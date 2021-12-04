Vitrindekiler...

04 Aralık 2021 Cumartesi, 00:04

Bir Yöneticinin Çocukluğu / Jean-Paul Sartre / Çev. Eray Canberk / Can Yay. / 104 s.

Sartre’ın kahramanı varlıklı bir ailenin çocuğu olan Lucien Fleurier, varoluşsal bir kriz yaşar ve hayatında bir anlam bulmak amacıyla arayışa koyulur. Önce bohem çevrelere girerek eşcinsel bir ilişki deneyimler, ardından aşırı sağcı bir gençlik örgütüne dahil olur. Nihayetinde kişiliğinin anahtarını, reddettiğini düşündüğü şeyin tam kalbinde bulur. Lucien’in öyküsü, bir çocuğun dört yaşından erken yetişkinliğine uzanan bir bildungsroman parodisi.

Denize Doğru / Prof. Dr. Oktar Asoğlu / Kastaş Yay. / 96 s.

Genel Cerrahi alanında ülkemizin önemli isimlerinden ve özellikle rektum kanserinde ameliyatsız tedavi çalışmalarıyla dünya literatürüne giren Prof. Dr. Oktar Asoğlu, yaşamından kesitler sunduğu Denize Doğru’yu, sevgiye inanan ve yaşamın koşulsuz bir dirençten geçtiğini bilenlere adadığını ifade ediyor. Gelirini maddi durumu iyi olmayan gençlere katkı sunabilmek için bir eğitim vakfına bağışlayan Asoğlu’nun kitabı, iki bölümden oluşuyor: “Not defterimden öyküler” başlıklı ilk bölümde Asoğlu’nun “Sen, ben ve Deniz”, “Oğuldan babaya”, “Babadan Oğula” gibi öyküleri; “Not defterimden denemeler” bölümünde ise “Bizim çocuk”, “Madımak”,“Tıp öğrencilerine” gibi denemeleri yer alıyor.

Kırık Çan / Kirkor Yeteroğlu / Payda Yay. / 112 s.

“kırılmış bir çandım / kimseler duymadı yüreğimin sesini”... 1968’den bu yana farklı yayın organlarında şiirleri yayımlanan Kirkor Yeteroğlu’nun ilk basımı Kıyı Dergisi Yayınları’nca 2014’te yapılan kitabı Kırık Çan’ın ikinci basımında, özgün metafor ve şaşırtıcı imgeler eşliğinde; hüzün, hasret, mazi, aile, umut, Anadolu, kadim çağlardan günümüze hep bereketin simgesi olagelmiş nar gibi temalarla dokunan yeni şiirleri de yer alıyor. Yeteroğlu’nun düzyazılarını içeren dosyası da yakın zamanda Selinti Yıllar adıyla okura ulaşacak.

Zeliha / Yasin Gökçe / İkinci Adam Yay. / 148 s.

Yasin Gökçe, toplumsal bir yarayı merkez aldığı romanında, eril dünya adına çile çekmeye sürüklenen kız çocuklarından biri olan ve erken yaşta evliliğe zorlanan Zeliha'nın direnişini anlatıyor. Zeliha gibi kız çocuklarının erken evliliğe zorlanmasının yarattığı ağır psikolojik ve bedensel sorunları ortaya koyuyor.

Üniversite Yolu - Küçük Adımlar Büyük Düşler / Cihan Yeşilyurt / Babek Yay. / 176 s.

Cihan Yeşilyurt, üniversite sınavı için ter dökecek öğrencilere ve bu öğrencilerin velilerine yönelik kaleme aldığı, bir hazırlanma kılavuzu niteliği taşıyan kitabında, hazırlık sürecindeki öğrencilere pratik öneriler getiriyor. Motivasyonun önemi ve kendini motive etme yollarına değinerek başlayan kitapta, ders çalışma yöntemleri, ailelerin sorumlulukları, başarı öykülerinin yanı sıra Yeşilyurt’un tercih sürecine ilişkin önerileri de yer alıyor.

Hukuk Felsefesi / Adnan Güriz / Siyasal Kitabevi / 504 s.

Hukuk Felsefesi'nin Hukuk Fakülteleri programlarında zorunlu ders olarak yer alması öğrencinin hukuk hayatının genel ve soyut gerçekliği hakkında bilgi ve düşünce sahibi olması bakımından büyük önem taşımaktadır. İyi bir hukukçu davranışlarında ve kararlarında sadece somut olguyu değil aynı zamanda hukuk sürecinin toplum yaşamındaki etkilerini de göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. Bunu yaparken hukukçunun kendisini yalnızca karar veren değil, karar verilen yerine koyması hukukun etkinliği ve tarafsızlığı bakımından önem taşımaktadır. Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi kitabında, bu amaca ulaşmada felsefe bilgisinin ne denli önemli bir gerçeklik olduğunu ortaya koyuyor.

Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı / İsmail Kara / Dergâh Yay. / 223 s.

İstiklâl Marşı sadece ölüm kalım mücadelesinin verildiği bir kriz ve geçiş döneminde varlık alanına çıkmış, duygusu ve lirizmi yüksek büyük bir şiir değil, döneminin temel eğilimlerini veren, temel problemlerini tartışan, güçlü toplumsal karşılığa da sahip büyük bir “fikir metni”. İsmail Kara’nın kitabı, İstiklal Marşı’nın hiç olmadığı kadar anlaşılması ve yorumlanması yolunda yeni bir adım.