Haftanın güncel çocuk kitapları...

24 Ekim 2021 Pazar, 00:02

Asi Koyun Melo / Nihan Kaya / Resimleyen: Sema Gürsoy / Eksik Parça Çocuk Kitapları / 40 s. / 5+ / 2021.

Yakındığımız, yanlış bulduğumuz ne çok şey var şu hayatta! Karşı çıkan, değiştirmek isteyen, buna cesaret eden birileri olmadıkça sürüp gider bu yanlışlar üstelik doğruymuş, gerekliymiş, olmazsa olmazmış gibi... Ama gün olur birileri karşı durur hayatın dayatılan akışına! Güçlü sanılan geri adım atar, zayıf sanılanın sesi, duruşu bir kıvılcım olur. Yeni Zelanda’da, yünlerinin kırpılmasına karşı çıktığı için kaçan ve altı yıl ormanda yaşayan koyun Shrek’in gerçek hikâyesini, Sema Gürsoy’un başarılı resimleri eşliğinde Nihan Kaya anlatıyor. Melo’nun, umudun yanı başımızda dolaşıp durduğunu fısıldayan mücadelesini seveceksiniz.

Kısa Kulaklı Tavşancık ile Küçük Fil / Julia Liu / Resimleyen: Leo Tang / Çev. Çiğdem Kaplangı / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı / 36 s. / 4+ / 2021.

Sınıfımıza yeni gelen, mahallemize, sokağımıza yeni taşınan yeni tanıştığımız kişilerle arkadaş olmak, oyunlarımızı paylaşmak bazen biraz zaman alır. Kimi zaman bize çok farklı gelen, hiç ortak yanımız olmadığını düşündüğümüz insanlarla bir süre sonra iyi arkadaş oluruz. Bonbon ile Şaşa’nın öyküsünde yazar, arkadaşlığın emek, özveri ve sabırla ulaşılacak bir kazanç olduğunu anlatırken farklılıkların aslında zenginliğimiz olduğunu, yanı sıra zorlukların bizi yıldırmaması gerektiğini de alttan alta anımsatıyor. Öykünün sıcaklığını; Çiğdem Kaplangı’nın yetkin çevirisi ile Leo Tang’ın hayran kaldığımız resimlerinin çoğalttığını da belirtelim.

Nar ve Elma Kurdu / Nazlı Deniz Güler / Resimleyen: Seda Mit / Çınar Yayınları. / 36 s. / 6+ / 2021.

Bir yandan “renkler ve zevkler tartışılmaz” deriz, öte yana döner kocaman bir “ama...” çekeriz. Nazlı Deniz Güven, işte bu çelişkiyle baş etmemiz için çalıyor kapımızı hem de sımsıcak bir karakterle ve keyifli bir arkadaşlık öyküsüyle... Nar, annesinin yoğun iş temposunun doğurduğu sıkıntıyı sevdiği uğraşlarla dolduruyor. Yalnızca en çok sevdiği günde değil, fırsat buldukça siyah bisikletine atlayıp soluğu yine çok sevdiği parkta alıyor. Siyah-beyaz fotoğraflar çekmeye de bayılıyor. Evet, tahmin ettiğiniz gibi, Nar’ın sevdiği renkler siyah ve beyaz. Çok sevdiği, kimisine arkadaşım dediği ağaçlar altında yeni bir arkadaşı daha oluyor Nar’ın. Ona anlattığı hikâyeyi de seveceksiniz.

İstasyon Çocukları / Mustafa Hakkı Kurt / FOM Kitap / 158 s. / 12+ / 2021.

Sınıf arkadaşları, mahalle arkadaşları, iş arkadaşları... Erken büyüyen, evine ekmek götüren çocuklar... Dayanışmanın, dostluğun, bir arada olmanın kıymetini derinden duyumsatan komşuluk ilişkileri. Yazarın ince ince dokuduğu karakterleri; başarıyla yarattığı ve insan sıcağıyla ördüğü hepimize tanıdık gelen, içten içe özlediğimiz kasaba ortamı... Arka planda acılara, yoksunluğa, ayrılığa dirençle karşı durmayı başaran insanlar. Ve derinden derine duyumsadığımız sevgi bağları. Kasaba istasyonunda yumurtalı dürüm, simit, su, çerez satan çocuklar; Şimal, Mahir, Yunus, Samir; Cem... Cem’in takım arkadaşları ve öteki kahramanlar, hepsiyle tanışma isteği duyarak kapatıyorsunuz kitabın kapağını. Daha ne olsun!..