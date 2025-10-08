Cumhuriyet Kitap Dergi 80. Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayısı, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

80. Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu. Gazetemiz tarafından kurucumuz Yunus Nadi’nin aziz hatırasına saygıyla 1946 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen, Türkiye’nin en saygın ödülleri arasında yer alan Yunus Nadi Ödülleri 80 yaşında!

Alanlarında uzman seçici kurullar, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından bu yıl 250 yapıtı değerlendirerek 6 dalda 7 yapıtı ödüle değer gördü.

“Şiir” dalında 47, “Roman” dalında 58, “Öykü” dalında 64, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında 24, “Karikatür” dalında 23, “Fotoğraf” dalında 34 olmak üzere toplam 250 yapıtın değerlendirildiği 80. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazanan yazar ve sanatçılarımız şöyle:

ŞİİR

“Şiir” dalında Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Eray Canberk, Hüseyin Yurttaş ve Turgay Fişekçi’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün Nilay Özer’in Yüzü Kelebeklerle Örtülü (Everest Yayınları) adlı yapıtına verilmesi kararlaştırıldı.

ROMAN

Roman dalında, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı ve Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün Abdullah Ataşçı’nın Meryem’in Çiçekleri (Everest Yayınları) adlı kitabına verilmesi kararlaştırıldı.

ÖYKÜ

“Öykü” dalında, Prof. Dr. Aysu Erden, M. Sadık Aslankara, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Sezer Ateş Ayvaz ve Özcan Karabulut’tan oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede ödülün bu yıl Kemal Gündüzalp’in Nadya’nın Treni (Alkali Kitap) ve Neşe Koçak’ın Kaybolduğum Şehirler (Ayrıkotu Yayınları) adlı kitapları arasında paylaştırılmasına karar verildi.

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMASI

Seçici kurulu Dr. Mehmet Alev Coşkun, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Osman Selim Kocahanoğlu’ndan oluşan “Sosyal Bilimler Araştırması” ödülünün bu yıl Turan Akıncı’nın Milli Meclis (Remzi Kitabevi) ve Cemil Baskın’ın 21 Aydınlanma Yuvasından Biri - Ladik Akpınar Köy Enstitüsü (Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları) kitapları arasında paylaştırılmasına karar verildi.

KARİKATÜR

Seçici kurulu Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluşan “Karikatür” dalında bu yıl ödül Nuhsal Işın’ın savaş, barış, geleceği bir arada işleyen yapıtına verildi.

FOTOĞRAF

Seçici kurulu Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız, Dr. Ersin Turan, Güven Baykan, Uğur Demir ve Vedat Arık’tan oluşan “Fotoğraf” dalında aday yapıtlar arasında oyçoğunluğu sağlanamadığından, bu yıl bu dalda ödül verilmemiştir.

Ödül kazanan yazar ve sanatçılarımızı içtenlikle kutluyoruz.

Cumhuriyet Kitap Dergi Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayısı’nın aslan payında sırasıyla Berrin Karadeniz, Mehmet S. Aman ve Çağdaş Bayraktar tarafından ödül kazanan yazar ve sanatçılarla yapılmış söyleşileri okuyacaksınız.

Bu özel sayımızda yazı ve söyleşileriyle sizlerle buluşan diğer yazarlarımız ise şöyle:

- Feridun Andaç (“Başlangıcın sesi: Clarice Lispector”)

- Y. Bekir Yurdakul (Gürol Sözen, Hititli Küçük Hayalcinin Düşleri, Can Çocuk / Troya’da Bin Pınarlı Dağın Kelebeği, Can Çocuk),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

80. YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ TÖRENİ, CUMHURİYET’İN DEMOKRASİYE VE ÖZGÜR BASINA BAĞLILIĞI VURGUSUYLA BU YIL DA MUĞLA’DA YAPILDI!

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 80. Yunus Nadi Ödülleri Töreni bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Muğla’da yapıldı.

4 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Cumhuriyet gezetesinin demokrasiye ve özgür basına bağlılığı vurgulandı.

6 dalda 7 ödülün sahiplerine verildiği törene ev sahibi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın yanı sıra Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yeni Gün Haber Ajansı AŞ Başkanvekili Osman Gölcük ve yönetim kurulu üyeleri Osman Selçuk Özer ile Özlem Yüzak, Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni Gamze Akdemir, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, yazarımız Orhan Bursalı, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, ödüllerini almak üzere edebiyat dünyasının usta kalemleri ile çizerleri ve yurttaşlar katıldı.

