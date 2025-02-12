Tam 10 yıldır kalplerde: NESCAFÉ

Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:17

Güncelleme: 12.02.2025 - 15:17

Türkiye’ye adım attığı 1984 yılından bu yana yenilikçi yaklaşımıyla kalpleri fetheden NESCAFÉ, tam 10 yıldır Türkiye’nin en sevilen kahve markası seçiliyor. 40 yılı aşkın süredir ülkemizde “sıcak içecek” denildiğinde akla gelen ilk seçenek olan NESCAFÉ, bugün Türkiye’deki milyonlarca hanede yerini alıyor. Binlerce kahve sever güne NESCAFÉ ile başlıyor.

Nestlé Türkiye İçecekler İş Birimi Genel Müdürü Hüseyin Necdet Kalkan, “Dönemin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, tüketicinin taleplerine cevap vermek için çalışıyoruz. Tüketicimizin beklentileri doğrultusunda inovasyona büyük yatırımlar yapıyoruz. Gençlerin taleplerine ve beklentilerini her zaman kulak kabartıyoruz. Başarımızın arkasındaki en büyük gücün, buradan geldiğine inanıyoruz” diyerek açıklıyor.

Her Jenerasyonun Fincanında, Hep Yanında

NESCAFÉ’nin yenilikçi yaklaşımının en güzel örneğinin NESCAFÉ 3ü1 Arada ürünü olduğunu dile getiren Hüseyin Necdet Kalkan; Karışım kahvelerde bir ilk olan bu ürünümüz, aynı zamanda markamızın gençleşmesine de katkıda bulundu. Yenilikçi yaklaşımımızla geliştirdiğimiz NESCAFÉ 3ü1 Arada ürünümüz, bugün ürün çeşitliliği ile büyük bir aile haline geldi. Tıpkı NESCAFÉ 3ü1 Arada gibi inovatif yaklaşımımızın yansımaları olan NESCAFÉ Xpress ve NESCAFÉ Ice ürünlerimiz de geçmişten bugüne başarıyla dolu yolculuğumuzun sırrını anlatıyor.

NE’APP Mobil Uygulamamız ile ‘4 milyondan fazla gence ulaşıyoruz’

“Tüketicilerimizin talepleri ve isteklerine, yenilikçi ve fark yaratan yaklaşımlarla yanıt veriyoruz. Özellikle gençler, NESCAFÉ’nin bu yaklaşımını seviyor, kendisine yakın hissediyor. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz ve dijitalleşmenin güzel bir örneği olan NE’APP mobil uygulamamızla; yeni nesille olan bağlılığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. NESCAFÉ 3ü1 Arada’nın gençlik platformu olarak tanımladığımız NE’APP, 4,5 milyon indirmeye ulaştı. NE'APP sayesinde gençlerle bir arada olabilmenin ayrıcalığını yaşıyoruz. Gençlerden ilham alarak yolumuzu çizmemiz, onların taleplerine ve ihtiyaçlarına verdiğimiz yanıtların daha hızlı olmasını sağlıyor. Güncel verilere baktığımızda NESCAFÉ 3ü1 Arada ürünümüz ile 25 yaş altı 1 milyon gencimizin, toplamda ise 1,5 milyon kullanıcımızın dijital yolculuğunun bir parçası olduk.”

Eğitimde Fırsat Yaratmayı Hedefliyor

“NESCAFÉ olarak, gençlere her alanda fırsat eşitliği sunmak istiyoruz. 2019 yılından bu yana Türk Eğitim Vakfı ile hayata geçirdiğimiz projelerle binlerce gencin değişen ihtiyaçları doğrultusunda eğitim yolculuklarına eşlik ediyoruz”

(*):Türkiye’nin Lovemark’ları 2024 araştırması MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından hayata geçirilmiştir. Araştırma 15-55 yaş aralığında, kadın-erkek oranı eşit, Türkiye temsili 2000 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefon görüşmeleri tekniği (CATI) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.