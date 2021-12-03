Rahmi Kumaş’tan ‘Meclis’ten Menderes Geçti’

03 Aralık 2021 Cuma, 00:01

KÜRSÜDEKİ MENDERES!

Rahmi Kumaş, 12. kitabı Meclis’ten Menderes Geçti’de (Doruk Yayınları), 12. Başbakan Adnan Menderes’in TBMM Genel Kurulu kürsüsünde konuşurken müdahale edenlere verdiği karşılıklara ve kürsüde başkası konuşurken kendisinin bulunduğu müdahalelere odaklanıyor.

Menderes üzerine kitap yazmasını açıklarken; “Sağ eğilimli, cesaretli ve bir o kadar da dürüst olan Hüsamettin Cindoruk, TBMM Başkanı olunca İsmet İnönü’nün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaları eksiksiz biçimde kitaplaştırdı. Adnan Menderes’i önderi kabul etmesine rağmen, Menderes üzerine kitap çıkarttırmamasının bir nedeni olduğunu düşündüm.” diyor Kumaş.

CİNDORUK: ‘BÖYLE BİR KİTAP BÜTÇEMİ AŞAR!’

Cindoruk’un Menderes’in TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaları, TBMM Kitaplığı büyük salonunda masalara yığdırarak görüntüye bir baktığını ve “Yüzlerce sayfayı bir araya getirip kitap yapmak akıl işi değildir” dediğini aktarıyor:

“En uzun konuşan başbakanın Menderes olduğunu anlamıştı. Çünkü böyle bir kitabı ağırlığından ötürü yerinden kaldıramayabiliriz.

Bu görüntü okuma isteğini azaltır. Kimse bu yükü taşıyamaz. Kaldı ki bu konuşmaların okunup kitap durumuna getirilmesinin maliyeti benim bütçemi çok aşar düşüncesiyle bu konuşmaları kitaplaştırmamıştır.”

KUMAŞ: ‘MENDERES, ÇOK PARTİLİ YAŞAMDA AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!’

Rahmi Kumaş üzerinde günlerce çalıştığı Menderes’in konuşmalarının fotokopilerini alıp büyük bir valize yerleştiriyor ve 6 ay kalacağı New York’a gidiyor.

Orada bu konuşmaları, satır satır okuyan yazar, özellikle çok ilginç olan cümleleri bulmaya çalışıyor. Bu doğrultuda Menderes’in 1931-1945 arasında 4 kez çok kısa konuşmuş olduğunu gördüğünü belirten Rahmi Kumaş, çok partili yaşama geçince ise ağzını açıp gözünü yumarak durmaksızın konuştuğuna dikkat çekiyor.

CHP VE İNÖNÜ’YE 29 MAYIS 1950’DEN SONRA ASLAN KESİLDİ!

Adnan Menderes’in CHP ve İnönü karşıtı tutumunu da açımlayan Kumaş şunları kaydediyor:

“Adnan Menderes için denir ki, güzel giyinip TBMM yapısının giriş kapısı çevresinde İnönü’nün gelmesini sinsi biçimde bekleyip O’na görünür ve selamlaşırlarmış.

Çıkarlarına dokunan Çiftçiyi Topraklandırma Yasa Tasarısı Meclis’e gelene kadar CHP ile sorunu olmayan Menderes bu olayla beraber CHP’den kopuş ve daha hareketli bir siyasi hayata başlamıştır.

Kendisi CHP’den ayrılmamış, kovulmuştur. Bundan sonra da kendisini azılı bir CHP ve İnönü karşıtı tutum içinde görüyoruz.

1945 ten sonra CHP’yi eleştiren Menderes, 29 Mayıs 1950’den sonra, İnönü ye karşı aslan kesilmiştir. İnönü’yü 29 Mayıs 1950 den önce hiç eleştirmemiştir.”

AYDINLATICI BİR İRDELEME

Menderes’in özet olarak verilen 1947, 1948, 1949 ve 1950 bütçeleri üzerine yaptığı konuşmaları ile Recep Peker, Hasan Saka ve Şemsettin Günaltay hükümetlerini eleştiren incelenmeye değer konuşmalarını ve Çiftçiyi Topraklandırma Yasası gibi konuşmalarını da kitaba dahil eden Rahmi Kumaş’ın incelemesi Meclisten Menderes Geçti, siyasette süren etkisi, ülke tarihindeki rolüyle günümüz Türkiye’sini anlamak için büyük önem taşıyan Menderes’in ve dönemin aydınlatıcı bir irdelemesi niteliğinde.