Hasan Akarsu ile yazının ara sokaklarında…

03 Şubat 2022 Perşembe, 00:02

ŞİİR İYİLEŞTİRİR!

1970’li yıllardan bu yana Yaba, Türk Dili, İnsancıl, Öğretmen Dünyası, Patika, Çağdaş Türk Dili, Berfin Bahar gibi birçok dergide şiirleri, tanıtı ve söyleşileri yayımlanan Hasan Akarsu’nun gönül bağını sürekli sıcak tuttuğu şiirlerinde de en belirgin özellik; yaşamın çetrefilli, çok yönlü, inişli çıkışlı özünü, bireysel ve toplumsal çelişkileri yalınlıkla işlemesi.

Dize ve birim yapısıyla kısa şiiri seven Akarsu’nun yeni yayımlanan iki kitabından Önümüz Kış’ta seksene yakın şiiri yer alıyor. Şiirin iyileştirici gücüne inanır öteden beri Akarsu. Ondandır, “Şiirler söyler / Geçmişin ve geleceğin / Şarkılarını” (s. 34).

Bütün mevsimleri havası, kokusu ve görsel varsıllıklarıyla yeni çalışmasında ağırlayan şairin dingin, iç açıcı, yer yer gülümsetip yer yer hüzünlendiren sıcak dizelerini yerinde görmek gerek. Çünkü “önümüz kış”…

YAZIN VE SANATLA DOLU MEKTUPLAR

Mektuplarda Yaşamak’ta da Akarsu’nun şiir dünyasına benzer bir yapıyla karşılaşılır. Kısa, belli konulara odaklanmış mektuplar, yaşamını dergiler ve kitaplarla bütünleştiren bir sanatçı-aydının ördüğü ilişkiler ağına ilişkin sayısız ipuçlarıyla doludur.

Çoğunluğu Köy Enstitüsü kökenli yazar, şair ve dergi emekçilerinin mektuplarından oluşan 107 sayfalık çalışma, ilgili kişilerin dünyalarından ilginç ve kimi özel ayrıntılar içeriyor.

Yazın-sanat coğrafyamızı yakından tanımak isteyenler için kaynak olabilecek bu derleme gerek dünya gerekse Türk yazınının sevilen bir türünün artık iyice can çekiştiği 1990’lardaki seçilmiş örneklerinden oluşuyor çoğunlukla.

28 YAZIN ERİNDEN MEKTUPLAR

Akarsu, Mehmet Başaran’dan Ali Yüce’ye, aynı zamanda öğretmeni olan Sadiye Akay’dan İ. Kemal Karadayı’ya dek, yanılmıyorsam artık hiçbiri aramızda olmayan 28 yazın erinin kendisine yolladığı mektupları gün yüzüne çıkarıyor.

Ana konuları başta kitaplarla dergiler olmak üzere yayıncılığın güçlükleriyle güzelliklerinden, gündelik yaşamın acı-tatlı yanlarından oluşan mektuplar, Akarsu’nun yaşamı boyunca oluşturduğu bireysel-toplumsal ilişkilerin niteliğini açığa çıkarıyor.

Toplumsal sorumluluklarının gereğini dergi, kitap vb. araçlarla yapıp düşünsel birikimimizde yadsınamaz katkıları bulunan Güngör Gençay, İlhan Karaman, Nedim Menekşe, Ahmet Miskioğlu gibi değerlerin hem genel konularda hem birebir ilişkilerde neler düşünüp neler duyumsadıklarına ilişkin ayrıntılar, meraklıları için belge değerinde.

Hasan Akarsu, bu çalışmasıyla son yarım yüzyıllık yazın evrenimizin ara sokaklarını açıyor, içinde gezinmek isteyenlere...