Tüm dünyayı sallayan Y2k modasını nereden yakalayabilirsiniz?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 17:08

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 17:26

1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında gelişen bir trend olan Y2K stili, tekrar döndü. "Cyberpunk stili" veya "retrofütüristik stil" olarak da adlandırılan Y2K stili; gençlerin zamanın modasına döndürürken, o yılları deneyimlemiş olan moda tutkunlarına tozlu sandıkları açtırdı. Vintage ve modern kıyafetlerin harmanlandığı bu görünüm, 90'ları anımsatan ayrıntılarla karakterize ediliyor. Ve bu imza tarz, göründüğü yerde kendini tanıtıyor.

Y2k aslında sadece modaya özgün bir tanım değil. Y2k aslında döneminin trendlerini, akımlarını yansıtan kültürel bir hareket. Hayatın basit, anlaşılır ve renkli olduğu 90’lara ve 2000’lere dönüş birkaç basit adımla mümkün.

'Popun prensesi' Britney Spears'ın hit şarkılarındaki ikonik görünümden, Paris Hilton'un gösterişli gardırobuna Y2k modası…

KISA ÜSTLER REVAÇTA ANCAK BU SEFER ÇOK RENKLİ

Son 5 yılda beli açıkta bırakan tişörtleri, kazakları görmeye zaten alıştık. Ancak konumuz Y2k ise; bu üstleri açık mavi, pembe gibi sıcak tonlarda kullanmanız gerektiğini söylememiz gerek. Yurt dışında Spice Girls grubu üyelerinde sıkça gördüğümüz bu üstleri Türkiye’de en iyi taşıyanlar, efsane dizi Avrupa Yakası’nın oyuncularıydı. Özellikle karakterlerden Aslı, Yaprak, Fatoş ve Selin dönemin eğlenceli ve çekici görünümlerini unutulmaz parçalarla yansıtan isimlerden.

DÜŞÜK BEL GERİ DÖNDÜ

Uzun süredir bloglarda, sosyal medyada ‘acaba mı’ dedirten ‘düşük bel’ modası, nihayet geri döndü. Yüksek bel pantolonların kamufle ettiği göbekler, bu furyaya hazır mı emin değiliz. Ancak Bella Hadid, Kendal Jenner gibi moda konusunda baskın isimler, bu furyayı caddelere çoktan taşıdı. Birçok öncü marka, özellikle dizden itibaren bollaşan düşük bel pantolonları tekrar müşterileriyle buluşturuyor.

ZARİF VE MİNİK: OMUZ ÇANTALARI

Yıllardır kullanmaya alışık olduğumuz kullanışlı ‘shopper’ çantalara veda etme zamanı. 90’ların ikonik parçası baget çantalar bir süredir bizimle ve oldukça kalıcı olacak gibi gözüküyor. Özellikle üstten kemerli, küçük cepli minik omuz çantaları, 90’lar ruhunu en iyi yansıtan parçalar arasında.

DESENLERİ VE IŞILTILARI KULLANIN

Y2k modasının kucakladığı bir başka detay da büyük desenlerin, payetlerin ve ekoselerin kıyafetlerde yarattığı göz alıcı etki. İster baskılı kıyafetler tercih edin isterseniz bu maksimalist estetiği, aksesuvarlarla yaratın. Y2k için mütevazi ancak çekici seçimler yapmalısınız. Boyundan bağlı parlak üstler, büyük desenleri yansıtan bluzlar, ekose etekler bu modayı kalbinden yakalıyor.