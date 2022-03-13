Vitrindekiler...

13 Mart 2022 Pazar, 00:03

Köyde Bir Ay / İvan Sergeyeviç Turgenenyev / Çev. Ergin Altay / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 208 s.

Köyde Bir Ay, döneminin Avrupalı bakış açısına sahip tek Rus yazarı olarak anılan, zayıf iradeli Rus aydınlarını, serflerin yaşantısını, toprak sahibi soyluların aşklarını ve kendisini yakın hissetmediği radikal genç kuşağı tarafsız ve gerçekçi bir dille eserlerine aktarmış Turgenyev’in en tanınmış tiyatro oyunlarından. 1848-1850 yılları arasında Fransa’da “Öğrenci” adıyla yazıldı. Rusya’da sansür tarafından yasaklanan yapıt, siyasi olmaktan çok ahlaki gerekçelerle yapılması istenen değişikliklerin ardından 1855’te “Köyde Bir Ay” adıyla yayımlandı. Oyun zengin bir toprak sahibinin oğluna ders veren üniversite öğrencisinin evin hanımı ve ailenin evlatlık kızı arasında kaldığı üçlü bir aşk hikâyesini anlatıyor. Oyunun yazar tarafından gözden geçirilmiş son ve sansürsüz hali ancak 1869’da yayımlanabilmiştir.

Şeytanın Müridi / Glenn Meade / Çev. Cumhur Orancı / Kırmızı Kedi Yay. / 640 s.

Kate Moran, bir FBI ajanı... Constantine Gamal, bir seri katil. Namı diğer Şeytanın Müridi…

Moran’ın nişanlısı ve on iki yaşındaki kızı, düğünlerinden bir gün önce, seri katil Gamal tarafından kaçırılıp öldürülür… Moran, yılmadan izini sürecek adeta bir kedi fare kovalamacası sonunda, kara büyü ve ritüeller eşliğinde çifte cinayetler işleyen katili mahkemeye çıkarmayı başaracaktır. İdam edilmeden hemen önce Gamal, Moran’a geri döneceğine ve onu yok edeceğine yemin eder! Kısa süre sonra, aynı biçimde işlenen çifte cinayetler yeniden başlayacaktır. Şeytanın Müridi, Glenn Meade’in kaleminden Washington’dan Paris’e oradan İstanbul’a kadar uzanan sürükleyici bir polisiye.

Avare Düşünceler / E. M. Cioran / Çev. Işık Ergüden / Sel Yay. / 94 s.

E. M. Cioran özgün biçemiyle tüm fanatizmleri, inançları, dinsel ya da politik imanları yine yerden yere vuruyor. Paris'teki dilsel “ikinci doğuş”una tarihlenen ve aynı dönemeçte aldığı düşünsel viraja ilişkin temel bir edebi belge niteliği taşıyan Avare Düşünceler'de intihar motifini öne çıkaran Cioran, insanlığı katiller ile intihar edenler olmak üzere ikiye ayırıyor: İntiharın varoluşun işkencesinde değerli bir kurtuluş kaynağına dönüştüğü satırlar ise, kendini hiçliğe daha iyi teslim etmek için her türlü inançtan kurtulan “şeylerin dışındaki insan” olarak yazarın ayrıksı bir otoportresiyle tamamlanıyor.

Doğal, Tarihsel ve Kültürel Değerleriyle Kaybolan Ankara / Mehmet Tunçer, Necati Yalçın, Savaş Sönmez / Gazi Kitabevi / 399 s.

Ankara’nın binlerce yıllık geçmişindeki Galat-Frig-Hitit-Roma uygarlıklarının izlerinin özellikle son 25 yılda sistemli olarak silinmesine dikkat çekilen, yitirilen değerlerini anlatan, yanan, yıkılan ve yok edilen doğal, tarihsel, kültürel, arkeolojik, kentsel, sanatsal ve anıtsal değerleri için uyarılarda bulunulan kitapta, geleceğe ilişkin koruma ve sürdürülebilir gelişme amaçlı çözüm önerileri sunuluyor. Kıyımların sorgulanmasını, sorumluların belirlenmesini, sorumsuzluklarının tarih ve toplum önünde kayda geçirilmesi öneriliyor.

Pazarın Yalnızları Beyoğlu - Gördüklerimiz Göremediklerimiz 4 / Mario Levi / Everest Yay. / 315 s.

Mario Levi, yedi kitaplık İstanbul serisi Gördüklerimiz Göremediklerimiz’in O Pazartesi Eminönü’den sonraki kitabı Pazarın Yalnızları’nda okuyucuları bir pazar günü Beyoğlu’nda yürüyüşe çıkarıyor. Beyoğlu’nun değişen yüzü, yeni insanları, sesleri, renkleri ve kokularıyla eşlik ediyor ona… Delilik de var o yollarda anılar da... Sarhoşluklar, hasretler, ayrılıklar, tutkular ve yitirilen aşklar da… Yazarın çektiği fotoğraflar da yine kitapta yer alıyor. Pazarın Yalnızları buruk tebessümlerin ve melankolinin romanı… Düne ve günümüze dair…

Azrail Koşuyor / Stephen King / Çev. Gönül Suveren / Altın Kitaplar / 280 s.

Azrail Koşuyor, Stephen King’den çaresiz bir babanın sınırları zorlayan mücadelesini merkeze alıyor. Yıl 2025. Amerika’da kâbus gibi bir düzen hâkimdi. Ülkeyi yönetenler büyük bir sınıf farkı yaratmışlardı. Halkın çoğu yoksuldu. Ben Richards da o çaresiz adamlardan biriydi. İşsizdi, parasızdı ve ümitsizdi. Hasta kızının tedavi olması gerekiyordu. Ben’in yapabileceği tek bir şey vardı: Koşucu programına katılmak ve bir milyon dolar kazanmak. Yarışmanın amacı onu öldürmekle görevli Avcılar’dan kaçmak ve otuz gün boyunca hayatta kalmaktı, hem de gezendeki hemen herkes onu seyrederken ve ele vermeye çalışırken... Sonucu ne olursa olsun, Ben bu ölüm kalım oyununda sonuna dek gitmeye hazırdı...