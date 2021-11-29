Evrensel bir model mi, nostalji mi?

29 Kasım 2021 Pazartesi, 00:03

YERELDİ, İNSANCILDI, BENZERSİZDİ!

Yaşamın kendisini başlı başına bir okul olarak tasarlayan Köy Enstitüleri, arayışı hiç bitmeyen eğitimcilerin hâlâ özlemle ve çokça imrenerek hatırladıkları girişimlerden biri.

Ülkemiz milli eğitimi için her zaman bir kilometre taşı olarak değerlendirdiğimiz Köy Enstitüleri, kısa ama etkili yolculuğunda Türkiye’nin dört bir yanına dokunmayı başardı.

Yereldi. İnsanı, üreten, düşünen ve gelişen bir varlık olarak ele alan zengin felsefesi, yaşamı bir deneyim merkezi olarak ele alan sistematiği ile benzersizdi. Eğitimin aynı zamanda bir gönül işi olduğunu ispatlayan, insan, ülke ve yaşam sevgisinin bir simgesiydi.

Okullarımızın kurucusu olan ve bir Cumhuriyet aydını olarak yetişen babam İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç’le yaptığımız sohbetlerde de Köy Enstitüleri bizim için bir örnektir.

KÖY ENSTİTÜLERİ GELECEĞİN EĞİTİM TASARIMINDA BİR REHBERDİR!

Hatırlamak, hatırlamaya elçi olmak, iyi bir işin hakkını vermenin yarısıdır. Prof. İsa Eşme’nin, Yarım Kalan Aydınlanma Atılımı: Köy Enstitüleri (İKÜ Yayınları) başlıklı çalışması bu anlamda, ülkemiz milli eğitim sisteminin en iyi örnekleri arasında yer alan Köy Enstitüleri’ne bir saygı duruşudur.

Yetiştirdiği öğrencilerin aklında, kalbinde en önemlisi de doğup büyüdükleri coğrafyada insana ve doğaya hizmet ilkesiyle iz bırakan Köy Enstitüleri Cumhuriyet ve Eğitim Atılımlarına ilişkin de çok değerli bir hafıza.

ENSTİTÜLER VE KÖYLERDE CANLANMA!

Kitapta yer alan “Enstitüler ve Köylerde Canlanma” bölümünü okuduğunuzda, İbni Haldun’la özdeşleşen ve çoğu zaman hüzünlendiren “Coğrafya kaderdir” sözünü düşünmeden, sorgulamadan edemiyor insan.

İsa Eşme, Köy Enstitüleri’nin tarihini sayfalarına taşıdığı eserinde; aydınlık aklın, bilginin, kültürün, insan ve yaşam sevgisinin en ücra coğrafyaya bile biçilen kaderi nasıl değiştirebileceğini gözler önüne seriyor her kelimesiyle.

Eğitimin geleceğine dair yaptığımız sohbetlerde, geleceğe dair planlarda, projelerde hâlâ örneğini verdiğimiz, ilham aldığımız, girişimlerden biri olan Köy Enstitüleri’ni yeni kuşak eğitimcilere tanıtmak, anlaşılmasını sağlamak esaslı bir sorumluluktur.

Öğreten ve öğrenen rollerinin yalnızca bilimsel ve teknolojik gelişmelerle değil, küresel krizlerle de şekillendiği çağımızda Köy Enstitüleri’ni anlamak ve yorumlamak, geleceğin eğitim modelini inşa etmek yolunda önemli bir rehber olacak.