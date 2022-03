Javier Castillo: ‘En doğan tür gerilim!’

16 Mart 2022 Çarşamba, 00:03

Bazen öyle anlar oluyor ki ne kadar uzakta yaşadığınızın, hangi dili konuştuğunuzun bir önemi kalmıyor. Bir şekilde ortak bir noktada buluşuyor ve iki yakın arkadaş gibi sohbet edebiliyorsunuz. Bu müthiş bir his. Javier ile de tam olarak böyle oldu.

Türkiye’de yayımlanan ilk romanı Aklımızı Yitirdiğimiz Gün’ün yanında yazarlık serüvenini, İspanyol edebiyatını ve bölgesindeki pandemi sürecini konuştuk.

Oldukça sarsıcı bir girişle başlayan bu roman hakkında soracak çok sorum vardı, ama röportajın bir yerde bitmesi gerekiyordu. Umuyorum bu son sohbetimiz olmayacak. Keyifli okumalar…

- Bize biraz kendinden bahseder misin?

Kendimi bir labirent kurucusu ve hikâye anlatıcısı olarak görüyorum. Hayatım boyunca hep yazdım. Başlangıçta kısa öyküler ve son zamanlarda romanlar...

Günlük rutinimde işe gidip gelirken yazdığım ilk romanımın (Aklımızı Yitirdiğimiz Gün) başarısıyla hayatım aniden değişti. Vaktim yoktu, ama yazmaktan gerçekten zevk alıyordum. Bu yüzden romanımı her gün işe gitmek için bindiğim trende yazdım.

Yayınlandığında aniden İspanya'da çok satanlar listesine girdi ve ben de dahil herkesi şaşırttı.

- Ne güzel! Peki, yazarlık yolculuğundan bahsedersen neler söylersin?

Yazmaya on iki, on üç yaşımdayken kısa öykülerle başladım. O zamanlar Agatha Christie romanlarına takıntılı hâle gelmiştim, tarzını gerçekten beğeniyordum ve yazmaya başlamam için bana ilham vermişti.

Sonra hobi olarak yazmaya devam ettim, ama bunu net ve kolay bir seçenek olarak görmedim. Bu yüzden finans okudum ve finans danışmanı olarak çalışmaya başladım. Ama yazıyı asla bırakmadım. Kendimi canlı hissettiriyordu ve ilk romanımı bitirdiğimde her şey değişti.

- Aklımızı Yitirdiğimiz Gün, Türkçeye çevrilen ilk yapıtın. Neler hissediyorsun?

Kitabımı Epsilon Yayınevi ile yayınlayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve diğer romanlarımı da Türkiye'ye getirmeye çalışırken harika bir iş çıkaracaklarından eminim.

Başka ülkelerde kitaplarının yayımlanması, yeni okuyucularla tanışmak ve yeni kitlelere ulaşma fırsatı elde etmek her zaman heyecan vericidir. Umarım Türk okurlarım aşk, gerilim ve yoğun gizemle roman yazmanın yepyeni bir yolunu buluşturan Aklımızı Yitirdiğimiz Gün'ü beğenir ve sarsıcı bulur.

Kitap, sokakta çıplak bir adamın elinde kesik bir kadın başı ile yürümesiyle başlıyor. Tutuklanıyor. Konuşmayı reddediyor. FBI ajanı Stella Hyden tarafından sorgulandığında her şey değişiyor gibi görünüyor. Bu çok zekice bir görüntü… Onun deli olmasının imkânsız olduğunu hissediyor.

Daha fazlasını söyleyemem. Okuyucuların hikâyeyi kendi başlarına keşfetmelerini, uçurumun kenarında hissettiren olaylara ve sürprizlere hayran kalmalarını tercih ederim.

‘EN DOĞAL TÜR GERİLİM!’

- Sarsıcı bir giriş, “Bir kadının gövdesinden ayrılmış başını, elinde taşıyan çırılçıplak bir adam…” Sence, romanlarda vurucu başlangıçlar önemli midir?

Türlerin çoğunda önemlidir. Belki saf bir romantik romanda da ilginç olabilir, ama o kadar da gerekli değil. Gerilim türünde, özellikle gerilim türünde, kısa süre içinde bahisleri yükseltmeniz ve oradan şok edici bir sona kadar sürekli artırmanız gerekir.

- “Kader bazen kendini göstermek için bizi sınar.” diyor kitabın arka kapağında. Kadere inanır mısın?

Hayatımızdaki her şeyi birbirine bağladığı için kadere inanıyorum… Her zaman derim ki, geçmişe baktığınızda her şeyin bir nedeni vardır. O kişi, o öpücük, o aşk... Sizi olduğunuz kişi yapmak için her şey birbirine bağlıdır ve sizi değiştirir.

- Gerilim romanları yazmayı tercih etmenin nedeni nedir?

En rahat hissettiğim tür. Her bölümün sahip olması gereken baskıyı, ritmi biliyorum ve doğru tempoya sahip, doğru soruyu yükselten veya olay örgüsünün duygusunu güçlendiren bir şeyi okuduğumda kendime çok güveniyorum.

Bu benim için en doğal tür, çünkü onu tüm hayatım boyunca özveriyle okudum ve okuyucunun okumaya devam etmesini sağlamak için tüm küçük sırların ne olduğunu anlayabiliyorum.

KÜLTÜRLERİN BİRLEŞİMİNİ SEVİYORUM

- Yazma rutinin nedir?

Daha çok sabahları yazarım ve öğleden sonralarımı yazdıklarımı düzenleyerek geçiririm. Ayrıca bir TV şovu için kitap uyarlamaları üzerinde çalışıyorum… Gece boyunca sadece ailemle birlikte olmaya, iki çocuğumla oynamaya, hayal dünyamın biraz dışında ve gerçeğin içinde yaşamaya çalışıyorum.

- Türkiye’den tanıdığın yazarlar var mı? Türk edebiyatı hakkında neler düşünüyorsun?

İngilizce veya İspanyolca olarak yayınlanan birkaç Türk yazar okudum. Bunlardan biri Elif Şafak. “The Gaze”i okuduğumu hatırlıyorum ve onun yazımı ve üslubu karşısında şaşkına döndüm. Pamuk'tan Benim Adım Kırmızı'yı da okudum ve onu “tarih/suç kitapları”ndaki başyapıtlardan biri olarak görüyorum.

Türkiye'de çok ilginç bir dönemin ortasında suç tarzını felsefi fikirlerle birleştirme yolunda çok yenilikçiydi. Sanırım bu röportajdan sonra tekrar okuyacağım. Uzun zaman oldu ve bana bıraktığı his ve izlenimi biraz özledim.

- Peki, İspanyol edebiyatında en çok hangi tarz kitaplar okunuyor?

İspanya'da hemen her türden çok satan kitaplar var, ancak en çok satan kitaplar genellikle tarihi kurgu, romantik ve gerilim türünde… Gerçek ve iyi bir haber vermem gerekirse, insanların duygularını tetikleyebilecek hemen hemen her şeyi benzersiz bir şekilde okuduklarıdır.

- Daha önce Türkiye'ye gelmiş miydin?

Türkiye'yi ziyaret etmiştim, ama salgın sona erdiğinde yakında bir gezi yapmayı planlıyorum. Bunun sunabileceği çok şey olduğunu hissediyorum…

Kültürlerin birleşimini seviyorum ve herkesin dilediği gibi "Covid'in uzaklaşmasını", binlerce yıllık bir ülkede sunabileceği kadar kaybolmasını diliyorum. Manzara, şehirler, insanlar, eşsiz ve karma bir kültür…