YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 17 Temmuz 2025 / Sayı 1848!

Merhaba

“Hep yazmak istedim, gençlik çağında yazmayı denedim, ancak kelimeleri daha sonraları buldum” diyen ve yazdıkları savaş sonrası Alman edebiyatının klasikleri arasında yer alan, 1972 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi usta yazar ve moralist, romanlarının da çoğunun geçtiği Köln’de doğmuş, Ren bölgesinin ve Köln şehrinin yaşamını olduğu kadar sanatını da etkilediğini her zaman söylemiştir.

Nazi Almanya’sı, faşizm, savaş ve savaş sonrası Federal Almanya’nın refah toplumu, yapıtlarının ana konuları olmuştur. Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve yaklaşık 1950’lere kadar süren Yıkıntı Edebiyatı (Trümmerliteratur) hareketinin önemli temsilcilerinden, “Ben de Yıkıntı Edebiyatı yolundanım” diyen çağının yazarı, “Angaje bir yazarım, ama bir gruba değil, ahlakçılığa, hümanizmaya angajeyim” demiştir.

Yapıtlarında neredeyse sadece savaşı ve savaş sonrası insanının dramını anlatıp, “SAVAŞI UNUTMA” ve “SAVAŞMA” diye haykıran, adına kurulan vakfın dünya yazarlarının kullanımına açtığı İrlanda’daki çiftlik evinin çitlerinde “BARIŞ İÇİN AYAĞA KALK” pankartı asılı duran ustanın yazdıkları, insanların savaştığı, birbirlerini öldürdüğü günümüzde güncelliğini hala koruyor. Ölümünün üstünden 40 yıl geçse de bizlere hâlâ söyleyecek çok sözü var! Heinrich Böll (21 Aralık 1917 / 16 Temmuz 1985) kapağımızda. Nuran Özyer’in yazısı...

- Kadir Purde (Anders Ingram / Erken Modern İngiltere’de Türk İmgesi / Çeviren: Kadir Purde / Timaş Yayınları),

- Ferda Fidan (“Şiirle doğup şiirle yaşamak: Alain Bosquet!”),

- Gültekin Emre (Ali Cengizkan, Şehrin Gölgeleri, Hayat Bahçesi, Everest Yayınları),

- Feridun Andaç (Deniz Gezgin, Ahraz, Yapı Kredi Yayınları / Gözler Kanatlar Çiçekler Kuyruklar, Deniz Gezgin, Can Yayınları / Yerkuşağı, Yapı Kredi Yayınları),

- Ali Kaan Cerit (Heinz Guderian, Dikkat Tank! / Achtung - Panzer!: Tank Muharebelerinin Gelişimi, Çeviren: Arif Kaplan, Kronik Kitap),

- Bilgen Üngen (Patti Callahan Henry, Fısıltı Korusu, Çeviren: Burcu Karatepe, Arkadya Yayınları),

- Y. Bekir Yurdakul (“Yangın yerinde kitaplara sığınınca...” / Özge Bahar Sunar, Ağaç Çocukları, Bilgi Yayınevi / Luca Tortolini, Ağaç ve Şehir, Çeviren: Eren Cendey, Can Çocuk),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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