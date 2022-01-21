FETÖ eliyle belediyeye vurgun!

21 Ocak 2022 Cuma, 00:03

Melih Gökçek’in istifa ettirilme sürecinde, yerine geçmesi için Erdoğan’a önerdiği iddia edilen isim “FETÖ abisi” miydi? Gökçek’in Ankara Ticaret Odası (ATO) oyunları… FETÖ itirafçısı, Gökçek’in atadığı FETÖ’cüleri isim isim açıkladı…

Gökçek’in belediyeyi neredeyse birlikte yönettiği o dört FETÖ’cü isim kimdi? FETÖ Ankara’yı nasıl parselledi? Melih Gökçek’in Mansur Yavaş’a kurduğu o kumpasın tüm ayrıntıları… Erdoğan’ı nasıl tehdit etti? Gökçek’in istifa ettirilmesinden bir ay önce Nevin Gökçek’in evine aldığı mobilyalar nasıl belediyeye ödettirildi?

Parsel Parsel kitabıyla ses getiren Murat Ağırel ile çarpıcı tanıklıklar ve belgelere dayanan ikinci kitabı Vurgun’u (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuştuk.

BELGELER, İFADELER, İHALELER, MÜFETTİŞ RAPORLARI...

- İlk kitap Parsel Parsel büyük ses getirdi. Okuyucu, ikinci kitabı da neden alıp okumalı?

İlk kitapta, istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek’in 20 yıldan fazla bir sürede kurduğu düzene ışık tutmaya çalışmıştım. Hatta bunu Gökçek’in karakter analizini yaparak anlatmıştım.

İkinci kitapta ulaştığım belgeler, ifadeler, ihaleler, müfettiş raporları ışığında yakın tarihte yaptıklarına ışık tutuyorum. Okuyucunun yaşarken, Gökçek’i bilip takip ederken onun hiç duymadığınız işlere imza attığını anlatıyorum.

Evet, parsel parsel verdikleri kitabın ana omurgasını oluşturuyor ancak bir de bunun yanında yaptıkları var ki yazarken ağzım açık kaldı.

BELEDİYE PARASIYLA EVİNE 7 KALEM ‘ACİL’(!) MOBİLYA!

- Kitap yayımlandıktan sonra mobilya konusu basına yansıdı...

O, belki de Melih Gökçek’in yaptığı en düşük fiyatlı yolsuzluklarından bir tanesi ama karakterini anlatmak için çok iyi bir örnek.

Olay, Gökçek Ekim 2017’de istifa ettirilmeden bir ay önce yaşanıyor. Belki verdiği ihalelerdeki gibi milyonlarca lira harcanmamış ama belediye parasıyla “7 kalem demirbaş” olarak kayıtlara geçen Dikmen’deki evine mobilyalar almış. Hem de alımlar yine “acil” denilerek yapılmış.

Hakikaten “acilmiş” yani. İstifa ettirileceğini duyar duymaz yapmış. Eşi Nevin Gökçek bir iç mimarla gidiyor mobilyaları beğeniyor ve belediye bütçesiyle alınan mobilyalar Gökçek’in evine taşınıyor. Yepyeni eşyalar Gökçek’e teslim ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nün 28 Eylül 2017 tarihli 1334 sayılı yazısında “ekte belirtilen malzemelere acil ve zorunlu ihtiyaç duyulmaktadır” şeklinde ifade edilerek bütçeden karşılanmak üzere 7 kalem malzemenin alınması için alım kararı onaya sunulmuş. Karar, Başkanlık oluruna sunulmuş ve dönemin yetkilisi Asım Balcı tarafından onaylanmış.

Yapılan piyasa araştırmasında da en uygun fiyatı Seven Mobilya isimli şirket vermiş. Sonra da söz konusu işin (KDV hariç) 53 bin 750 TL’ye satın alınması ve bedelinin firmaya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca ödenmesi hususu talep edilmiş, onaylanmış.

Tek tek belgesi var. 29.09.2017 tarihli Taşınır İstek Belgesi. 29.09.2017 tarihli Teslim Tutanağı. 29.09.2017 tarihli Muayene Kabul Tutanağı.

