Vitrindekiler...

18 Eylül 2021 Cumartesi, 00:03

Yüzellilik Gazeteciler - Mütareke Döneminin İşbirlikçileri / Şaduman Halıcı / Cumhuriyet Kitapları / 640 s.

Yeni Türkiye Devleti iki cephede savaş yürütmüştür. İlk mücadelesini, ülkesini işgal edip onu boyunduruk altına almaya çalışan İtilaf Devletlerinin ve yerli işbirlikçilerinin toplu, tüfekli, mermili savaşına karşı, cephelerde vermiştir. İkinci mücadelesi daha çetindir. Düşünseldir. İttihatçı kiniyle yoğrulmuş, kurtuluşu başka devletlerde arar olmuş dimağlar bulmuştur karşısında. Bu kitap; kalemlerini bireysel çıkarlarının kesiştiği emperyalistler için kullanan, Tarihimize Yüzellilikler olarak geçen listede yer alan yirmi iki gazetecinin yaşamöyküsünü konu alıyor.

Tampon Ülke - Emperyalizmin Göç Stratejisi / Mehmet Ali Güller / Kırmızı Kedi Yay. / 192 s.

Günümüzde “göçmen deposu” yapılan ülkemizde, “emperyalist bir göç stratejisi” ile karşı karşıya olduğumuzu kitabında tüm ayrıntılarıyla irdeleyen Mehmet Ali Güller, Türkiye’nin göç sorununun kaynağının birincisinin ABD ve AB’nin emperyalist politikalarıdır, ikincisinin de o politikalarla işbirliği yapan iktidar olduğunu ortaya koyuyor. “Sorunun kaynağı olan ABD, AB ve AKP yerine göçmenleri suçlamak ve mazlum göçmenle emperyalizm işbirlikçisi göçmeni aynı kefeye koyarak kategorik bir göçmen karşıtlığı yapmak büyük yanlıştır.” diyen Güller, göç sorununun çözümünün bu perspektifle başladığının altını çiziyor.

Halk Adamı / Chinua Achebe / Çev. Nazan Arıbaş Erbil / İthaki Yay. / 176 s.

Chinua Achebe, gerçekçi tarzda yazdığı ve çoğunlukla Batı’nın Afrika’yı kolonileştirmesi üzerine kaleme aldığı romanlarıyla her ne kadar yerel bir hikâye anlatsa da yarattığı karakterler ve kurgularıyla evrensel meselelere değinmeyi başaran nadir yazarlardan ve Afrika edebiyatının en büyük isimlerinden. 2007’de dünya edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı Man Booker Uluslararası Ödülü’ne değer görülen ve Nijerya’nın ilk askeri darbe teşebbüsünden günler önce yayımlanan dördüncü romanı Halk Adamı’nda yozlaşmış bir demokrasiyi anlatıyor.

Futbol Savaşı - Üçüncü Dünyadan Haberler / Ryszard Kapuscinski / Çev. Berk Cankurt / Delidolu Yay. / 272 s.

Polonyalı gazeteci Ryszard Kapuscinski, üçüncü dünyadan haberlerin ötesindeki insan manzaraları aktardığı kitabında; Afrika’dan Latin Amerika ve Orta Doğu’ya uzanan bir coğrafyada, 1960'ların dünya düzeni ve toplumsal değişimine sömürgeci olmayan Batılı bir yazarın gözünden bakıyor. 20. yüzyıl sonunda yaşanan savaşların ve zulmün gayriresmi bir kronolojisini sunuyor. Kitaba da adını veren Futbol Savaşı, Honduras ile El Salvador millİ takımlarının Dünya Kupası elemelerindeki karşılaşmalarının ardından patlak veren savaşa odaklanıyor. Diğer yazılar Latin Amerika, Orta Doğu ülkeleri ve hatta Kıbrıs’a eğiliyor yazar. Kongo, Kenya, Nijerya gibi çatışmaların, darbe ve devrimlerle dolu Afrika ülkelerini yazıyor ardından. Yaklaşık yirmi yıllık bir savaş, darbe ve devrim dönemine ayna tutuyor.

Rüzgarlı Truva’nın Duvarları - Bir Heinrich Schliemann Biyografisi / Marjorie E. Braymer / Çev. Onur Yıldırım, Levent Soyal / Beyoğlu Kitabevi / 232 s.

19. yüzyıl Avrupa’sı olağanüstü yaşam hikâyeleriyle doludur. Bir taraftan Victoria Çağı entelektüelleri, bir taraftan da Bismarck Prusya’sının bilimsel dinamizmi günümüze bilimsel, teknolojik, kültürel bir olanaklar bütününü miras bırakmıştır. Bu “uzun yüzyıl”da pek çok sanatçı, mucit ve kâşif birbirinden esinlenmiş, birbirini cesaretlendirmiştir. “Truva’nın kâşifi” olarak tanınan Heinrich Schliemann da bu sıra dışı isimlerden biridir. Braymer kitabında, arkeoloji biliminin en ikonik figürlerinden Schliemann’ın büyük bir sabır ve inatla Homeros’un eserlerinin peşinde ülkeler, kıtalar gezmesini anlatıyor. Truva’nın keşfinin büyüleyici hikâyesini Schliemann’ın yaşamının aynı derecede büyüleyici hikâyesiyle ustaca bir araya getiriyor.