Ahmet Özer ile şiirden düzyazıya yolculuklar!

31 Aralık 2021 Cuma, 00:02

Fotoğraf: ALİ MUSTAFA

YARIM YÜZYILDAN ŞİİRLER: ‘MORDOĞAN’

İlk kitabı, 1981’de yayımlanan şair ve yazar Ahmet Özer, deneme, araştırma, gezi ve söyleşi türlerindeki onca yapıtıyla yıllardır edebiyat yolculuğundan damıttığı yazın emeğini sunmayı sürdürüyor.

Özer’in 2021’de, “toplu şiirleri” Mordoğan (Klaros Yayınları), başta olmak üzere dört yeni yapıtı daha okuyucularla buluştu.

Özer, şiir emeğinin toplamı dokuz şiir kitabının biraya geldiği yapıtı Mordoğan’da, yaşama dair düşlerin, yaşanmışlıkların ardından koştuğu, yarım yüzyılı aşan şiir yolculuğunun geçtiği yerleri, durakları sonunda vardığı, anılarla çağlayan bir şiir serüvenine tanık ediyor şiirseverleri.

İlk şiir kitabı Ayrı Beraberlikler ile sesini derinleştiren bir şair Ahmet Özer. Yaşamdan damıttığı sesleri, izleri, anıları ve yürek esintilerini edebiyat okyanusuna taşıyor.

Özer’in şiiri aynı zamanda insan yüzlerinin resmigeçit yaparak gelip geçtiği, unutulmaz izler bıraktığı bir şölen. Mustafa Kemal Atatürk, Yılmaz Güney, Esat Ömer Eyyubî, Ömer Turan Eyuboğlu, Harun Karadeniz ve nice değerli kişilik onun dizelerinden kalkıp bir uzun yürüyüşte bize eşlik ediyor.

‘DÜŞÜN GERÇEĞİ’

Ahmet Özer, aynı zamanda düzyazıya sevdalı, dil ustası bir yazar. Şiirin kollarının uzanamadığı yerlere düzyazının coşkun akan ırmaklarıyla varıyor.

Büyük bir bölümü Kıyı dergisinde çıkan yazılarından oluşan, 1995’te okurla buluşan Onlarla Yaşadım ile başlayan düzyazı yolculuğu olanca üretkenliğiyle bugünlerde de sürüyor.

2021’de üç düzyazı kitabıyla tanıştık Ahmet Özer’in. Düşün Gerçeği (Telgrafhane Yayınları) adlı yapıtını, öğretmeni Türkçe sevdalısı Rasim Şimşek’e adamış.

Edebiyatımızın nice güzel insanı, hep insan odaklı bir edebiyatın arayışında olmuş vefalı yazın emekçisi Özer’in her daim yazılarının baş konuğu. Hasan İzzettin Dinamo, İlhan Demiraslan, Hasan Hüseyin, Bedri Rahmi Eyuboğlu, Tevfik Fikret ve nice edebiyat emekleriyle, şiirleriyle, güzel insan oluşlarıyla Özer’in denemelerinde bir kez daha selamlıyor bizleri.

Eğitim ve dil üzerine yazılmış denemeler da ayrı bir tat katıyor Düşün Gerçeği’ne.

‘TANIĞIM HAYAT’

Tanığım Hayat’ta (Suus Kitap), Nabi Üçüncüoğlu’ndan Uğur Mumcu’ya, Enver Gökçe’nin 100. yaşından; Ruhi Su’nun “Ezgili Sesi”ne; Yılmaz Güney’in “Selimiye Mektupları”ndan Nedret Gürcan’ın “Edebiyatçı Mektupları”na değin zengin bir insan galerisinde binbir renk ve konu çeşitliliğinde gezdiriyor okuyucuları.

Nasıl Anlatsam (Payda Yayıncılık) ise eğitimcilerle ve sanatın değişik alanlarında eser verenlerle yapılmış söyleşilerden oluşan bir başvuru yapıtı. Daha önce Sordum Söylediler adıyla (Anadolu Sanat Yayınları / 1986) adıyla yayımlanan yapıtının süreği olarak da okunabilir bu son söyleşiler.

‘NASIL ANLATSAM’

Nasıl Anlatsam’daki söyleşilerin eğitim tarihi açısından da ayrı bir önemi var. Artık hayatta olmayan birçok eğitimciyle yapılmış bu söyleşiler, ülkemizdeki eğitimin nereden nereye geldiğinin de bir göstergesi.

Yapıtın ilk bölümünü oluşturan “Geçmişten Günümüze Anılar” bölümünde 100 yılı aşan bir eğitim çınarı olan Trabzon Lisesi’nde görev yapmış değerli eğitimcileri konuşturmuş Ahmet Özer.

Benzersiz eğitim deneyimi kuşaklar boyunca tartışılsın, anlaşılsın; ortaya koyduğu eğitim değerleri yaşatılsın amacıyla Köy Enstitülü değerlere de ayrı bir bölüm ayırıyor. Ahmet Özer’e nice yazı yılları diliyoruz.