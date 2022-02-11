Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu
Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu (Çeviren: Emrah Serdan / Can Yayınları ), Darwin’in Patagonya, Tierra del Fuego ve Macellan Boğazı'ndaki deneyimlerinden sahneleri, bu yerlerin doğasına, canlılarına ve yerlilerine dair çok özel gözlemlerini içeren bir seçki.
Charles Darwin, henüz genç bir doğabilimciyken İngiliz Kraliyet Donanması'na ait Beagle adlı gemiyle beş yıllık bir yolculuğa çıkar. Rio de Janeiro’dan Avustralya’ya, Tahiti’den Falkland Adaları’na pek çok yeri görür ve buralara dair biyolojik, jeolojik ve antropolojik gözlemlerde bulunur.
Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu (Çeviren: Emrah Serdan / Can Yayınları ), Darwin’in Patagonya, Tierra del Fuego ve Macellan Boğazı'ndaki deneyimlerinden sahneleri, bu yerlerin doğasına, canlılarına ve yerlilerine dair çok özel gözlemlerini içeren bir seçki.
Yolculuk dönüşü kaleme aldığı Beagle Yolculuğu adlı kitabından derlenen, geminin güvertesine konan canlıların oraya nasıl geldiklerine dair isabetli tahminlerden Şili sıradağlarına doğru çıktığı yalnız bir yolculuğa kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu bölümler, Darwin'in parlak bir biliminsanı olmanın yanı sıra kalem ustalığını da ortaya koyuyor.
Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu / Charles Darwin / Çeviren: Emrah Serdan / Can Yayınları / 64 s.
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