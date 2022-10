Tüm zamanlara damga vuran 10 klasik parfüm

Chanel No 5: Tam Anlamıyla Gerçek Bir Klasik

Bir parfüm enleri listesinde o olmadan liste tam anlamıyla tamamlanmaz. Bazıları göre artık fazla klişe ve sıkıcı. Ancak Chanel No 5, adeta bir klasiğin tanımı..

1921'de Coco Chanel'in parfümcü Ernest Beaux'dan "çiçeklik değil, kadın kokan" bir şey yaratmasını istediği söyleniyor. Ortaya çıkan iksir, dünyanın en ikonik kokusu oluyor.

Doğduğu anında bir satış başarısı elde eden Chanel No. 5, dünya çapında her 30 saniyede bir satılan koku olmasıyla, en çok satılan parfümdür. Bugün Eva Mendes, Victoria Beckham, Jessica Alba ve Celine Dion da dahil olmak üzere birçok ünlünün kullandığı, hatta parfüm seçimine dikkat eden her kadının muhakkak denediği bir kokudur. Parfümün kokusu en basit tanımıyla çiçeksi bir aldehit kompozisyonudur.