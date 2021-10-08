Haftanın güncel çocuk kitapları...

08 Ekim 2021 Cuma, 00:02

Dev ve Arkadaşları / Hülya Behramoğlu / Resimleyen: Erdoğan Oğultekin / Eksik Parça Çocuk / 32 s. / 4+ / 2021.

Zamanın birinde, ülkelerden bir ülkede yaşayan bir devin öyküsünü anlatıyor Hülya Behramoğlu. Erdoğan Oğultekin’in sessizce gülümseyen rengârenk desenleri eşliğinde. Yıllanmış ağaçların sık yaprakları arasında, kopkoyu bir kuytuluktaki evinde yapayalnızlığına bilge baykuşun nasıl bir çözüm ürettiğini okurken bir yandan da ön yargılarımız, peşin hükümlerimizin bize sunduğu sıkıntılarla yüzleşiyoruz. Sorun çözme becerimizin gizlendiği yere dayanışma içinde varırken gülümsemenin bize kattıklarını da hayranlıkla yeniden keşfediyoruz. Dev ve Arkadaşları’yla tanıştığınızda dizinin öteki kitabını da (Ormanda Dayanışma) merak edeceğinizden kuşkumuz yok.

Ben Sevgiyim - Şefkat Kitabı / Susan Verde / Resimleyen: Peter H. Reynolds / Çev. Berrak Kayaoğlu / Altın Kitaplar / 32 s. / 3+ / 2021.

Sevgi üzerine bir öykü okumaya var mısınız? Ya aynı konuda düşünmeye... Sahi nedir sevgi? Karşındaki için orada olmak mıdır? Sıkıntıda olanı rahatlatmak mıdır? Özenli ve nazik olmak mıdır? Minnettarlık ya da kendine iyi bakmak mıdır? Anlamak, yaratıcı olmak, hatırlamak mıdır? Küçük jestler, aldığımız nefesi bütün dünyanın paylaştığını bilmek midir? Kalbimizin peşinden gitmek midir sevgi? Yoksa bütün bu sıraladıklarımız mıdır? Emek midir sevgi? Güneş kaybolup her yanı kara bulutlar kapladığında korkan, üşüyen birinin elini tutmak sizin için değerliyse bu kitabı çoook seveceksiniz. Resimlerin de harika olduğunu anımsatalım.

Benim (Değil) / Anna Kang / Resimleyen: Christopher Weyant / Çev. Sinem Uğurlar / Uçan Fil Yay. / 32 s. / 3+ / 2021.

Bir koltuğa iki karpuz, yok yok iki kişi sığar mı? Peki, bir koltuk iki kişiye yeter mi? “Sevgiyle sarmalayıp paylaşmayı öğreten anne ve babalarımıza” ithaf ettiği “Benim (Değil)”de Anna Kang, enfes bir paylaşım öyküsü anlatıyor bize. Paylaşma süreci nasıl da ışık tutar bize. Çekişmeyi, kıskançlığı, benbenciliği bir çırpıda geride bırakır birlikte yapmanın, çoğalmanın kapılarını, küçücük bir aralıktan sızan ışığı izleyerek sonuna değin açıveririz. Hem de kolayca ve çoğalarak. Kang’ın iki “tüy yumağı” kahramanını da Christopher Weyant’ın sayfalar arasında yitip gitmenize yol açan desenlerini de çok seveceksiniz.

Balinanın Hikâyesi / Karen Swann / Resimleyen: Padmacandra / Çev. Burak Kaya / Bilgi Yay. / 32 s. / 2+ / 2021.

“Yerin göğe ve göğün denize değdiği yerde, balinayı ilk orada gördüm işte ve balina orada gördü beni” diye tanışıyor denizci dürbünüyle uzaklara bakan çocukla balina. Balinanın göstermesi gerekenler var. Sualtı rengârenk, ışık saçan bir ülke… Ama balinanın yuttuğu okyanus çorbasına geliyor gösterecekleri… bir su şişesi, diş fırçası, pipet, bir cips paketi, bir düzine poşet… atıklara dolanmış kaplumbağalar, martılar ve nicesi. “Gördüklerimiz ne acı… Balinayla ağladım ve benimle ağladı balina.” Şahane bir tanışma, sözcüksüz anlaşma, yumuşak duygu geçişleri içeren sualtı kirliliği temalı Balina’nın Hikâyesi’yle, Bilgi Yayınevi okul öncesine bir “yeni” daha ekliyor.