CUMHURİYET VAKFI GENEL SEKRETERİ IŞIK KANSU: ‘TÜM CUMHURİYETÇİLERİ İMECEMİZE DESTEĞE DAVET EDİYORUZ’

Törende konuşan Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu, Atatürk’ün desteği ve Yunus Nadi’nin önderliğinde kurulan Cumhuriyet gazetesinin, Cumhuriyetin savunulması ve korunması sorumluluğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinin her türlü baskı altında Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktığını ve çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhuriyet okuyucularının çağrısıyla başlayan imece duyurusuna da değinen Kansu, “Ekonomik ve siyasi baskı altındaki Cumhuriyet gazetesinin bağımsızlığı için tüm Cumhuriyetçileri imecemize desteğe davet ediyoruz” dedi.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS: ‘CUMHURİYET’E BORCUMUZ VAR’

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kendileri için çok büyük anlam taşıyan bu törenin Muğla’da yapılması konusundaki takdiri nedeniyle Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun’a teşekkür etti.

Kendisini “Cumhuriyete borçlu hisseden bir Cumhuriyet kadını olarak tanımladığını” belirten Köksal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyet gazetesi, Yunus Nadi vizyonuyla hiçbir zaman yalnızca haber veren bir gazete olmadı. Halkın haber alma hakkı ve Cumhuriyet değerleri için çoğu kez büyük bedeller ödedi. Bugün gerçekleri söylemek çok daha büyük cesaret. Ancak ne olursa olsun, hakikat bastırılmaya çalıştıkça daima daha gür sesle ortaya çıkacak. Nadi, Mumcu, Kışlalı gibi gazeteciler yetişmeye devam edecek:”

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS: ‘YUNUS NADİ’YE MİNNETİMİZİ, CUMHURİYETE BAĞLILIĞIMIZI GÖSTERME FIRSATI BULDUK!’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras törende yaptığı konuşmada, başkan olduktan sonra ilk İstanbul ziyaretinde Cumhuriyet gazetesini ziyaret ettiğini, Ali Sirmen’in vefatı sonrasında taziye için ikinci kez gazeteye geldiğinde ise Yunus Nadi Ödül Töreni’nin memleketi Muğla’da yapılması yönündeki talebini gazete yönetimine ilettiğini belirtti.

Yunus Nadi Ödül Töreni’nin Muğla’da yapılmasının kentleri için büyük bir zenginlik ve kazanım olduğunu belirten Aras, “Törenin Uluslararası 32. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği’ne dahil olması hem festivali zenginleştirdi hem bu vesileyle Yunus Nadi’ye olan minnetimizi, Cumhuriyete olan bağlılığımızı gösterme fırsatı bulduk” dedi.

İktidarın yaşamını sürdürmek için halkı aydınlatma sorumluluğundaki kurum ve kuruluşları hedef aldığını belirten Aras şöyle konuştu:

“Her gün başka bir kişi, fikrini açıkça söylediği için evinden sabaha karşı gözaltına alınıyor. Kaçma şüphesi olmayan kişiler tutuklanıyor. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Atatürk Cumhuriyeti ilelebet var olsun diye mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir iktidar sonsuz değildir.”

ALTI DALDA YEDİ ÖDÜL

Konuşmaların ardından “100 yılın tanığı Cumhuriyet” belgeseli gösterildi. Belgesel sonrası ödüller kazanan isimlere takdim edildi.

Roman dalında ödül kazanan Abdullah Ataşçı’ya ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Öykü dalında ödüle değer görülen Kemal Gündüzalp’a ödülünü Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yine Öykü dalında ödüle değer görülen Neşe Koçak’a ödülünü Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay verdi.

Sosyal Bilimler Araştırması dalında ödül kazanan Turan Akıncı ödülünü yazarımız Orhan Bursalı’nın, yine Sosyal Bilimler Araştırması dalında ödül kazanan Cemil Baskın ise ödülünü gazetemizin Ege Temsilcisi Mehmet Şakir Örs’ün elinden aldı.

Şiir ödülünü kazanan Nilay Özer’e ise ödülünü gazetemizin genel yayın yönetmeni Mine Esen, Karikatür ödülünü kazanan Nuhsal Işın’a ödülünü Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker takdim etti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yaşasın Cumhuriyet!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir