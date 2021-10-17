Vitrindekiler...

17 Ekim 2021 Pazar, 12:19

Kuş Bakışı - Bütün Şiirleri (1969 - 2018) / İzzet Yasar / Yapı Kredi Yay. / 322 s.

Kuş Bakışı, 2018’de aramızdan ayrılan, çağdaş şiirimizin son elli yılında özel bir yeri olan, eleştirel, aykırı, alaycı tutumunu büyük bir ustalıkla şiirleştirmiş, Ece Ayhan’dan İlhan Berk’e Murat Belge’den Orhan Koçak’a pek çok şair ve eleştirmenin şiirlerini değerlendirdiği İzzet Yasar’ın, tüm şiir kitapları ile dergi sayfalarında ve çekmecesinde kalmış şiirlerinin toplandığı bir çalışma. Şairin 1969-2018 arasında yayımladığı Kanama (1974), Yeni Kuş Bakışı (1979), Ölü Kitap (1982), Dil Oyunları (2002), Asla Yazamayacaksın O Şiiri (2007), Başka Akıl Peşinde (2010), Şifa ile Taburcu (2018) kitaplarının yanı sıra daktiloya çekilip yayımlanmamış ya da çıktığı dergilerde kalmış şiirlerinden oluşuyor.

Franz Liszt’in İstanbullu Öğrencisi - Faik Bey Franz Della Sudda ve Yakın Ailesi / Ömer Eğecioğlu / Kırmızı Kedi Yay. / 376 s.

Ömer Eğecioğlu kitabında, Weimar’da büyük üstat Franz Liszt’in üç seneden fazla öğrencisi olmuş, onun şerefine dillerden düşmeyen bir ziyafet vermiş, 1882’de Wagner’in son operası Parsifal’in prömiyerinde Bayreuth’ta Richard Wagner’le kadeh tokuşturmuş üstün yetenekli Türk piyanist, İstanbullu ünlü eczacı aile Della Suddalardan Faik Bey Franz Della Sudda’yı (1859-1940) sadece bir müzisyenin değil, İstanbullu bir ailenin hikâyesini de belgelerle ortaya koyuyor.

Hatırlamak - Sinema ve Siyaset Anıları / Sabahattin Çetin / Pikaresk Yay. / 418 s.

Samimiyet, duyarlılık, insancıl bir yu¨rek, zengin bir çevre ve renkli bir yaşam... Unutmak nedir bilmeyen bir belleğin yaşayıp anımsadığı sevinçler, acılar... Sabahattin Çetin’in sinema ve siyaset anılarından oluşan kitabı anı kitabı Hatırlamak’ta Tu¨rkiye’yi yeniden anlayacak; sevinmeyi, gu¨lu¨msemeyi ve keder duygusunu birlikte tadacaksınız.

Nemrut / Oğuz Çelikkol / Nios Yay. / 118 s.

Antik Kommagene Devleti, Nemrut Dağında günümüzde bile hayran bırakan, arkeolojik şaheserler, sanat eserleri bıraktı. Keşfinden bu yana Amerikan, Alman ve Türk arkeologlar Nemrut Dağı’nın, Kommagene Devletinin sırlarını çözmeye çalışıyor. Kommagene Devleti’nin efsanevi Kralı Antiokhos’un mezar odası hâlâ bulunmuş değil. Kral Antiokhos Nemrut Dağı’nda inşa ettirdiği tapınak ortasında Tümülüs içinde mi gömülü? Oğuz Çelikkol romanında, Türkiye’nin arkeolojik zenginliklerine, Nemrut Dağı’nda gömülü Kral Antiokhos’un sırlarına bakıyor.

Sistem - Dünyayı Ele Geçiren İnternet Aslında Kimin Elinde / James Ball / Çev. Yasin Konyalı / Timaş Yay. / 352 s.

İnternet ağlarının sahibi, finansörü, denetleyicisi kim? Bu devasa sistem nasıl gelişti? Ekonomi ve politikayı kullanarak toplumları nasıl şekillendirdi? Pulitzer ödüllü gazeteci ve yazar James Ball, bilgisayar bilimcilerden kablolu yayıncılara, milyarder yatırımcılardan reklamcılara, aktivistlerden istihbarat kurumlarına kadar pek çok kişiyle röportaj yaparak internetin keşfedildiği ilk günden günümüze kadarki dönüşümünün kısa tarihini yazıyor. Facebook, Google, Amazon, Apple gibi şirketlerin iç işleyişini çözümleyerek buzdağının görünmeyen yüzüne dikkat çekiyor. Silikon Vadisi’nin karizmatik CEO’ları Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page gibi isimleri masaya yatırarak internetin özgür, karmaşık, tehlikeli ve rahatsız edici tüm yönlerini ortaya koyuyor.

Hatırda Kalanlar / Münci Kalayoğlu / Remzi Kitabevi / 344 s.

Karaciğer nakli ameliyatının gelişimine katkıları nedeniyle ABD’nin yayın dergisi LIFE’a dergisine kapak olan ünlü cerrah, renkli ve heyecanlı yaşamını anlatıyor… Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, Türkiye’de modern tıbbın kurucularıyla kesişen yolunu, Türk siyasi hayatının karmaşa dönemlerinde geçen gençlik yıllarını, Ankara, New York, Pittsburgh, Madison, İstanbul arasında geçen yaratıcı ve üretken meslek yaşamını, eşi ve çocuklarıyla, dostlarıyla olan özel yaşamını yazıyor. Bir yaşama sığdığına inanmanın güç olduğu dolu dolu anılar, yaşanmışlıklar ve deneyim, Hatırda Kalanlar!