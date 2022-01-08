08 Ocak 2022 Cumartesi, 00:01

Bir çocuk pasta seven bir köstebekle tanışır. Birlikte, çok ihtiyaç duydukları bir zamanda onlara yardım edecek bir tilkiyle ve bir atla tanışırlar. Güven ve dostluklarıyla harika bir dörtlü olurlar.

Dünyada 2,5 milyondan fazla okura ulaşan ve ülkemizde Mundi etiketiyle yayımlanan Charlie Mackesy’nin Çocuk, Köstebek, Tilki ve At adlı kitabı kimi eleştirmenlere göre mutluluk rehberi, kimi eleştirmenlere göre ise derinlikli bir sanat yapıtı.

Oxford University Press’in illüstratörü de olan Mackesy’nin profesyonel çizimleriyle desteklenmiş 128 sayfalık kitapta, birbirlerini olduğu gibi kabullenmiş ve bilinmeyen bir varış noktasına, sürekli değişen koşullarda omuz omuza yolculuk yapan bu dört arkadaş arasındaki sohbetler, her yaştan okuyucuyu etkileyecek yaşam dersleriyle dolu.

Her okuyuşta farklı bir mesaj çıkartmak, karakterler ve kendimiz ile ilgili yeni bir şey keşfetmek olanaklı.

Hiçbir fırtınanın sonsuza kadar sürmediğinin ve kendimizi başkalarıyla karşılaştırmanın büyük zaman kaybı olduğu ve her bireyin önemli olduğu imlenen kitapta, çocuğun köstebeğe dediği gibi “Çok küçüksün ama çok büyük bir fark yaratıyorsun.”