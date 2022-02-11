11 Şubat 2022 Cuma, 00:02

Günümüzde yapay zekâ devrimi, irili ufaklı her şirketin gündeminde. Bankacılık sektöründeki finans ve bankacılık birikimini yapay zekâ yetkinlikleriyle birleştirerek uygulamaları devreye alan Akbank, yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri farklı bir bakış açısıyla ele alan Yapay Zekâ Devrimi - Dijital Dönüşüm İşinizi Nasıl Etkileyecek kitabını okuyucularla buluşturdu.

Fütürist, devlet ve şirketlere iş stratejisi ve teknoloji danışmanlığı hizmeti veren Bernard Marr imzalı, müşterileriyle teknolojik tabanlı bağlantılar kurmak, akıllı ürün ve hizmetler geliştirmek, süreçlerini otomatikleştirmek isteyen kurumlar için birçok yeni olanak sunan yapay zekâ teknolojisini tanıtan kitap, bunun iş yaşamında nasıl kullanılabileceğini gösteren bir rehber niteliğinde.

Yapay zekâyı yaşama geçirecek bütünsel bir şirket stratejisi belirlemek ve uygulamak için kapsamlı bir çerçeve sunan Yapay Zekâ Devrimi, yeni dünyayı yalın bir dille ve yaşamın içinden örneklerle anlatıyor.

Müşterilerle akıllı bağlantılar kurmak, akıllı ürünler ve daha iyi düşünülmüş hizmetler geliştirmek, süreçleri ve performansı iyileştirmek ve sonunda daha güçlü bir şirket yaratmak için gereken bilgi ve araçları veriyor.

Kitap, orkinos avcılığının yıllar içindeki dönüşümü ile başlayarak sonrasında teknolojiden sosyal medyaya, bankacılıktan restoranlara, sigortacılıktan sağlığa kadar tüm sektörlerde, yapay zekâ devrimine uyum sağlandığı takdirde geçmişteki başarıların gelecekte de kalıcı olacağını vurgulayarak bu teknolojinin iş yaşamında nasıl kullanabileceğini gösteriyor.

Yapay Zekâ Devrimi / Bernard Marr / Çev. Ümit Şensoy / Optimist Yayın Grubu / 240 s. / 2021.