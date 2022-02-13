Vitrindekiler...

13 Şubat 2022 Pazar, 00:04

Edebi İlişkiler - Doğan Hızlan Üzerine Yazılar Karikatürler ve Üç Söyleşi / Kolektif / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 344 s.

Abdullah Uçman, Adalet Ağaoğlu, Adnan Özyalçıner, Ahmet Oktay, Alphan Akgül, Ataol Behramoğlu, Aysel Türkay, Bâki Asiltürk, Bekir Coşkun, Bülent Ağaoğlu, Cahit Koytak, Demir Özlü, Enis Batur, Erol Üyepazarcı, Ertuğrul Özkök, Feridun Andaç, Ferit Edgü, Fethi Naci, Füsun Akatlı, Hami Çağdaş, Hasan Bülent Kahraman, Haydar Ergülen, Hilmi Yavuz, Hulki Aktunç, İhsan Yılmaz, İzel Rozental, Jale Parla, Kemal Özer, Konur Ertop, Kürşad Oğuz, Latif Demirci, Mehmed Seyda, Mehmet Rifat, Murat Örem, Orçun Üçer, Orhan Duru, Özdemir İnce, Refik Durbaş, Selçuk Demirel, Selim İleri, Semih Gümüş, Semih Poroy, Seval Şahin, Sıddık Akbayır, Şaban Sağlık, Tahsin Yücel, Talât Sait Halman, Tan Oral, Turgay Fişekçi. Edebiyat eleştirmenliğinde 60. yılına yaklaşan Doğan Hızlan için şair ve yazarlarımız neler yazdı? Karikatüristlerimiz onun hangi alışkanlıklarını sevdi? Edebi İlişkiler, Doğan Hızlan için yazılanlar, çizilenler ve kendisiyle yapılan üç söyleşiyi okuyucularla buluşturuyor.

Beter Ol Mitat Karaman! / Doğu Yücel / Can Yay. / 408 s.

Olur da bir gün Mitat haksızlığa uğrarsa, başına bir iş gelirse bir kişi, bir Allah’ın kulu bile arkasından “yalnız değildir” diye yazmayacaktı. O bir istisnaydı. Mitat önceki tweet’lerini sildi. Kimliğini açık etme pahasına yeni bir tweet girdi, yeni bir hashtag açtı: #MitatKaramanYalnızdır. Yaşam mücadelesinde hep tek başına olan Mitat gizli topluluklar, atölyeci yazarlar, yaşam koçları, estetik cerrahlar, Wattpad okurları, gamer’lar, cosplay’ciler ve çeşitli hayvanların da dahil olduğu bambaşka bir savaşın içinde buluyor kendini. Doğu Yücel’in Beter Ol Mitat Karaman!’ı tabu tanımaz bir bilmece, sırlarla dolu bir saklambaç, çok yüzlü bir rubik küpü.

Gölge Ordu - Sadat’ın Sır Perdesi Aralanıyor / Ersin Eroğlu, Caner Taşpınar / Kırmızı Kedi Yay. / 168 s.

İlk kez yayımlanan SADAT’ın eğitim kampı fotoğrafları... Hangi ülkelerde eğitim kampları var? Eğitmenler kim? SADAT gayri nizami harp eğitiminden suikast eğitimine, kimleri ve hangi grupları eğitiyor?

SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi, 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay önce Genelkurmay Karargâhında hangi generalle neler konuştu? SADAT’ın “İslam Ordusu” projesi nerede, nasıl, kimlerle geliştirildi? 28 Şubat kumpas davasının iddianamesini SADAT’ın yan kuruluşu ASDER’in avukatı mı hazırladı? FETÖ kumpaslarında tanık olan SADAT’çı isimler... SADAT’ın 14 kurucusundan kaçı 28 Şubat’ta “Fethullah Gülen Tarikatı” ile irtibatlı olduğu için TSK’den ihraç edilmişti? Askeri öğrenci mülakatlarında yaşanan sorunlar, Genelkurmay belgesine nasıl yansıdı? Tarikatlar adım adım TSK’ye nasıl doluyor? TÜGVA’da hangi SADAT’çı eğitim veriyor? SADAT’ın Suriye-Libya hattındaki rolü... İlk kez yayımlanan raporlarda SADAT’ın devlet desteği aldığının belgesi... SADAT raporlarına ismi giren Bülent Arınç, katıldığı toplantıları ilk kez bu kitap için anlattı. “Özel Savaş” şirketi SADAT’ın sır perdesini aralayan Gölge Ordu, bilinmeyenleri aydınlatıyor.

Elizabeth Bennet Olmak / Anşa Ceyno Gür / Destek Yay. / 112 s.

Elizabeth Bennet Olmak’ta, Jane Austen’in klasik yapıtı Gurur ve Önyargı’nın baş kahramanı Elizabeth ile samimi bir arkadaşlık kurarken bir yandan da herhangi bir roman kahramanından çok daha fazlası olduğunu anlayacaksınız. Elizabeth’in yaşamına, duygularına, yüreğinin sırlarına, istek, nefret ve beklentilerine tanık olurken kendinizle de ilgili birçok çıkarımda bulunacaksınız. Elizabeth Bennet’in kendi hayatının “efendisi” olmak ve tüm statülerden arınmış gerçek aşka kavuşmak için yumruğunu havaya kaldırdığını görecek, onu tekrar seveceksiniz.

Son Yaprak / Aynur Kuzu Güven / Göl Kitap / 96 s.

Son Yaprak’ta Aynur Kuzu Güven’in sevgi, aşk, toplum, doğa sevgisi , çevre sorunları, sosyal çatışmalar gibi evrensel temaların işleniği 61 şiiri yer alıyor. Daha güzel bir dünya yaratmak ülküsüyle kaleme aldığı şiirlerinde başat tema umut: “İnsanların duygularına tercüman, çaresizliğine bir umut, karanlık günlerine bir ışık olmak istiyorum. Bu toplumun bir bireyi olarak haksızlığa uğrayanların yanında olduğumu göstermek, hep birlikte umudumuzu yitirmeden sevgi ile daha yaşanılabilir bir dünya inşa edebileceğimizi haykırmak istiyorum.” Kitapta Güven’in kendi çizdiği 9 resim de bulunuyor.