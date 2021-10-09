Levent Karakoç’tan ‘Gece Köpekleri’
Levent Karakoç, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini alan ilk romanı Gece Köpekleri ile okurlarına merhaba diyor. Edebiyata ve yaşama ilişkin ezberleri bozduğu romanında yazar, zaman-zamansızlık, korku-cesaret, merhamet-zulüm, hatırlama-unutma ikilemleri üzerine düşündürüyor. İnsan ruhunun inceliklerini olduğu kadar karanlık yüzünü de irdeliyor.
“Kollarınız dövüşmek,/ ayaklarınız koşmak,/ aklınız düşünmek için yeterince kuvvetli değilse;/ parça parça olursunuz sizi sevenlerin (!) ellerinde...”
Romandan
Levent Karakoç, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini alan ilk romanı Gece Köpekleri ile okurlarına merhaba diyor.
Gece Köpekleri, anlattıkları ve zamansız diliyle okurlarını kurgu ve gerçekliğin sınırlarında dolaştırıyor.
Okurlarını aile değerlerinden ahlaki baskılara kadar bıçak sırtı pek çok konuda korkusuz bir sohbetle karşılayan Levent Karakoç, kimi zaman bir sanrı kimi zaman bir haberci gibi göru¨nen Merek ile tanıştırıyor.
Gece Köpekleri ile edebiyata ve yaşama ilişkin ezberleri bozduğu romanında Levent Karakoç, zaman-zamansızlık, korku-cesaret, merhamet-zulüm, hatırlama-unutma ikilemleri üzerine düşündürüyor. İnsan ruhunun inceliklerini olduğu kadar karanlık yüzünü de irdeliyor.
“İnsanın özünü bilmesi” konusunu odağa alan Gece Köpekleri, hem politik ve toplumsal düzlemde hem de ebeveynlik ve romantik ilişkilerde bu “özü” sorguluyor, ilk bakışta anlaşılması kolay olmayan fotoğraflar çekiyor.
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