Zamansız tarzlarıyla her döneme ilham kaynağı olan 5 ünlü kadın

Stil ya da tarz, sadece günlük olarak nasıl giyindiğiniz değil, her şeyden önce kendinizi doğrudan veya dolaylı olarak çevrenize sunduğunuz yoldur. Giyim tarzınız hakkınızda çok şey söyler ve çevrenizdekilere haklı olsun ya da olmasın sosyal sinyaller gönderir. Ünlü modacı Ralph Lauren, stili şöyle tanımlıyor;

‘’Stil çok kişisel. Modayla alakası yok. Moda çabuk biter. Stil sonsuza kadar.’’

Kişinin karakteriyle, ruhuyla hatta gülümsemesiyle bile uyumlu bir tarz oluşturması ise oldukça zor. Ancak stil konusunda bazı ünlü isimler var ki, onlar adeta tarzlarını sanata dönüştürenlerden.

Trendlerin aksine onların görüntüleri en akılda kalıcı, en estetik görünümlerden. Ayrıca stil ikonlarının imza tarzları; gelecek nesillere, görünüşte zahmetsiz olan bu sanatı her seferinde yeniden yaratma arzusunu aşılıyor.

İşte, stilleriyle tüm zamanlara damga vurmuş beş ünlü kadın…