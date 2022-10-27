O şarkı dilinize nasıl dolandı? Herkesin yaşadığı 'earworm' hakkındaki şaşırtıcı bilgiler…

Sabah dişinizi fırçalarken ya da bir toplantı öncesinde ‘o şarkı’ dilinizde döner durur. Bir kez başladıktan sonra, kontrolsüz şekilde beyninizde dönüp duran sözler… Bir süre sonra sinir bozucu bir hal alan bu durumda, dilinizi durdursanız bile o şarkı kafanızda çalar, sonu gelmez; bazen saatlerce, bazen günlerce.

Hepimizin aşina olduğu bu davranışın adı; earworm, Türkçe anlamıyla kulak kurdu. Peki, earworm nedir, earworm ile nasıl baş edilir?