Cumhuriyet Kitap Dergi Vitrindekiler Yeni Yıl Özel Sayısı! YARIN!

Cumhuriyet Kitap Dergi Vitrindekiler Yeni Yıl Özel Sayısı ile “Merhaba”.

Cumhuriyet Kitap Dergi’miz yılın son sayısına özel, kapağında ve aslan payında Vitrindekiler ile dopdolu bir sayıyla sizlerle buluşuyor.

Her yetkin kitaba aynı anda yer açamasak da elimizden geldiğince her alandan doğru bir seçkiyle yetkin bir okuma rehberi sunmaya çalıştığımız ve sizleri aslan payında onlarca kitabın kısa tanıtımlarını buluşturmayı hedeflediğimiz bu sayımızda yer alan yazarlarımız ise şöyle:

- Feridun Andaç (“Tarihsel roman yazmak”),

- Mustafa Sacid Öztürk (Michael Sonenscher, Kapitalizm: Bir Kavramın Hikâyesi, Çeviren: M. Murtaza Özeren, VakıfBank Kültür Yayınları),

- Emek Yurdakul (“Hepimiz aynı sandaldayız!” / Blaise Hofmann, Suyun Gizemleri, Resimleyen: Remi Farnos, Çeviren: Gülüm Baltacıgil Gacoin, Can Çocuk),

- Mustafa Başaran’dan Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

Adaletli, sağlıklı ve yetkin kitaplarla dopdolu bir yeni yıl dileğiyle...

İyi okumalar...

Gamze Akdemir