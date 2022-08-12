Juventus, Filip Kostic'te mutlu sona ulaştı

12 Ağustos 2022 Cuma, 16:00

Serie A ekibi Juventus, Filip Kostic transferinde mutlu sona ulaştı.

Sırp oyuncu, İtalyan devine 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. Bunun yanı sıra 3 milyon Euro civarında bonus ödemelerinin de devreye girmesi bekleniyor.

29 yaşındaki Kostic, yeni takımıyla 2026 yazına kadar sözleşme imzaladı.

Orta sahanın solunda görev alan Kostic, geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 42 maçta, takımına 7 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.