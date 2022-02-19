Vitrindekiler...

19 Şubat 2022 Cumartesi, 00:04

Tevfik Fikret: Bütün Eserleri - Eleştirel Basım / Yay. Haz. Nâzım Hikmet Polat / Yapı Kredi Yay. / 1572 s.

Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinde edebiyatımıza getirdiği yeni söyleyiş ve içerik denemeleri, resme tutkuyla bağlı oluşunun izlerini taşıyan şiirleri, çocuk edebiyatımızın çağdaş anlamda kurucularından oluşu, özgürlük, uygarlık ve ilerlemeyle ilgili tutumu, “hakk”ın ve “haklı”nın yanında duruşu, sıkıntılı dönemlerde ülkemize, insanlığa ve sanata bakışı ile öne çıkmış, örnek olmuş şair ve yazarlar arasında yerini almış Tevfik Fikret’in (1867-1915) ele geçen bütün şiirleri, deneme ve hikâyelerinden oluşan edebi düzyazıları, söyleşileri, makaleleri, mektupları ve resmi yazıları Nâzım Hikmet Polat’ın titiz çalışmasıyla tek ciltte toplandı. Yapı Kredi Yayınları’nın Delta Dizisi’nde okuyucuyla buluşturulan kaynak niteliğindeki kitabın sonunda ayrıntılı bir Dizin de yer alıyor.

Madame Conche’nin Pansiyonu / Can Özoğuz / Atayurt Yayınları / 116 s.

Öyküler, masallar, anılar... Bütün yazılanlar, bütün yollar... 60’lı yılların sonu 70’lerin başına, o eski günlere bir yolculuk... Ver elini Toulose, Paris, Ankara... Ankara Kalesi ve en son Karadeniz... Madame Conche’nin Pansiyonu adlı kitabında yetkin ve yalın bir dille kaleme aldığı öykülerini yoğun duygularla bu duraklarla kaleme alıyor Can Özoğuz. Hayal gücünden damıtılmış, sıkı araştırılmış, gözlenmiş ve demlenmiş öyküler hepsi de. Yaşamın köşesinde bucağında saklı kalmış, anların izini yaşanmışlıkta, seste, müzikte, resim ya da fotoğrafta, saklı kalmış bir öykü, bir mısra, bir sinopsiste sürdüğü öyküler...

Don Camillo ve Sürüsü / Giovanni Guareschi / Çev. Müge Çevikoğlu / Bilgi Yay. / 440 s.

Dünya siyasi mizah tarihinin iz bırakan kahramanlarından Don Camillo’nun maceraları bu kitapta da sürüyor. Don Camillo ve Peppone, Bassa’daki küçük kasabalarında, savaş sonrası yıllarda her zamanki maceralar, intikamlar, şakalar ve karşılıklı stratejilerle dolu çekişmelerine devam ediyor. Don Camillo ve Peppone’nin maceraları, politik çatışmaları, ideolojileri, tarihi aşıyor ve günümüzde insanlık dolu hikâyelere dönüşüyor.

Kıbrıs ve Diplomasi - Bir Büyükelçinin Gözünden (1987-1991) / Ertuğrul Kumcuoğlu / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 272 s.

Kıbrıs ve Diplomasi, 1987-1991 yılları arasında TC Lefkoşa Büyükelçisi olarak Kıbrıs’ta bulunan Ertuğrul Kumcuoğlu’nun bu döneme ilişkin izlenimlerini içeriyor. İlk izlenimlerden başlayıp yaşanan siyasi gelişmelere, yatırım faaliyetlerine, resmi ve özel ziyaretlere kadar genişleyen konu yelpazesi, Kumcuoğlu’nun gözlem yeteneğiyle bu çerçeveyi de aşarak Kıbrıs faunasının, insanının, orada yaşamanın kendine özgü yanlarını da kapsıyor.

Komşudaki Hamam Böcekleri / Adnan Arduman / YOK / 271 s.

Adnan Arduman’ın çevremizde olup bitenleri keskin bir gözlem ve ince bir mizahla aktardığı ilk romanının kahramanı fotoğrafçı Gökhan, entelektüel bir şehir insanı olarak günlük yaşamını sürdürürken, diğer yandan da bir üçayağın üzerine yerleştirdiği fotoğraf makinesi ile düzenli olarak karşı komşusunu dikizlemektedir. Gördükleri düşüncelerinin akışını değiştirecek ve yazmakta olduğu romanının parçalarını oluşturacaktır. Bir yandan büyümüş de küçülmüş Maya ile Orwell’i, Sartre’ı konuşup, Beatles şarkılarını gizemli kodlarla öykülerine dönüştüren Gökhan, diğer yandan da annesiyle arasındaki kuşaklar arası mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Yazcan Yazıoğlu / Can Yiğit Tunçman / Luna Yay. / 178 s.

“Yazcan, avuçlarını açıp ellerini yukarı kaldırdı. O an tahtanın üzerindeki rakamlar alevlenip ışıl ışıl parlamaya, kımıldanıp sallanmaya başladılar. Yazcan bütün sembolleri kontrolü altına almıştı.” Yazcan, bir yandan kitabını bitirmeye çalışırken öte yandan kaçırılan gazeteci dostunu kendine özgü tarzı ve yeteneğiyle aramaktadır. Aynı anda, esrarengiz bir örgüt şehirdeki yönetimi ele geçirmeye başlamıştır. Yazcan, şehri istila etmiş olan suç dünyasını, bitmek bilmeyen araştırma ve takiplerle ortadan kaldırmaya çalışırken şehrin tehlike dolu sokaklarında kayıp kitabını bulmaya da çalışmaktadır. Yazcan Yazıoğlu, bir yazarın hikâyesi. Can Yiğit Tunçman’dan macera, mücadele ve yazı üzerine soluk soluğa gelişen bir roman.