelerinizi yatmadan önce aralayın ve ağaran günün bedeninizi uyandırmasına izin verin.
Sabah dinginliğinden keyif alın: Rutinleriniz olsun
Kuşkusuz sıcak ve huzurlu yatağınızdan ayrılmak, alarmı erteleme lüksünden vazgeçmek zor ancak sabah insanlarının bu yönde küçük sırları ve motivasyonları var. Örneğin, günün en tatlı öğünü olan kahvaltıyı doya doya yapmak ya da sakin caddelerin tadını ufak bir yürüyüşle taçlandırmak gibi.
Erken uyanan insanların en büyük avantajlarından biri, sabah rutinlerini rahatça gerçekleştirebilmeleridir.
Faydalara odaklanın
Benjamin Franklin, Tim Cook, Oprah Winfrey, Michelle Obama ve diğer pek çok başarılı insanın sırrı; onlar erken uyananlardan. Araştırmalara göre; erken kalkmak, güne çok daha rahat ve güvenli başlamanızı sağlıyor.
2008 yılında Harvard Üniversitesi biyoloğu Christoph Randler, erken kalkan kişilerin çalışma ve sosyal hayatlarında diğer insanlara göre daha proaktif olduğunu keşfetti. Öte yandan 2012 yılında yapılan bir başka araştırma, erken kalkmanın insanları mutlu eden ayırtıcı bir özellik olduğunu ortaya koydu.
Video Haberler
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünal’ın sözleri Erdoğan'ı kızdırdı
- Vekil transferine bir yenisi daha eklendi
- Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor
- Fakıbaba’nın milletvekilliği düştü
- İYİ Parti'den açık davet
- Ünlü sunucudan kötü haber!
- Bir işi daha ortaya çıktı!
- Öğretmene ‘kaçak’ saydırdılar
- Milyonlarca genci ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
- Edip Akbayram'ın konseri iptal edildi!