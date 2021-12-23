Hikmet Sami Türk’ten ‘Devrim Kanunları’

23 Aralık 2021 Perşembe, 00:01

Zaferden sonra 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. 3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de 3 Devrim Yasası kabul edildi. Bunlar; “Hilafetin kaldırılması, Şeriye ve Evkaf Bakanlığı’nın kaldırılması ve eğitim birliğinin kabul edilmesi”dir. Bu üç yasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin laik devlet oluşunun hukuken kabul edilmesidir.

Bu açılan yolda yeni yasalar geldi. Tekke ve zaviyelerin kapatılması, unvanların yasaklanmasına, medeni kanuna ulaşıldı. Ardından yazı devrimi gerçekleşti.

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Yetkin Yayınları tarafından yayımlanan Devrim Kanunları adlı yeni kitabında bu yasaları inceliyor.

Cumhuriyetin yerleşmesi yolunda yüzyıldır uygulanan ancak özellikle çok partili sisteme geçildikten sonra tartışmaları bitmeyen bu konunun derin hukuksal yönleri böylece ele alınıyor.

Devrim Kanunları sadece hukukçular değil, siyaset ve toplum bilimciler ile siyasal gelişmeleri izleyenleri de ilgilendiriyor.

Devrim Kanunları / Hikmet Sami Türk / Yetkin Yayınları / 407 s. / 2021.