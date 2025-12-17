Cumhuriyet Gazetesi Logo
FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

17.12.2025 09:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren bazı şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

Soruşturma kapsamında, operasyonel hat aracılığıyla oluşturulan haberleşme ağında irtibatlarının bulunduğu, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlere ilişkin beyanların bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.

Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarında görevli, 13'ü ihraç, 6'sı halen görevde bulunan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

İlgili Konular: #Ankara #fetö #Operasyon #kamu

İlgili Haberler

39 ilde FETÖ operasyonu: 160 şüpheli yakalandı!
39 ilde FETÖ operasyonu: 160 şüpheli yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya, son iki haftadır 39 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 90'ının tutuklandığını bildirdi.
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 gözaltı
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 gözaltı FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 92 şüpheli gözaltına alındı, 59'u tutuklandı.
6 ilde FETÖ'nün şirketler yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı!
6 ilde FETÖ'nün şirketler yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı! FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.