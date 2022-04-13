Bilimsel temeller ve politikalar ışığında doğa ve tarım!

13 Nisan 2022 Çarşamba, 00:02

ANADOLU KÜLTÜRÜNDE ARDIÇ AĞAÇLARI...

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, 1989’da Ankara’da kuruluşundan bu yana çoğunu yayımladığı yirmiye yakın araştırma yürütmüş, orman, bozkır, toprak ekolojisi “okulları” açmış ve tüm etkinliklerini gönüllü emekle yaşama geçiren bir kuruluş.

İç Anadolu’nun Kalıntı Ormanları (Kırsal Çevre Gönüllüleri İmecesi), Eski İstanbullu Ağaçlar - İstanbul’un Anıtsal Ağaçları (Volkan Yalazay), Ankara’nın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları (Ahmet Demirtaş) derneğin önceki yayınlarından başlıcaları.

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, kısa bir süre önce de 36 gönüllünün katılımı ve katkısıyla yaşama geçirdiği Türkiye’nin Ardıçları araştırmasını yayımladı.

Yaklaşık 300 sayfalık kitabın biçimsel düzenlemesi Serdar Ölez, bitki çizimleri ise beş gönüllü Elif Mercan, Fatma Şen Gökmen, Özden Kaya, Serdar Ölez ile Şebnem Akyıldız’a ait.

Kitapta, ülkemizde çoğu yakın zamana kadar doğal olarak yetiştiği öne sürülen sekiz tür ile bir alt tür, yanı sıra iki de yabancı ardıç türü tüm özellikleriyle hem bilgisel hem de görsel olarak tanıtılıyor.

Ayrıca ülkemizdeki ardıç orman ekosistemleri, özelliklerinin yanı sıra yersel dağılımları, Anadolu kültüründe ardıç ağaçları ile topluluklarının nasıl yer aldığı, koruma ve yönetim sorunları gibi konularda da bilgiler veriliyor.

Araştırma ve kitabın yayımlanması Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı’nca da desteklenmiş. Ardıçlarla ilgilenen ağaçseverler, Derneğin tüm yayınları gibi Türkiye’nin Ardıçları’na da www.kirsalcevre.org.tr adresinden ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

TARIMSAL ÜRETİM YAKLAŞIMI, TEKNOLOJİ VE TOPLUMSAL ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİ

Tanıtacağım ikinci kitap ise tarımla ilgili. Ekolojik koşulların temel belirleyici olacağı bir tarımsal üretim yaklaşım, teknolojisi ile toplumsal örgütlenme biçimlerinin geliştirilmesine yönelik arayışlar giderek artıyor.

Agroekoloji Başka Bir Tarım Mümkün (Yayına Haz. Tayfun Özkaya, Mesut Yüce Yıldız Fatih Özden, Umut Kocagöz / Metis Yayınları) adlı kitapta yer verilen incelemeler de böylesi arayışların ürünü.

Kitabı yayına hazırlayanlardan Prof. Dr. Tayfun Özkaya tarım politikaları, özellikle de ekolojik temelli tarım ile “özgür tohumlar için yerel tohum takasları” konularındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Kitabı yayına hazırlayanlardan Mesut Yüce Yıldız ile Fatih Özden de Özkaya gibi EÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi. Umut Kocagöz ise Erasmus Rotterdam Üniversitesi Uluslararası Sosyal Çalışmalar Enstitüsü’nde görevli.

Özkaya ile Özden’in kapsamlı sunuşuyla başlayan kitapta; “Agroerkolojinin Bilimsel Temelleri”, “Başarılı Agroekolojik Uygulamalarda Örnekler”, “Başka Bir Dünya İçin Agroekoloji Hareketi ve Politikası” başlıkları altında toplam 21 özgün incelemeye yer verilmiş.

Kitapta yer verilen kaynakça da ortaklaşa hazırlanmış çeşitli dillerden 300’e yakın yayın içeriyor.