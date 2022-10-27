Güne erken başlayanlar: Sabah insanı olmanın 5 sırrı

Düzenli uykuya psikolojinizi hazırlayın

Kaliteli bir gece uykusu almak veya her gün aynı saatte sürekli uyumak için bir programa uymak her zaman kolay değildir. İlk olarak hayata erken başlamak için zihninizi motive etmelisiniz.

Michigan Üniversitesi'nde sağlıklı yaşam uzmanı ve motivasyon bilimcisi olan Michelle Segar, ‘’düzenli bir uyku rutini oluşturmak gibi hayatınızdaki herhangi bir değişikliği kalıcı kılmak için, amacınızı açıkça tanımlamanız gerek’’ diyor. Örneğin, biriken işlerinizi yoluna koymak, biraz egzersiz yapmak veya kendinize daha çok zaman ayırmak bu alandaki motivasyonunuz olabilir.