BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap! 18 Aralık 2025 / Sayı 1870!

42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Özel Sayılarımızın ikincisiyle “Merhaba”.

20 yıl önce yayımlanan Eyvah Kitap! adlı yapıtı gençler kadar eğitimciler ve ebeveynlerden de büyük ilgi gören ve bu kez herkesi Yaşasın Kitap! (Günışığı Kitaplığı) demeye davet eden usta yazar ve yayıncı Mine Soysal özel sayımızın kapağında.

Ekran bağımlısı diye suçlananlar, yapay zekâyla ödev hazırlayanlar, tek başına uzun yolculuklara çıkanlar, okuma kulübüne konuk olanlar, depremde kaybettiklerinin acısını dindirmeye çalışanlar, mahalle kitapçısını kaybedenler, öfke kontrolü için terapiye gidenler, kitap fuarının yolunu gözleyenler, yalnızlık çeken göçmen işçiler, zorbalığa uğrayan arkadaşlarını savunanlar, meslek seçiminde kitaplarla yolunu bulanlar ve satır aralarında beklenmedik öneriler... Hepsi ve daha fazlası Soysal’ın yetkin kaleminden okurları bekleyenler.

Gençlerin okuma hak ve özgürlüklerini savunan Eyvah Kitap!’ın açtığı yoldan günümüze bakan Soysal, Yaşasın Kitap!’ta yer alan 32 kısa öyküde, günümüz gençlerinin kitap okuma hallerini etkileyen psikolojik ve toplumsal koşulları çarpıcı ayrıntılarla hikâyeleştiriyor.

Herkesin “kitap” ve “okuma” kavramlarına bakış açılarını yenileyecek farklı, çarpıcı bir yolculuk sunduğu Yaşasın Kitap’ta, genç yaşamlarda kitapların yerini ve önemini yenilikçi bir yaklaşımla düşündürüyor.

30 yıldır gençlerle çalışan Mine Soysal ile okuma kültüründen yayıncılığa, teknolojiden sansüre, yazarlığın ve okurluğunun hem bugününe hem de geleceğine ilişkin pek çok konuyu konuştuk. Abdullah Ezik’in söyleşisi... Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

TÜYAP 42. ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI’NDA SON ÜÇ GÜN!

13 Aralık’ta başlayan, edebiyatın sadece bir tür ya da dil değil; yaşamı, hafızayı ve insanı anlamanın yollarından biri olduğunu bir kez daha hatırlatmak amacıyla bu yıl “Edebiyatın her hâli” ana teması ile gerçekleştirilen TÜYAP 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor.

Kurgu ve kurgu dışı yapıtlardan fantastik edebiyata, çizgi romanlardan klasik yapıtlara on binlerce kitabı, yurtiçi ve yurtdışından yetkin yayınevleri, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarını okurlarla buluşturan ve 21 Aralık’ta sona erecek fuarda, gazetemizin yazarlarının da yer aldığı panel, söyleşi, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri ve imza günlerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliğine ev sahipliği yapılmaya devam ediliyor.

- Feridun Andaç (“Juan Rulfo ile bir yerde olmak” / Juan Rulfo / Clara’ya Mektuplar / Çeviren: Halil Beytaş / Doğan),

- Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 2024 yılı Türkiye Kitap Pazarı Raporu,

- Adnan Binyazar (“Nâzım Hikmet üzerine yeni çalışmalar!” / Şiir Dünyadan İbaret - Nâzım Hikmet Üzerine Çalışmalar / Hazırlayanlar: Olcay Akyıldız, Murat Gülsoy / Yapı Kredi),

- Necdet Neydim (“2025’ten 2026’ya yolculuk kitapları”),

- Rıdvan Dansuk (Gültekin Emre / Bende Kalanlar, Bana Kalanlar / Plüton),

- Can Uyar (İlber Ortaylı / Kuruluş: Cumhuriyet’e Giden Yol / İlber Ortaylı / Kronik),

- Gültekin Emre (Aytekin Karaçoban, Yarattığım Gerçekliğin Yalancısıyım, Artemis Dergisi Hermes Şiir Dizisi / Şiir, Sözün Çekirdeği - şiirler, şairler üzerine yazılar, Çeviren ve yayına hazırlayan: Aytekin Karaçoban, Ürün),

- Y. Bekir Yurdakul (Huban Korman / En Güzel Şey / Redhouse Kidz),

- Mavisel Yener (John Boyne / Ateş / DeliDolu),

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’dan Güncel ve Mustafa Başaran’dan Bulmaca...

