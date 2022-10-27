Tüm zamanlara damga vuran 10 klasik parfüm

Yüzler, sesler, insanlar unutulabilir. Ancak koku duyumsandığı an yıllara, mesafelere rağmen; kokunun sahibine, çağrıştırdığı yere, zamana doğru beyni harekete geçirir. Elbette ‘koku’ dediğimiz moleküllerin insan üzerinde bu kadar etkili olmasının bazı sebepleri var.

Koku duyusu insan hafızasına diğer tüm duyulardan daha yakındır. Beden ile beyin arasındaki ara kapı olan talamus, bir tek koku duyusunu filtreleyemez. Öte yandan koku, insanoğlunun geliştirdiği ilk duyulardan biridir.

Şaşırtıcı ki, bir fetüsün henüz anne karnındayken tamamen gelişmiş bir koku alma duyusu vardır.