Zamansız tarzlarıyla her döneme ilham kaynağı olan 5 ünlü kadın
Stil ya da tarz, sadece günlük olarak nasıl giyindiğiniz değil, her şeyden önce kendinizi doğrudan veya dolaylı olarak çevrenize sunduğunuz yoldur. Giyim tarzınız hakkınızda çok şey söyler ve çevrenizdekilere haklı olsun ya da olmasın sosyal sinyaller gönderir. Ünlü modacı Ralph Lauren, stili şöyle tanımlıyor;
‘’Stil çok kişisel. Modayla alakası yok. Moda çabuk biter. Stil sonsuza kadar.’’
Kişinin karakteriyle, ruhuyla hatta gülümsemesiyle bile uyumlu bir tarz oluşturması ise oldukça zor. Ancak stil konusunda bazı ünlü isimler var ki, onlar adeta tarzlarını sanata dönüştürenlerden.
Trendlerin aksine onların görüntüleri en akılda kalıcı, en estetik görünümlerden. Ayrıca stil ikonlarının imza tarzları; gelecek nesillere, görünüşte zahmetsiz olan bu sanatı her seferinde yeniden yaratma arzusunu aşılıyor.
İşte, stilleriyle tüm zamanlara damga vurmuş beş ünlü kadın…
JANE BİRKİN
Yarı Fransız yarı İngiliz aktris Jane Birkin’in stili, güzelliğini geri planda bırakacak kadar moda dünyasına damga vurmuştur. Sade ama aynı zamanda çarpıcı bir karakter olan Jane Birkin’in bugün hala ilham olan tarzı, onun özgün ruhunu ve karakterini de yansıtıyor. Serge Gainsbourg ile yaşadığı tutkulu aşkı, güzelliği ve kombinleriyle Jane, birçok neslin ilham kaynağı olmayı başarabilmiş sayılı isimlerden biri.
''Konforlu bir stil, kendi mutluluğunuzu keşfettiğinizde başlar.'' diyen Jane Birkin’in moda anlayışı, aslında giydiğiniz kıyafetin içinde kendinizi tamamlanmış ve rahat hissetmeniz gerektiğini vurguluyor. Jane’in en sık kullandığı parçalar, genellikle İspanyol paça pantolon, bol kazak, mini etek, salaş tişört ve kısa topuklu ayakkabılar. Bir de Jane Birkin’in imzası niteliğinde olan hasır çanta…
Erkek kazaklarını ve gömleklerini oldukça sık kullanan Jane Birkin’in nasıl maskülen bir havaya bürünmediğini anlamak ise küçük ipuçlarından geçiyor. Ünlü yıldız, gömleklerde derin dekolte kullanmak gibi adımlarla basit parçaların sadeliğini koruyarak, çarpıcı bir görünüm elde ediyor. Jane Birkin, bohem, sade ve seksi imajını ise imza kahkülleri ve hafif makyajıyla tamamlamasıyla biliniyor.
BRİGİTTE BARDOT
60’lı ve 70’li yıllarda yüzü her derginin, ekranın ve haber kanalının kapağındayken herkes onun gibi olmak, giyinmek istiyordu: Brigitte Bardot…
Güzelliği ve seksiliğiyle koca bir nesli kendine hayran bırakmış Brigitte Bardot, masum ve çarpıcı güzelliğini stiliyle yarıştıran bir aktris. Serge Gainsbourg gibi asi ve melankolik bir adama ‘Je t'aime moi non plus’ şarkısını yazdıran Brigitte Bardot, karakterini tarzına yansıtan bir ikon.
Ünlü aktrisin tarzına değinmeden önce onun kadın bağımsızlığının ve cinsel özgürlüğünün sembolü olduğunu vurgulamak gerek. Çünkü Brigitte Bardot, tüm zamanların çok ötesinde kaliteli ve karakterini yansıtan bir moda anlayışına sahip. Uzun sarı saçları ve kahkülleriyle hafızalara kazınan Bardot, ne zaman ve nasıl giyineceğini iyi bilen bir isim. Kırmızı halı şıklığında, uzun eldivenleriyle birlikte daha sade kıyafetler tercih eden yıldız, günlük yaşantısında çizgili kazaklar, bilekte biten pantolonlar ve düz ayakkabılar kullanmasıyla biliniyor.
