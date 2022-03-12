Dante ve akıl çağına çağrı!

12 Mart 2022 Cumartesi, 00:01

Dante Akla ve Erdeme Çağrı, Emeğin Sesi ve Sokağın Vicdanı adlı üç önemli tiyatro eseri bölümlerinden oluşan Oyunlar (Öteki Yayınları) isimli kitabında, Dante’nin İlahi Komedya eserinden yola çıkan Hülya Senday Özdamar, insanlık için akıl ve erdemin önemini irdeliyor.

Daha da önemlisi bireysel ve toplumsal yaşama uygulama zorluklarını nasıl aşacağımızın ipuçlarını uygulanabilir bir tiyatro eseriyle aktarıyor.

Yeniden doğuşun, aklın, bilimin, felsefenin ve erdemin ülkemizde ve dünyada olması gereken değeri bulmadığını ve uygulamasının yapılmamasının insanlığı düşürdüğü zor durumu anlatıyor, çıkış yollarının ipuçlarını sunuyor.

Çizim: David Levine

Özdamar, ikinci bölümdeki “Emeğin Sesi” tiyatro eserinde yakın tarihte yaşanılan 301 madencimizin göçük altında yaşamını yitirdiği acı olayı anlatıyor.

Neden, nasıl, niçin böyle olduğunu, medyanın ve idarenin yanlış tutumunu sorgulatıyor ve tespitlerini Ahmed Arif'in “Vay Kurban” şiiri ile bütünlüyor.

Yazar son bölümdeki “Sokağın Vicdanı” tiyatro eserinde, yakın tarihte yaşadığımız ülkemiz tarihine de damgasını vuran Gezi Direnişi’ni işliyor.

Direnişin barışçıl ve şiddete dönüşmeyen yapısını vurguluyor. Polisin sekter ve aşırı güç kullanan tutumunu eleştiriyor. Kendinden görevli palalıların masum üç genci öldürmelerini anlatıyor. Sonunu da Yaşar Kemal’in “Merhaba” şiiriyle güzellik, iyilik ve umudun çözüm olduğunu vurgulayarak bağlıyor.

Bu tiyatro oyunları kahramanlarını arıyor. Umarım tiyatrocu dostlar bu esere kayıtsız kalmayıp sahneye koyarlar.