Malzeme alımı işinde muayene ve teslim tutanağında imzası olanların ve Seven Mobilya yetkilisinin ifadesi alınmış. Kitapta da dediğim gibi: “Yazacak çok şeyim var. Ama hakarete girmemesi için burada noktalıyorum.”

GÖKÇEK’İN SAĞ KOLU NADİR KOÇ: ‘BELEDİYENİN SAHİBİ FETÖ’CÜLERDİ!’

- Yazma sürecinde hangi kaynaklardan faydalandınız?

Aşağı yukarı ilk kitapla beraber 10 bin sayfaya yakın ihale dosyası, soruşturma raporu, ifade tutanağı, mesajlar ve klasörleri inceledim. Bir bu kadarını da bilgisayar ekranı başında okuyarak geçirdim.

Tek tek isimleri bulup aralarındaki bağlantıları çıkardım. Karşıma FETÖ’nün ördüğü dev bir örümcek ağı çıktı. Tabi ki buradaki en önemli kişi de Melih Gökçek’ti. Bunun için çıkan isimler ve iddiaları tek tek muhataplarına sordum.

Osman Gökçek ile birlikte hareket eden adamlarıyla da konuştum, Gökçek’in yıllarca beraber çalıştığı parsel parsel döneminde imar komisyonu başkanı olan sağ kolu Nadir Koç ile de görüştüm.

- Nadir Koç da kitapta dikkat çeken açıklamalar yapmış...

Şöyle oldu; kitapla ilgili birkaç olayın birinci tanığı olduğu için onu aramak istedim. Aradım ulaştım. Aslında söyleşi niyetim yoktu. Fakat laf lafı açtı Nadir Bey samimiyetle bazı şeyleri anlattığı için sohbeti röportaja çevirdim.

Onun döneminde yaşanan olayları sordum, her sorduğumda, “Evet haklısın, doğru diyorsun, tam olarak böyle oldu Murat Bey” deyince maddi bir gerçekliği olduğu gerekçesiyle kitaba yer verdim.

En önemlisi de belediyedeki FETÖ’cülere ilişkin söyledikleri oldu. “Belediyenin sahibi onlardı” dedi meselâ açık açık. Bu isim Gökçek’in FETÖ’cülerin dışında en yakınındaki isimdi. Artık onlardan nasıl yaka silktiyse tepkiyle karşılık verdi.

Tarihi de bir itirafta bulundu. Ahmet Ertürk, Cemil Koca, Kamil Kılıç gibi isimleri sorduğumda Nadir Koç, “Ellerini kollarını sallayarak istediği gibi giriyorlar ve hatta personeli de onlar yönetiyordu” yanıtını verdi.

“KİTAPTA ‘SANCAK’ KOD ADLI FETÖ İTİRAFÇISININ TANIKLIKLARI DA YER ALIYOR’

- Vurgun’un nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz?

Kitapta Gökçek’e ilişkin yargılamaya gidecek tanıklıklar var. Meselâ Ankara Ticaret Odası (ATO) Eski Başkanı Salih Bezci’nin “Melih Gökçek beni Gülen ile görüşmeye Amerika’ya gönderdi” ifadesine ilk ben ulaşmıştım hatta kitaba da almıştım. Fakat Cumhuriyet bana haber atlatarak manşet yaptı.

Onun dışında ise ilk kez okuyacağınız “Sancak” kod adlı bir FETÖ itirafçısının tanıklıkları da kitapta yer alıyor.

Özetlersek Ankara’daki üst düzey FETÖ imamları Gökçek’in başındaki belediyeyi çok rahatlıkla kontrol ediyordu. Hatta Ahmet Ertük denen kişi Gökçek’in odasına kapısını çalmadan girecek kadar belediyeye hakimdi.

Gökçek’in referans olduğu bazı örgütçü isimler önce belediyeye daha sonra da Gazi Üniversitesi’ne bile atanmıştı. Bunların çoğu yakalandı. Öyle ki Gökçek, ATO seçimlerine bile bu isimlerle ittifak kurarak müdahale etmeye çalıştı.

ATO seçimlerini kazansaydılar siz o zaman parsel parseli görecektiniz. Ki bunların tamamı 17-25 Aralık süreci ve sonrasında gerçekleşiyordu.