Çocuksu özellikleriyle tanınan sinema ilahı Fransız oyuncu, stil denemelerinde kesinlikle asil ve sade bir görünümü benimsiyor. Mini etekleri, kare güneş gözlükleri, straplez mayoları ve uçuşan elbiseleriyle Brigitte Bardot, zarif stil anlayışının temsilcilerinden biri.
KATE MOSS
90’ların dağınık, masum, seksi ve çocuksu kombinasyonu Kate Moss, minimalist tarzıyla şüphesiz döneminin en çok konuşulan isimlerinden biridir.
Deri ceketlerin, sıfır kol tişörtlerin ve transparan elbiselerin en çok yakıştığı isim Kate Moss, zarif bedenini ustalıkla giydirebilen bir kadın. Podyuma ilk çıktığı yıllarda sıfır beden furyasıyla dünyayı kasıp kavuran Moss, en cesur kıyafetleri bile muazzam zarif ve havalı taşımasıyla biliniyor. Gündüz rock'n'roll tarzını konuşturan model, geceleri göz alıcı bir kadına dönüşüyor.
Ünlü modelin stil sırrı ise; vücuduna göre giyinmek, kendini sevmek ve sadece trendlere göre hareket etmemek…
DİANA SPENCER
Tarihin en iyi giyinen kadınlarından biri; Galler Prensesi Diana. Prenses, moda uzmanlarına göre sıcak ve cana yakın kişiliğini ortaya çıkaran renkli ve neşeli kıyafetleriyle biliniyor ancak Diana’nın tarzı çok daha derin.
Gündelik kıyafetler konusunda dönemine damga vuran Diana’nın sokak tarzı oldukça özgün. Hafif bol kotları uzun çizmelerle tamamlayan Diana, kalın kazakları kimi zaman ceketle kimi zaman gömlekle kombinleyen bir isim.
Yerine göre salaş bir görünüme bürünen Diana, özel yerlerde genellikle diz üstü sade elbiseler, inci kolyeler ve minik çantalar tercih ediyor. Uzun bir aradan sonra geri dönen bisiklet şortun en çok yakıştığı isim olan Diana, oversize mont ve kazakları da en iyi taşıyan isimlerin başında geliyor.
AUDREY HEPBURN
Tüm zamanları stil ikonlarından biri olan Audrey Hepburn, dönemi ve sonrasında popüler kültürü oldukça etkilemiş bir aktris. İnatçılığı, bağımsızlığı ve özgür ruhuyla tanıdığımız Audrey Hepburn, şüphesiz en büyük zarafetin temsilcisi. Doğal ve sofistike havasını feminen bir görüntüyle harmanlayan Audrey, oturuşu, bakışı ve görgüsüyle stilin kıyafetten ibaret olmadığının adeta ispatı niteliğinde yaşayan bir örnek.
Ünlü yıldızı simgeleyen parçalar ise şöyle; yüzünü çerçeveleyen şapkalar, kullanışlı fularlar, naif ve sade elbiseler bir de olmazsa olmaz büyük güneş gözlükleri…
Günlük hayatında sık sık trençkot ve yün paltolarla görmeye alışkın olduğumuz Audrey, kıyafetlerde fazla renk ve deseni tercih etmiyor. Saçı konusunda oldukça cesur olan aktris, kısa ve kahküllü görünümüyle tarzına imzasını atmış isimlerden. Saçları, makyajı ve stili oldukça sade olan Audrey Hepburn, görüntüsünü müthiş bir incelikle tamamlıyor. Özen ve nizamı kıyafetlerinde yaşatan Audrey’in tarzını belirginleştiren en önemli iki şey, her zaman yansıttığı zarif duruşu ve yüzünden eksik etmeği gülüşü olarak hafızalara kazınmıştır.
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