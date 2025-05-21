Nobel Barış Ödülü'nün perde arkası: Adaylar neden 50 yıl gizli kalıyor?

Nobel Barış Ödülü her yıl tekrarlanan ve insanlık için önemli katkılarda bulunmuş kişileri tanımak ve ödüllendirmek için verilir. Ödül kazananlar, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük bir saygı görür. Ancak, bu önemli ödül yalnızca büyük başarısıyla değil, gizliliğiyle de dikkat çekiyor. Peki, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler neden 50 yıl boyunca gizli tutuluyor?





NOBEL BARIŞ ÖDÜLLERİ TARİHİ

Nobel Ödülleri’nin verilmesi, ömrünü patlayıcı maddeler üzerinde yaptığı icatlara adayan ve “Ölüm Tüccarı” olarak anıldığını gören Alfred Nobel’in, ölümünden bir yıl önce kaleme aldığı vasiyetnamesiyle servetinin büyük bir kısmını “bir önceki yıl insanlığa en büyük faydayı sağlayanlara” verilmek üzere bir fona bırakmasıyla başladı. Nobel, ödüllerin fizik, kimya, tıp/fizyoloji, edebiyat ve barış olmak üzere beş dalda verilmesini şart koştu. Barış ödülünün ise “milletler arası kardeşliği teşvik eden, silahsızlanmaya katkıda bulunan veya barış kongrelerine destek olan” kişilere verilmesini istedi.

İlk olarak 1901 yılında verilen Nobel Ödüllerinin her biri bugünün parasıyla yaklaşık 900 bin dolar değerindeydi. 2021 yılında ise ödül başına verilen miktar 10 milyon İsveç kronuna (yaklaşık 1.165.000 dolar) ulaştı. Ödül, verilmeye başlandığı ilk günden itibaren ödül, sahipleri kadar adaylarıyla da medyada gündem oldu ve birçok spekülasyona uğradı.

ADAYLIK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sürecin işleyişi süresince uyulan kurallar Ödül’ün sitesinde mevcuttur. Kurallar gereğince Nobel Barış Ödülü için herkes aday gösteremez. Adaylık hakkı yalnızca belirli kriterleri karşılayan kişilere tanınır. Bunlar arasında; uluslararası mahkeme üyeleri, Bakanlar, Önceki Nobel Barış Ödülü sahipleri, Sosyal bilimler, hukuk, felsefe ve din alanındaki profesörler, Barış araştırma enstitülerinin yöneticileri bulunur. Ancak aday gösterilen kişi bu durumdan haberdar olmaz.

Kendinizi Nobel’e aday gösteremezsiniz. Adaylık başvurusu davet mektubu gerektirmez. Aday gösterme süreci tamamen gizlidir. Nobel Ödülü sadece yaşayan kişilere verilir. Ancak ödül açıklandıktan sonra kazanan kişi ölürse, ödül geçerli sayılır ve yasal mirasçılarına teslim edilir. Ödül’e aday kişiler ve aday gösterenlerin kimliği 50 sene boyunca kamu ile paylaşılmaz





ADAYLAR 50 YIL BOYUNCA GİZLİ TUTULUYOR

Nobel Komitesi, aday gösterilen kişilerin ismini ne kamuoyuyla ne de adaylarla paylaşır. Bu gizlilik kuralı Nobel Vakfı Tüzüğü’nün 10. maddesi ile sabittir. Kararlar, öneriler ve farklı görüşler 50 yıl boyunca açıklanamaz. Ancak entelektüel tarih araştırmaları için bu belgeler 50 yıl sonra kamuya açılabilir.

TARİHİN EN İLGİNÇ ADAYLIKLARI