Juventus, Filip Kostic'te mutlu sona ulaştı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Eintracht Frankfurt'tan deneyimli oyuncu Filip Kostic'i 12 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Serie A ekibi Juventus, Filip Kostic transferinde mutlu sona ulaştı.
Sırp oyuncu, İtalyan devine 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. Bunun yanı sıra 3 milyon Euro civarında bonus ödemelerinin de devreye girmesi bekleniyor.
29 yaşındaki Kostic, yeni takımıyla 2026 yazına kadar sözleşme imzaladı.
Orta sahanın solunda görev alan Kostic, geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla çıktığı 42 maçta, takımına 7 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.
??????????????????#WelcomeKostic— JuventusFC (@juventusfc) August 12, 2022
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